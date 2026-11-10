У пропагандистських ЗМІ з’явилося відео останніх хвилин життя путініста Сосєдова.

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У мережі з’явилося відео падіння прихильника Путіна Сосєдова / Колаж Главред, фото - скріншот

Коротко:

Як впав Сергій Сосєдов

Що видно на останньому відео Соседова

Після смерті путініста, музичного критика Сергія Сосєдова в Якутії, у терористичній Росії опублікували кадри його останніх хвилин.

Кадри оприлюднив у своїй програмі російський телеведучий Андрій Малахов.

На відео зафіксовано падіння Сергія Сосєдова зі сходів. На цих кадрах видно, як Соседов ледь піднімається сходами, а перед самим падінням він завмирає і падає спиною назад.

відео дня

Причиною смерті музичного критика, за свідченнями лікарів, став перелом основи черепа та крововилив у мозок.

Як впав Сосєдов - відео / Скріншот

Подивитися повне відео можна тут

Крім того, на відео видно, що коли Сосєдов тільки-но падає спиною у сходовий проліт, він виглядає надзвичайно блідим. Можна припустити, що у путініста спочатку стався крововилив у мозок, а потім він впав.

Зазначимо, що раніше також родичі артиста сумнівалися в повноті розслідування, а голова Слідчого комітету терористичної Росії Олександр Бастрикін взяв перевірку обставин смерті путініста під свій контроль.

Путініст Сосєдов працював в Україні / Фото СТБ

Тепер це відео не залишає сумнівів - путініст помер без чиєїсь допомоги.

Сосєдов помер 23 вересня 2026 року після падіння зі сходів у готелі Нерюнгрі. Офіційна версія - важка травма голови.

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Про особу: Сергій Сосєдов Сергій Сосєдов - російський журналіст, музичний критик, історик музики, редактор, телеведучий, сценарист. Член Спілки журналістів терористичної Москви, повідомляє Вікіпедія. З 2010 по 2015 рік був одним із чотирьох суддів вокального шоу "Х-фактор" на українському каналі СТБ. Після того, як Росія напала на Україну, Соседов підтримав вторгнення агресора.

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