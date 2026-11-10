"Тато на бенкеті взяв мікрофон": Кіркоров жорстко зганьбився на концерті в Тюмені

Коротко:
- Що сталося з путіністом
- Що пишуть користувачі про концерт
Російський співак-путініст Філіп Кіркоров, який підтримує терориста Путіна в його нападі на Україну, жорстко зганьбився на власному концерті в Тюмені.
Користувачі діляться в Instagram відео, як путініст не може співати, стояти та закочує очі.
Дехто припускає, що Кіркоров п’яний, і пише, що це був найгірший концерт у їхньому житті.
"Коли тато на застіллі взяв мікрофон", "П’яний чи що, чи під кайфом", "А не треба було пригощати", "Колір настрою синій заграв новими барвами", "Під чим він???" - дивуються користувачі.
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Про особу: Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
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