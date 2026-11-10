"Тато на бенкеті взяв мікрофон": Кіркоров жорстко зганьбився на концерті в Тюмені

Путініст Кіркоров не міг стояти на сцені, а користувачі розкритикували його виступ.

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Філіп Кіркоров не зміг заспівати на своєму концерті / колаж: Главред, скріншот із відео

Коротко:

Що сталося з путіністом

Що пишуть користувачі про концерт

Російський співак-путініст Філіп Кіркоров, який підтримує терориста Путіна в його нападі на Україну, жорстко зганьбився на власному концерті в Тюмені.

Користувачі діляться в Instagram відео, як путініст не може співати, стояти та закочує очі.

відео дня

Кіркоров зганьбився під час виступу / Скріншот

Дехто припускає, що Кіркоров п’яний, і пише, що це був найгірший концерт у їхньому житті.

Путініст Кіркоров ледь стоїть / Скріншот

"Коли тато на застіллі взяв мікрофон", "П’яний чи що, чи під кайфом", "А не треба було пригощати", "Колір настрою синій заграв новими барвами", "Під чим він???" - дивуються користувачі.

Кіркоров зганьбився під час виступу / Скріншот

Кіркоров зганьбився під час виступу / Скріншот

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Про особу: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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