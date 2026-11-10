Території в обмін на мир: Зеленський назвав найшвидший спосіб завершити війну

Донбас може стати приводом для нового наступу РФ, вважає Зеленський. Передача територій не гарантує безпеки, а Путін може повернутися через 2-5 років.

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Зеленський назвав найшвидший спосіб завершити війну / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський/ Telagram (t.me/V_Zelenskiy_official), 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха

Ключові тези:

Зеленський назвав умову найшвидшого завершення війни

Президент пояснив, чому не можна віддавати Донбас

Припинення вогню має стати початком переговорів

Президент України Володимир Зеленський назвав найшвидший спосіб завершити гарячу фазу війни з Росією. За його словами, Україна має зберегти нинішні позиції, домогтися припинення вогню та перейти до дипломатичного врегулювання. Водночас передача Донбасу Росії не гарантуватиме тривалого миру, оскільки Володимир Путін може відновити агресію через кілька років. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю DR Nyheder.

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Глава держави наголосив на небезпеці територіальних поступок без конкретних і дієвих гарантій безпеки. Він нагадав, що попередні заяви російського керівництва неодноразово розходилися з реальними діями окупантів.

"Путін говорив про Донбас, але потім вирішив окупувати Київ, нашу столицю. Його слова були про Донбас, а реальність – про Київ. Він постійно казав, що захищає російськомовних людей, а потім закатував сотні й тисячі людей у Бучі та інших місцях. Тож ішлося не про російськомовних людей", - заявив Зеленський.

Окремо президент розповів про розмови з американською стороною щодо можливого обміну контролю над Донбасом на безпекові гарантії. За його словами, запропонований варіант захисту без членства в НАТО не дає відповіді на головне питання - наскільки надійними будуть такі зобов'язання.

"Саме тому, коли американці запитали: "Чи можете ви обміняти Донбас на безпеку?", я одразу відповів: "Можете сказати мені, що це означає? Яку безпеку? НАТО?"", - розповів президент.

Зеленський також нагадав про попередні поступки України та наслідки, які вони мали. Він згадав відмову від ядерного арсеналу, перешкоди на шляху європейської інтеграції та відсутність членства в Альянсі. За його оцінкою, ці обставини не зупинили Росію від подальшої агресії.

Президент переконаний, що відмова від Донбасу не змусить Кремль припинити війну. Натомість російська армія може використати паузу для підготовки нового наступу.

"Ніхто не вірить, що Путін зупиниться, якщо ми залишимо Донбас. Він зробить паузу. А потім повернеться через рік, два чи п’ять років. І хто буде винен?" - наголосив Зеленський.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Як Україна може завершити гарячу фазу війни

Альтернативою територіальним поступкам президент назвав припинення бойових дій на нинішній лінії зіткнення з подальшим переходом до переговорного процесу. Такий сценарій, за його словами, дозволить зупинити загибель людей, відновити економічну активність і зосередитися на дипломатії.

"Найшвидший спосіб завершити війну Росії – утримувати позиції та переходити до переговорів. І тут дуже важливо, що ми вирішили: зупиняємося там, де стоїмо, припиняємо вогонь і переходимо до дипломатичного треку. Це може тривати місяць, два місяці чи рік. Чи навіть довше, ніж ми сьогодні очікуємо. Але ми завершуємо гарячу фазу війни, і люди перестають гинути", - заявив глава держави.

Водночас Зеленський визнав, що реалізація такого плану потребуватиме розв'язання великої кількості складних питань. Ідеться про визначення лінії припинення вогню, повноваження моніторингової місії, демілітаризацію окремих територій, участь європейських партнерів та фінансування відбудови.

Окрему проблему президент бачить у можливому затягуванні процесу з боку Москви. Якщо Кремль наполягатиме на погодженні масштабного документа з численними складними умовами до зупинки бойових дій, це може свідчити про відсутність реального бажання завершувати війну.

"Якщо Путін не хоче припинення вогню й каже: "Ні, я хочу довгий план із різними питаннями – складними, чутливими й не дуже. І потім, коли ми підпишемо цей довгий план, ми зупинимо війну", це просто означає, що він не хоче зупиняти війну", - підсумував Зеленський.

Позиція Кремля на переговорах: Огризко назвав важливу умову

Ослаблення позицій Дональда Трампа після виборів у США може вплинути на вимоги Володимира Путіна під час переговорів. Водночас Європа досі не визначилася зі спільним підходом до переговорного процесу. Про це повідомив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду.

Європейські країни поки зосереджені на пошуку представників для участі в переговорах, хоча спочатку мають визначити спільний підхід до Росії.

"Поки що європейці у своїй традиційній манері ставлять віз перед конем і шукають політиків, які представлятимуть їх на переговорах. Замість того, щоб відпрацювати свою жорстку позицію щодо Росії", - зазначив дипломат.

Огризко звернув увагу на можливі наслідки зміни політичного становища американського президента для переговорної позиції російського лідера.

"Якщо позиції Трампа стануть слабшими, то й Путін не зможе висувати ультимативних вимог", - пояснив він.

Хроніка завершення війни РФ проти України Дональдом Трампом / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, представник американської сторони інформував про наявність певної гнучкості та готовності до територіальних компромісів під час закритих попередніх контактів між сторонами. Чиновник підкреслив, що центральною темою саміту залишається майбутня архітектура безпеки, тоді як будь-які можливі узгодження щодо територій розглядаються суто як результат заключного етапу дипломатичного процесу. Окрім того, за підсумками зустрічі в ОАЕ спецпосланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер можуть здійснити візит до Росії для подальших консультацій.

Зі свого боку, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про відмову коментувати та тлумачити останні публічні заяви Дональда Трампа, порадивши журналістам звертатися по роз'яснення безпосередньо до Білого дому. Офіційний представник РФ висунув позицію, що з географічної та юридичної точки зору Україна нібито є "іншою країною" через наявність окупованих територій, а також підтвердив, що російську переговорну делегацію в Абу-Дабі очолить помічник президента РФ Володимир Мединський.

Раніше Держсекретар США Марко Рубіо офіційно поінформував про проведення дипломатичних перемовин між делегаціями України та Росії в Абу-Дабі. Він наголосив, що ключовим блоком обговорень є напрацювання нової післявоєнної архітектури безпеки та гарантій захисту України для упередження повторної агресії, уточнивши, що зустрічі в ОАЕ наразі зосереджені на розгляді та узгодженні початкових вихідних пропозицій.

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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