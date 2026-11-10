Хитрість із картою України: Путіну хочуть "намалювати" перемогу - The Economist

Американці також пропонують повернути РФ на енергетичний ринок ЄС, але в Києві впевнені, що Кремль не зупиниться до кінця зимової кампанії.

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Путіну хочуть намалювати "перемогу" без здачі Донбасу / колаж: Главред, фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official, RIA_Kremlinpool

Коротко:

США пропонують перекроїти адміністративні кордони Донбасу

Кремлю хочуть повернути доступ до енергетичного ринку ЄС

У Києві не чекають на мир до кінця зими

Американські переговірники обговорюють ідею перекроювання адміністративних кордонів України таким чином, щоб країна-агресор Росія могла заявити про повний контроль над Донецькою та Луганською областями. При цьому Україні не довелося б здавати міста, які вона ще утримує. Ідея з’явилася напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі та незабаром після того, як Дональд Трамп натякнув, що після угоди Україна може мати інші обриси.

Про це з посиланням на учасників переговорів пише The Economist. Видання називає цю ідею картографічною хитрістю - одним із суперечливих "підсолоджувачів", якими у Вашингтоні намагаються схилити Путіна до угоди.

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Інша пропозиція американців - знову допустити Росію на європейські енергетичні ринки, що суперечить новому закону Євросоюзу. Проти цієї ідеї виступають і Україна, і її європейські партнери.

За даними журналістів, терміновість процесу зумовила поразка Трампа на проміжних виборах. З січня демократи отримають більшість в обох палатах Конгресу, а головним переговірникам Білого дому Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру можуть загрожувати розслідування через підозри у конфлікті інтересів.

Чи готовий Кремль до миру?

Росія демонструє "незвичайну гнучкість", зокрема в питанні припинення бойових дій за нинішньою лінією фронту. Однак вона з’явилася лише після того, як американці запропонували розширити переговори до обговорення європейської безпеки. Критики вважають, що це відкриває Москві шлях до нових нездійсненних вимог і дозволяє затягувати війну.

У Києві не вірять, що Путін підпише всеосяжну угоду до завершення зимової військової кампанії. Один із високопоставлених українських чиновників описав тактику Кремля так.

"Можливо, це їхній план Б, поки вони виконують план А", - зазначив співрозмовник видання.

Реалістичним підсумком переговорів журналісти називають поетапні обміни полоненими та локальні припинення вогню на менш важливих ділянках фронту, наприклад у Херсонській та Сумській областях.

Які гарантії безпеки пропонують США

Американські переговірники стверджують, що Путін може погодитися на гарантії від США за зразком статті 4 або статті 5 Статуту НАТО - тобто консультації у разі загрози Україні або її захист у разі нападу. Українці сумніваються, що Трамп дотримуватиметься таких зобов’язань. Росія при цьому не погоджується на багатонаціональні сили на території України й не відмовилася від вимог щодо нейтралітету та скорочення армії.

Моделлю нової архітектури безпеки, за словами джерела, наближеного до Білого дому, може стати переформатована Рада "Росія-НАТО".

"Ніхто не зміг вирішити цей конфлікт, поки всі кажуть США, як це зробити", - заявив він.

Ще один камінь спотикання - гроші. Україна розраховує на масштабну допомогу щонайменше на десять років і армію чисельністю не менше 800 тисяч осіб, але у США вважають це надто дорогим. Ситуацію ускладнює дефіцит ракет Patriot: за даними видання, в України вони практично закінчилися, тоді як Росія має запас близько 700 балістичних ракет і виробляє ще 110 на місяць.

Хроніка заяв Трампа про війну / Інфографіка: Главред

Чим закінчаться переговори в Абу-Дабі

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв’ю "Главреду" зазначив, що після провалу на виборах Білий дім спробує якомога швидше показати результат на переговорах.

"Найімовірніше, у найближчий місяць Білий дім докладатиме максимум зусиль, щоб хоча б до кінця року досягти якогось результату в переговорному процесі. Трамп, ймовірно, мріяв зібрати "раду миру" на полях для гольфу в Маямі, де сторони підпишуть угоду. Але це фантазії, що не мають нічого спільного з реальністю", - підкреслив експерт.

При цьому, за оцінкою аналітика, Кремль не збирається відмовлятися від військового тиску на Україну.

"Росія, як і раніше, робитиме ставку на продовження війни та тиск на Україну. У Путіна така позиція: раз не вдалося отримати бажане політичним шляхом - через Трампа та "дух Анкориджа", значить, домагатися цього він буде військовою силою", - пояснив Золотарьов.

Переговори в Абу-Дабі - новини

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп напередодні зустрічі делегацій в ОАЕ заявив, що Україна і Росія хочуть закінчити війну. Президент США вважає, що обидві сторони втомилися від бойових дій. В Абу-Дабі, за його словами, триває конструктивна розмова.

Свою оцінку перед зустріччю дали й в адміністрації США. Американський чиновник заявив, що Україна та РФ у закритих контактах неофіційно демонструють готовність до компромісу щодо територій. Його ім’я не називається, слова передає агентство Reuters.

Росія також визначилася зі складом своєї делегації. Кремль відправить до Абу-Дабі делегацію з п’яти осіб. Її очолить помічник Путіна Володимир Мединський.

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Про джерело: The Economist The Economist - впливовий щотижневий англомовний журнал. Видається в Англії з 1843 року. У 2006 році тираж перевищив мільйон примірників, більше половини з яких було продано в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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