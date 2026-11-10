Чому великі собаки живуть менше за маленьких: вчені знайшли несподіване пояснення

Прискорене старіння великих порід може частково бути пов’язане з послабленням контролю над "стрибаючими генами".

https://glavred.net/life/pochemu-bolshie-sobaki-zhivut-menshe-malenkih-uchenye-nashli-neozhidannoe-obyasnenie-10810874.html Посилання скопійоване

Великі породи собак ростуть швидше / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Великі породи собак ростуть швидше

Виявлений вченими механізм може мати значення для старіння ссавців загалом

Тривалість життя собак багато в чому залежить від їхнього розміру. Представники великих порід зазвичай не доживають до десяти років, тоді як деякі невеликі собаки можуть прожити чверть століття. Дослідники з Університету штату Арізона спробували з’ясувати, чим пояснюється ця закономірність, і виявили генетичні механізми, які можуть бути пов’язані зі старінням не тільки собак, а й людей. Результати роботи опубліковано в науковому журналі Science.

Вчені звернули увагу на те, що зв’язок між розміром тіла та тривалістю життя у собак відрізняється від закономірності, характерної для багатьох інших ссавців. У природі більші тварини, як правило, живуть довше за дрібних: миші - лише кілька років, слони - понад 70 років, а гренландські кити можуть досягати віку 200 років.

відео дня

Однак у межах одного виду ця залежність нерідко слабшає або навіть змінює напрямок. Собаки - один із таких прикладів: великі породи швидше ростуть, частіше стикаються з віковими захворюваннями й зазвичай помирають раніше, ніж дрібні. Незважаючи на те, що ця особливість давно відома, молекулярні механізми, що лежать в її основі, досі недостатньо вивчені.

Щоб з’ясувати можливі причини, дослідники вивчили 894 собаки та проаналізували особливості метилювання ДНК у всьому геномі. Цей епігенетичний механізм дозволяє регулювати активність генів, не змінюючи послідовність самої ДНК. Попередні дослідження вже показали, що метилювання може слугувати важливим біомаркером старіння та регуляції генетичної активності.

У ході нового дослідження вчені встановили, що з віком загальний рівень метилювання ДНК у собак знижується. Особливо помітні зміни відбуваються в транспозонах, які також називають "стрибаючими генами". Це рухливі ділянки ДНК, здатні переміщатися всередині геному або створювати власні копії.

Як зрозуміти, що собака щаслива / Інфографіка - Главред

Одними з таких елементів є LINE1. Переміщуючись по геному, вони можуть пошкоджувати ДНК, а метилювання допомагає стримувати їхню активність і обмежувати потенційну шкоду.

Дослідники виявили, що в міру старіння собак метилювання зникало більш ніж у 40% ділянок геному, пов’язаних із LINE1. При цьому швидкість змін залежала від розміру тварини. У великих собак втрата метилювання відбувалася значно швидше: щорічний темп цього процесу був приблизно на 35% вищим, ніж у представників невеликих порід.

Співавтор дослідження Блейз Марінер назвав отримані результати однією з найчіткіших молекулярних ознак, виявлених у зв’язку зі старінням собак. На його думку, дані вказують на те, що швидше старіння великих порід може бути частково пов’язане з ослабленням контролю над "стрибаючими генами".

Вчені припускають, що виявлений механізм може мати значення не тільки для собак, а й для старіння ссавців загалом. Якщо ця гіпотеза отримає підтвердження, дослідження активності LINE1 у перспективі можуть допомогти розробити методи уповільнення вікових змін і збільшити тривалість життя людини.

Дивіться відео про собак-довгожителів

Більше новин:

Про видання: Science Science - один із найавторитетніших і найпрестижніших рецензованих наукових журналів у світі. Його видає Американська асоціація сприяння розвитку науки (AAAS) з 1880 року. Журнал виходить щотижня у друкованому та електронному вигляді. Тираж і база передплатників становлять близько 130 000 примірників, а загальна читацька аудиторія з урахуванням онлайн-доступу перевищує мільйон осіб. Видання є мультидисциплінарним і охоплює широкий спектр наук. Основні публікації присвячені біології, медицині, фізиці, хімії, наукам про Землю та астрономії. Окрім оригінальних наукових статей із результатами досліджень, у журналі друкують новини науки, аналітичні огляди, думки щодо наукової політики та рецензії на книги.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред