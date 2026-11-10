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Історична зустріч трьох лідерів під загрозою - чому саміт може зірватися

Віталій Кірсанов
10 листопада 2026, 08:36
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Пекін вимагає зачитати заздалегідь узгоджені заяви, а Вашингтон наполягає на живій дискусії щодо ядерної зброї.
Зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна може зірватися
Зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна може зірватися / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Коротко:

  • Пекін хоче зачитання заздалегідь підготовлених заяв
  • США наполягають на вільній дискусії лідерів
  • Трамп хоче обговорити ядерну зброю, Китай проти

Тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та диктатора країни-агресора РФ Володимира Путіна може не відбутися через суперечку щодо її формату. Пекін наполягає на суворо регламентованому саміті трьох лідерів із заздалегідь підготовленими заявами, тоді як Вашингтон прагне живого обміну думками.

Про це з посиланням на співрозмовників в адміністрації США та китайського чиновника пише The Wall Street Journal. Зустріч може відбутися на полях саміту АТЕС, який пройде 18–19 листопада в китайському Шеньчжені.

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Про що сперечаються Вашингтон і Пекін

За даними джерел видання, Китай хоче, щоб будь-який саміт лідерів трьох країн був суворо регламентований - із зачитуванням заздалегідь підготовленої заяви та мінімальним простором для дискусій. Адміністрація Трампа, навпаки, домагається більш вільного формату, за якого лідери могли б активно обмінюватися думками, а не виголошувати монологи.

Китайський чиновник розповів WSJ, що Пекін готовий прийняти тристоронню зустріч лише після попередньої підготовки, яка забезпечить узгоджений порядок денний і заздалегідь визначений результат. У такому форматі Китай готовий обговорювати і Україну, і інші важливі питання. Без підготовки Пекін волів би провести окремі двосторонні зустрічі.

Високопоставлений чиновник адміністрації США заявив, що Сі Цзіньпін, мабуть, не бажає брати участь у неформальних обмінах думками. За його словами, вимога певного формату викликає питання щодо готовності Пекіна до прямої взаємодії. Джерела, наближені до керівництва КНР, стверджують, що Сі хоче створити видимість історичного тристороннього діалогу - з фотографіями, заявами та пропагандистською цінністю, але без ризику непередбачуваних переговорів.

Чому Китай проти ядерних переговорів

Однією з каменів спотикання стала тема денуклеаризації: Трамп дав зрозуміти, що хоче порушити питання контролю над ядерною зброєю. Ядерний потенціал Китаю значно менший, ніж у США та Росії, хоча й швидко зростає, а Пекін тривалий час уникав будь-яких переговорів на цю тему.

Як зазначає WSJ, участь у тристоронніх переговорах щодо контролю над озброєнням загрожує закріпити за Пекіном статус ядерно неповноцінної держави. Для Сі Цзіньпіна, за правління якого ядерний арсенал Китаю розширювався найшвидшими темпами в історії, це неприйнятно. Один із китайських чиновників заявив, що Пекін на такі переговори не погодиться.

За оцінкою видання, пропозиція Путіна щодо тристоронньої зустрічі, ймовірно, була спрямована на те, щоб скористатися потеплінням відносин Трампа з Кремлем і за допомогою Китаю домогтися припинення війни проти України на вигідних для Росії умовах і без участі Володимира Зеленського.

Що відомо про підготовку зустрічі

На початку листопада Пекін уперше підтвердив, що обговорює можливість зустрічі трьох лідерів. Офіційна представниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що Китай підтримує зв’язок із відповідними сторонами щодо зустрічі трьох глав держав, повідомило Associated Press.

У Кремлі також стверджують, що робота з координації такої зустрічі триває. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков висловлював надію, що деталі вдасться узгодити найближчими днями.

Хроніка відносин Трампа і Путіна
Хроніка відносин Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Чого чекати від зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна?

Екс-міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко в інтерв’ю "Главреду" зазначив, що Трамп усвідомлює реальне співвідношення сил між Вашингтоном і Москвою.

"Він чудово розуміє, що ніякого рівноправного партнерства між США та Росією немає і ніколи не буде", - підкреслив дипломат.

При цьому загравання американського президента з Кремлем Огризко вважає ознакою не сили, а вразливості.

"Усе, що відбувається, свідчить про колосальну слабкість Трампа: він - не мачо, а невдаха", - заявив експерт.

Професор міжнародної політики City St George's, University of London Індерджит Пармар у коментарі Al Jazeera звернув увагу, що після проміжних виборів Трамп особливо потребує зовнішньополітичних успіхів.

"Після проміжних виборів внутрішньополітична потреба у зовнішньополітичній „перемозі" цілком реальна", - зазначив він.

Разом із тим аналітик попередив, що подібні зустрічі великих держав рідко закінчуються міцними домовленостями.

"Такі домовленості рідко створюють стабільний порядок, а ті, кого з них виключають, часто відчувають наслідки", - додав Пармар.

Зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна - новини

Раніше "Главред" писав, що зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна може стати як шансом для миру, так і новою "Ялтою". Експерти пояснювали, чому Китай може відмовитися від тристоронніх переговорів. Також обговорювалися можливі наслідки такого саміту для України та Європи.

Тим часом у Європі стурбовані можливою домовленістю Вашингтона та Москви. За даними The Telegraph, Трамп розглядає "подвійну угоду" з Путіним. Вона може передбачати завершення війни в Україні та відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Україна також готується до можливих переговорів на найвищому рівні. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник розповів, де може відбутися зустріч Зеленського та Путіна. За його словами, вона можлива в будь-якій точці світу, крім Москви, а Київ розраховує на тристоронні переговори в Абу-Дабі.

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Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарльзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших і найбільших американських видань, що публікує статті на такі теми: політика, економіка, бізнес, технології, лайфстайл тощо, - пише Вікіпедія.

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