Forbes назвав ім'я третього у світі музиканта-мільярдера - хто він

Пол Маккартні увійшов до трійки найбагатших музикантів.

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Forbes назвав ім'я третього у світі музиканта-мільярдера / колаж: Главред, фото: instagram.com/paulmccartney

Коротко:

Статки Пола Маккартні сягнули $1,4 млрд

Основну частину доходів музиканта забезпечує видавнича компанія

Колишній учасник легендарного британського гурту The Beatles Пол Маккартні став третім найбагатшим музикантом у світі. Його статки оцінюються приблизно в 1,4 мільярда доларів. Про це повідомляє Forbes.

Основну частину доходів музиканта забезпечує видавнича компанія MPL Communications, завдяки якій Маккартні зберігає значну частку авторських відрахувань. Крім того, він заробляє на правах на музичні твори інших виконавців, які придбав за роки кар'єри.

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Ще одним джерелом його доходу залишається мультимедійна корпорація Apple Corps, заснована учасниками The Beatles у 1968 році. Маккартні належить чверть компанії.

Згідно з рейтингом Forbes, перше місце серед найзаможніших музикантів посідає американський репер Jay-Z. Його капітал становить близько 2,8 мільярда доларів.

На другій позиції - співачка Тейлор Свіфт, статки якої оцінюються у два мільярди доларів. Маккартні замикає трійку лідерів із капіталом у 1,4 мільярда доларів.

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Про особу: Пол Маккартні Пол Маккартні - легендарний британський музикант, мультиінструменталіст, композитор і продюсер. Він здобув світову популярність як один із засновників і лідерів гурту The Beatles, де разом із Джоном Ленноном створив один із найуспішніших творчих дуетів в історії музики. Пол Маккартні народився 18 червня 1942 року в Ліверпулі. Активно підтримує вегетаріанство, права тварин та бере участь у благодійних проєктах. У складі "Бітлз" він грав на бас-гітарі та був автором таких хітів, як "Yesterday", "Let It Be" і "Hey Jude". Після розпаду групи в 1970 році він заснував проект Wings, а потім продовжив успішну сольну кар’єру. Маккартні неодноразово занесений до Книги рекордів Гіннеса як найуспішніший у комерційному плані музикант і автор пісень. Його пісня "Yesterday" утримує рекорд за кількістю кавер-версій (понад 3700). Він є 16-разовим лауреатом премії "Греммі" та рицарем-бакалавром (має титул "сер") за внесок у розвиток музики. Незважаючи на вік, музикант продовжує записувати альбоми та виступати. У березні 2026 року він анонсував новий альбом про Ліверпуль і випустив сингл про дружбу з колегами по групі.

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