Поштовхи, схожі на землетрус: Україну вночі сколихнуло загадкове явище, що відомо

"Землетрус" в Україні 10 листопада налякав жителів Києва, Вінниці, Житомира та Дніпра.

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"Землетрус" в Україні 10 листопада - які міста відчули сильні поштовхи і що це було / Колаж: Главред, фото: чскріншот з відео, ua.depositphotos.com

Ключові факти:

Поштовхи відчули жителі щонайменше чотирьох областей

Офіційного підтвердження землетрусу поки немає

EMSC зафіксував картку події без основних параметрів

У ніч проти 10 листопада жителі Києва, Вінниці, Житомира та Дніпра повідомляли про сильні поштовхи, від яких тремтіли будинки, а в окремих оселях відчинялися двері та обсипалася штукатурка. Люди також розповідали про гучні звуки, схожі на вибухи. Однак офіційного підтвердження землетрусу в Україні наразі немає. Про це йдеться на сайті Головного центру спеціального контролю.

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Перші свідчення незвичного явища почали з'являтися в соціальних мережах приблизно о 00:20–00:30 за київським часом. Про коливання повідомляли мешканці Бучанського району Київщини, Глевахи, Теремків і Борщагівки, а також жителі Житомира, Вінниці та Дніпра.

Моніторинговий канал "єРадар" / Скріншот

Особливо багато повідомлень надійшло з Вінницької області. Місцеві жителі розповідали про сильну вібрацію в оселях, через яку прокидалися навіть маленькі діти. Деякі очевидці стверджували, що рухалися меблі, самостійно відчинялися двері та обсипалася стеля.

Повідомлення місцевого тг-каналу / Скріншот

"Підземні поштовхи відчули по всій Вінницькій області, а від коливань навіть попрокидались та почали плакати маленькі діти", - йдеться в одному з повідомлень місцевих Telegram-каналів.

Повідомлення місцевого тг-каналу / Скріншот

Що показали сейсмологічні системи

Приблизно о 00:26 автоматизована система Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC) сформувала картку події на території України. Проте основні характеристики можливого землетрусу залишилися невизначеними: система не вказала магнітуду, точні координати епіцентру, глибину та відстань до нього.

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Коментарі українців на сайті EMSC / Скріншот

Коментарі українців на сайті EMSC / Скріншот

На карті Геологічної служби США (USGS) інформація про землетрус в Україні 10 листопада також відсутня. Даних про нову сейсмічну подію немає і в оприлюднених повідомленнях Головного центру спеціального контролю.

Водночас міжнародний портал Volcanodiscovery повідомив про непідтверджену подію поблизу Київщини. За його інформацією, можливий епіцентр розташовувався приблизно за 13 кілометрів на південний схід від Богуслава.

"Подробиці землетрусу (якщо він був) досі невідомі, поки не було підтверджено сейсмічним агентством, але, як повідомляється, ця подія відчувалася", - йдеться в повідомленні Volcanodiscovery.

Коли востаннє в Україні фіксували землетрус

Остання підтверджена сейсмічна подія в Україні згідно з даними Головного центру спеціального контролю сталася 30 жовтня 2026 року на Полтавщині. Тоді магнітуда землетрусу становила 3,2 за шкалою Ріхтера, а осередок залягав на глибині 8 кілометрів.

За даними EMSC, найактивнішими сейсмічними районами країни залишаються Карпати та Полтавщина. Водночас незначну сейсмічну активність реєстрували й у центральних областях.

Де можливі поштовхи до 7 балів в Україні - коментар експерта

В Україні можливі землетруси інтенсивністю до 7 балів, а в окремих регіонах розрахункові показники перевищують 6 балів. Найбільше значення мають географічне розташування та близькість до епіцентру підземних поштовхів. Про це повідомив доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту геофізики НАН України Дмитро Гринь в інтерв'ю Главреду.

Рівень сейсмічної небезпеки в різних частинах країни неоднаковий. За державними будівельними нормами та картами сейсмічного районування, для столиці передбачена інтенсивність близько 6 балів, тоді як у Вінницькій та Чернівецькій областях показники можуть бути вищими.

"Сім балів - це, як правило, інтенсивність поблизу епіцентру землетрусу", - наголошує Гринь.

Водночас оцінювання сейсмічних ризиків спирається на попередні спостереження. Якщо в певній місцевості вже реєстрували підземні поштовхи інтенсивністю 6 балів, науковці враховують можливість повторення подібних подій.

Окреме питання - стійкість житлової та іншої інфраструктури. Чинні вимоги до проєктування передбачають, що споруди повинні мати запас міцності на випадок сильніших коливань, ніж базові розрахункові значення.

За словами науковця, сучасні об'єкти розраховують не лише на показники у 6 балів, а й на потенційні коливання інтенсивністю 6,5–7 балів.

Землетруси в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 18 вересня Головний центр спеціального контролю інформував про нічний землетрус у Самбірському районі Львівської області, який класифікували як дуже слабкий. У повідомленні вказували, що землетрус магнітудою 2,0 мав осередок на глибині близько 3 кілометрів. Епіцентр розташовувався в південно-західній частині Самбірського району неподалік від міста Турка і українсько-польського кордону.

Крім того, 22 червня Головний центр спеціального контролю повідомив про серію землетрусів поблизу Криму, серед яких найпотужніший сягнув магнітуди 4,5. У релізі відомства наголошували, що серія землетрусів у Чорному морі включала поштовхи різної інтенсивності. Найінтенсивніший поштовх зафіксували о 14:07:29 з магнітудою 4,5 на глибині 10 кілометрів.

17 травня Головний центр спеціального контролю зафіксував у Полтавській області землетрус магнітудою 2,6 на глибині 4 кілометри. Представники відомства зазначили, що землетрус магнітудою 2,6 віднесли до ледве відчутних. Поштовхи сталися близько 06:39 у Диканській територіальній громаді Полтавського району.

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Про джерело: Головний центр спеціального контролю Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) Державного космічного аентства України - центр контролю за сейсмологічною ситуацією на Землі, пише Вікіпедія. ГЦСК призначений для здійснення контролю національними технічними засобами: за додержанням міжнародних договорів та угод щодо обмеження та заборони випробувань ядерної зброї на іноземних випробувальних полігонах та проведенням ядерних вибухів в мирних цілях;

за сейсмічною обстановкою та іншими геофізичними явищами на території України та всієї Земної кулі;

за радіаційною обстановкою в пунктах дислокації підрозділів спецконтролю.

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