РФ змінює тактику ударів по Україні: що стане ціллю замість енергетики — ISW

Москва зміщує фокус атак на території України.

Кремль змінює тактику ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, ua.depositphotos.com

Коротко:

Кремль намагається ускладнити постачання і повсякденне життя в українських містах

Названо нові цілі російських ударів

Російські війська, ймовірно, змінюють тактику повітряних атак по Україні. Новими цілями ударів замість енергетики може стати українська залізнична інфраструктура та системи водопостачання. Про це йдеться в свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Експерти нагадали, що в ніч на 22 лютого армія РФ здійснила один з наймасштабніших комбінованих ударів по Україні за останній час, задіявши 347 дронів і ракет.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що цього разу мішенями для росіян стали не тільки об'єкти енергетики, але також логістика, зокрема, об'єкти залізниці та інфраструктура водопостачання в містах.

"Після спроб знищити енергосистему України Москва переходить до ударів по логістиці, прагнучи ускладнити постачання і повсякденне життя в українських містах", — вважають експерти.

Зазначимо, колишній командувач Аеромобільними військами ЗСУ Івана Якубця заявляв, що армія РФ не планує припиняти удари по Україні. При цьому цілі атак, найімовірніше, зміняться. Навесні та влітку росіяни можуть завдавати удари по об'єктах, що забезпечують водопостачання.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 22 лютого Росія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку по Україні. Під ударами опинилися щонайиенше чотири обласні центри, а в Києві в результаті обстрілу загорівся житловий будинок.

Вранці 23 лютого армія РФ також атакувала Запоріжжя дронами. В результаті атаки одна людина загинула, ще одна - отримала поранення. Пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури.

Крім того, вранці 23 лютого російські окупанти атакували Харків ракетами. Під атакою опинилися два райони міста - Холодногірський та Основ'янський. Вже відомо про декількох поранених.

В ніч на 23 лютого армія країни-агресора РФ знову атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об'єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Загинули дві людини. Щонайменше три людини постраждали, їм надається необхідна допомога.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Як РФ змінить тактику обстрілів: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що в 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України.

Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ.

Експерт зазначив, що противник може розширити перелік цілей і перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.

"У будь-якому випадку вони не зупиняться. І вони не скоротять застосування балістичної зброї. Навпаки, є побоювання, що в 2026 році російська балістика стане одним з основних викликів для України, тому що потрібно буде знайти способи протидії цьому засобу терору", — підкреслив Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

