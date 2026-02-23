Україна поверне території, але є нюанс: Зеленський зробив важливу заяву

Повернення до кордонів 1991 року — питання часу.

Повернення до кордонів 1991 року Зеленський назвав відновленням справедливості / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, скріншот

Головні тези Зеленського:

Україна поки не може розпочати деокупацію територій

Наступальні дії зараз призвели б до величезних втрат

Повернення територій — питання часу

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може зараз зайнятися питанням деокупації територій з кількох причин. Перша — це нестача людей, друга — нестача зброї.

За його словами, з часом Україна поверне території — це лише питання часу. Однак поки що цього не можна зробити через перевагу РФ у чисельності армії.

"Зробити це сьогодні означало б втратити величезну кількість людей - мільйони, адже російська армія велика, і ми розуміємо ціну таких кроків. У нас не вистачило б людей. А що таке земля без людей? Чесно кажучи - нічого", - сказав Зеленський в інтерв'ю BBC.

Він також зазначив, що Україна поки що не має достатньої кількості озброєння для швидкого звільнення всіх окупованих територій.

"Це залежить не лише від нас, але і від наших партнерів. Станом на сьогодні цього немає", - додав глава держави.

Водночас Зеленський зазначив, що повернення до справедливих кордонів 1991 року - це без сумніву перемога справедливості для України.

Зазначимо, командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко заявив, що Україна може воювати ще кілька років, а перемогою мало б стати повернення всіх окупованих територій.

Чи може Україна повернутися до кордонів 1991 року: думка експерта

Україна може повернути собі кордони 1991 року впродовж чотирьох років. Таку думку в інтерв'ю Главреду у вересні 2025 року озвучив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, відновлення кордонів можливе за каденції Трампа, а нинішній президент США пробуде при владі до 2029 року.

"Так, це [повернення до кордонів 1991 року] можна зробити в найближчі чотири роки", - сказав Загородній.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, тристоронні переговори між Україною, Росією та США, що відбулися в Женеві, завершилися без будь-якого прориву, хоча обидві сторони намагалися створити враження конструктивності. Як пише The Wall Street Journal, Київ і Москва фактично об'єдналися в одному прагненні - не викликати роздратування президента США Дональда Трампа і не створити враження, що вони гальмують мирний процес.

За даними The New York Times, сторони намагалися знайти рішення щодо контролю над Донбасом. Зокрема, Україна та Росія обговорили можливість створення демілітаризованої зони на Донбасі, яка не буде контролюватися жодною зі сторін.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах сторони просунулися в питаннях військового напрямку. Однак у політичних питаннях - зокрема в тому, що стосується Донбасу - у всіх сторін різна позиція.

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

