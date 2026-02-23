Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна поверне території, але є нюанс: Зеленський зробив важливу заяву

Анна Ярославська
23 лютого 2026, 09:01
283
Повернення до кордонів 1991 року — питання часу.
Володимир Зеленський, ЗСУ
Повернення до кордонів 1991 року Зеленський назвав відновленням справедливості / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, скріншот

Головні тези Зеленського:

  • Україна поки не може розпочати деокупацію територій
  • Наступальні дії зараз призвели б до величезних втрат
  • Повернення територій — питання часу

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може зараз зайнятися питанням деокупації територій з кількох причин. Перша — це нестача людей, друга — нестача зброї.

За його словами, з часом Україна поверне території — це лише питання часу. Однак поки що цього не можна зробити через перевагу РФ у чисельності армії.

відео дня

"Зробити це сьогодні означало б втратити величезну кількість людей - мільйони, адже російська армія велика, і ми розуміємо ціну таких кроків. У нас не вистачило б людей. А що таке земля без людей? Чесно кажучи - нічого", - сказав Зеленський в інтерв'ю BBC.

Він також зазначив, що Україна поки що не має достатньої кількості озброєння для швидкого звільнення всіх окупованих територій.

"Це залежить не лише від нас, але і від наших партнерів. Станом на сьогодні цього немає", - додав глава держави.

Водночас Зеленський зазначив, що повернення до справедливих кордонів 1991 року - це без сумніву перемога справедливості для України.

Зазначимо, командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко заявив, що Україна може воювати ще кілька років, а перемогою мало б стати повернення всіх окупованих територій.

Чи може Україна повернутися до кордонів 1991 року: думка експерта

Україна може повернути собі кордони 1991 року впродовж чотирьох років. Таку думку в інтерв'ю Главреду у вересні 2025 року озвучив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, відновлення кордонів можливе за каденції Трампа, а нинішній президент США пробуде при владі до 2029 року.

"Так, це [повернення до кордонів 1991 року] можна зробити в найближчі чотири роки", - сказав Загородній.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, тристоронні переговори між Україною, Росією та США, що відбулися в Женеві, завершилися без будь-якого прориву, хоча обидві сторони намагалися створити враження конструктивності. Як пише The Wall Street Journal, Київ і Москва фактично об'єдналися в одному прагненні - не викликати роздратування президента США Дональда Трампа і не створити враження, що вони гальмують мирний процес.

За даними The New York Times, сторони намагалися знайти рішення щодо контролю над Донбасом. Зокрема, Україна та Росія обговорили можливість створення демілітаризованої зони на Донбасі, яка не буде контролюватися жодною зі сторін.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах сторони просунулися в питаннях військового напрямку. Однак у політичних питаннях - зокрема в тому, що стосується Донбасу - у всіх сторін різна позиція.

Інші новини:

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ змінює тактику ударів по Україні: що стане ціллю замість енергетики — ISW

РФ змінює тактику ударів по Україні: що стане ціллю замість енергетики — ISW

09:59Україна
"Це катастрофа": Україна на тлі війни перетворюється на країну вдів і сиріт - CNN

"Це катастрофа": Україна на тлі війни перетворюється на країну вдів і сиріт - CNN

09:55Україна
Якою повинна бути перемога України: Зеленський розкрив головні аспекти

Якою повинна бути перемога України: Зеленський розкрив головні аспекти

09:52Війна
Реклама

Популярне

Більше
Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з Києва

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з Києва

Карта Deep State онлайн за 23 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 лютого (оновлюється)

Вони піднімуться на новий рівень: п’ятьох знаків зодіаку торкнеться рука долі

Вони піднімуться на новий рівень: п’ятьох знаків зодіаку торкнеться рука долі

Останні новини

10:47

Росіяни націлились на ще один обласний центр: розкрито тривожний сценарій

10:24

Китайський гороскоп на завтра 24 лютого: Бикам - проблеми, Півням - плітки

10:21

Не 23 лютого: нова дата Дня захисників та зашитниць

10:19

"Хороша росіянка" Земфіра злякалася українських прапорів і зникла зі сцени — деталі

09:59

РФ змінює тактику ударів по Україні: що стане ціллю замість енергетики — ISW

Війна не закінчиться до кінця 2027 року: Жданов – про оточення Запоріжжя і плани Путіна на ДніпроВійна не закінчиться до кінця 2027 року: Жданов – про оточення Запоріжжя і плани Путіна на Дніпро
09:55

"Це катастрофа": Україна на тлі війни перетворюється на країну вдів і сиріт - CNN

09:52

Якою повинна бути перемога України: Зеленський розкрив головні аспекти

09:25

"Сам усвідомлює": Олена Мозгова приголомшила зізнанням про руйнування стосунків

09:09

Що робити з озимим часником навесні: поради для великого врожаюВідео

Реклама
09:01

Україна поверне території, але є нюанс: Зеленський зробив важливу заяву

08:35

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 лютого (оновлюється)

08:21

Масштабна пожежа, яка видніється за кілометри: дрони вдарили по НПС у ТатарстаніВідео

08:20

Карта Deep State онлайн за 23 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:19

РФ завдала удару дронами по Одеській області: загинули 20-річна дівчина і чоловікФото

08:10

РФ встановила новий рекорд ударів по УкраїніПогляд

07:37

У Харкові - вибухи, місто під ракетним ударом РФ: постраждали мирні жителі

07:18

РФ атакувала Запоріжжя дронами: є загиблий і поранені, пошкоджена інфраструктура

06:55

"Це розділить суспільство": Зеленський сказав, до чого призведе вихід ЗСУ з ДонбасуВідео

06:10

РФ придумала нову тактику ударівПогляд

05:57

Потепління вривається у Полтавську область: синоптики здивували прогнозом

Реклама
04:41

Страшні секрети СРСР: названо головні таємниці, про які мовчали десятиліттями

04:03

Чому кіт раптово кусає, коли його гладять: названо справжню причинуВідео

03:30

Вони піднімуться на новий рівень: п’ятьох знаків зодіаку торкнеться рука долі

02:30

Велика космічна мрія руйнується: серйозна перешкода сплутала плани вчених

01:30

Розриви м'язів, інфекція: Шарліз Терон серйозно постраждала на зйомках

00:11

У Києві та області планують відключення електроенергії 23 лютого – графіки

22 лютого, неділя
23:25

Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

23:21

Юрій Ткач з дружиною зізналися, що спровокувало кризу в їхньому шлюбі

22:44

Ексдружина Кличка змінила професію: чим тепер займається Наталія ЄгороваВідео

22:25

Трибунал для Лукашенка: названо статті, за якими може "сісти" диктаторВідео

22:16

"Ніхто не лізе": Матвієнко зізналася, про що не говорить з Мірзояном

21:51

Світла стане більше: нові графіки відключень для Запорізької області на 23 лютого

21:38

Кучеренко вперше після розлучення натякнула на нові стосунки: "Пробуджує в мені"

21:25

Відключення електроенергії 23 лютого: яким регіонам загрожують обмеження

21:06

З'явились нові деталі теракту у Львові - розвідка попередила українцівВідео

20:28

До миру в Україні ще далеко: розкрито тривожний сценарій продовження війни

20:23

Коштовніше за золото у 30 разів: як виглядає найдорожчий напій у світіВідео

20:08

Зрадниця Повалій закликала до окупації Києва - деталі

19:35

Сантехнік показав хитрий трюк: за хвилини усуває засмічення в зливі без вантузаВідео

19:31

Удар "Фламінго" по РФ міг поставити унікальний світовий рекорд - що відомоВідео

Реклама
19:10

Чи буде наступу росіян з території Білорусі?Погляд

18:40

Дощ та +6 градусів: в Тернопіль скоро завітає перше весняне тепло

18:35

Професійну армію РФ знищено: військовий пояснив, як змінились окупантиВідео

18:26

Підірвано "Алігатор" і Мі-8: ЗМІ дізналися про удар дронів по аеродрому в РФ

18:10

Чому ранній посів перцю знижує врожайність: пояснення агрономів

17:59

Бої на фронті загальмують: військовий назвав рік завершення війни в Україні

17:48

Війська РФ відкинули на кілометри - в ЗСУ назвали результати наступу на півдні

17:33

Врятована собака знайшла загубленого друга: історія розтопила тисячі сердець

17:05

Як зробити батарею гарячішою за дві хвилини - чому радіатор гріє лише з одного бокуВідео

17:01

На Житомирщину йде довгоочікуване потепління, але радіти рано: чим засмутить погода

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти