Підірвано "Алігатор" і Мі-8: ЗМІ дізналися про удар дронів по аеродрому в РФ

Знищено штурмовий вертоліт Ка-52 "Алігатор" (борт 18), що належить 16-й бригаді армійської авіації РФ.

Україна атакувала військові літаки РФ

В результаті атаки пошкоджено багатоцільовий вертоліт Мі-8

Було знищено штурмовий вертоліт РФ Ка-52

Україна провела атаку на російську Орловську область, використовуючи далекобійні дрони-камікадзе.

Метою став вертолітний аеродром "Пугачовка", що належить російським Повітряно-космічним силам, повідомив Telegram-канал "Досье шпиона".

За інформацією каналу, удар стався в п'ятницю, 20 лютого. В результаті атаки був пошкоджений багатоцільовий вертоліт Мі-8 (борт 53) 319-го окремого вертолітного полку, що базується в Чернігівці (Приморський край).

Також був знищений штурмовий вертоліт Ка-52 "Алігатор" (борт 18), що належить 16-й бригаді армійської авіації, розташованій в Зернограді (Ростовська область).

Оцінка експертів щодо атак на об'єкти в РФ: ключові висновки

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що удари українських безпілотників по російських нафтопереробних підприємствах порушили стабільність паливних поставок і відбилися на цінах на бензин всередині країни.

На їхню думку, виниклий дефіцит призведе до зростання витрат для бізнесу і населення, а в подальшому може чинити додатковий тиск на інфляцію в Росії.

Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БПЛА різних типів.

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

Гелікоптер Ка-52 Ка - 52 "Алігатор" (згідно кодифікації НАТО — Hokum B) — російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Здатний вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Являє собою подальший розвиток гелікопера Ка-50 "Чорна акула", передає Вікіпедія. Варіант корабельного базування Ка-52К може оснащуватися порівняно потужнішим, ніж більшість ударних гелікоптерів армійської авіації, комплексом керованого озброєння "Гермес-А" з максимальною дальністю стрільби 15-20 км. Вартість одного гелікотера Ка-52 становить близько 857 млн рублів (приблизно 12,5 млн доларів).

