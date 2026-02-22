Підірвано "Алігатор" і Мі-8: ЗМІ дізналися про удар дронів по аеродрому в РФ

Головне:
- В результаті атаки пошкоджено багатоцільовий вертоліт Мі-8
- Було знищено штурмовий вертоліт РФ Ка-52
Україна провела атаку на російську Орловську область, використовуючи далекобійні дрони-камікадзе.
Метою став вертолітний аеродром "Пугачовка", що належить російським Повітряно-космічним силам, повідомив Telegram-канал "Досье шпиона".
За інформацією каналу, удар стався в п'ятницю, 20 лютого. В результаті атаки був пошкоджений багатоцільовий вертоліт Мі-8 (борт 53) 319-го окремого вертолітного полку, що базується в Чернігівці (Приморський край).
Також був знищений штурмовий вертоліт Ка-52 "Алігатор" (борт 18), що належить 16-й бригаді армійської авіації, розташованій в Зернограді (Ростовська область).
Оцінка експертів щодо атак на об'єкти в РФ: ключові висновки
Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що удари українських безпілотників по російських нафтопереробних підприємствах порушили стабільність паливних поставок і відбилися на цінах на бензин всередині країни.
На їхню думку, виниклий дефіцит призведе до зростання витрат для бізнесу і населення, а в подальшому може чинити додатковий тиск на інфляцію в Росії.
Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БПЛА різних типів.
Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.
Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.
Гелікоптер Ка-52
Ка - 52 "Алігатор" (згідно кодифікації НАТО — Hokum B) — російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Здатний вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Являє собою подальший розвиток гелікопера Ка-50 "Чорна акула", передає Вікіпедія.
Варіант корабельного базування Ка-52К може оснащуватися порівняно потужнішим, ніж більшість ударних гелікоптерів армійської авіації, комплексом керованого озброєння "Гермес-А" з максимальною дальністю стрільби 15-20 км.
Вартість одного гелікотера Ка-52 становить близько 857 млн рублів (приблизно 12,5 млн доларів).
