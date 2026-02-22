Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

До миру в Україні ще далеко: розкрито тривожний сценарій продовження війни

Олексій Тесля
22 лютого 2026, 20:28
28
Для Кремля територіальні претензії важливі, але стратегічна мета війни ширша.
ВСУ, Фронт, Війна
Розкрито тривожний сценарій війни в Україні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

  • Москва досі не змогла повністю захопити східну промислову зону України
  • Майже 2 мільйони солдатів з обох сторін загинули, були поранені або зникли безвісти
  • Путін зберігає жорсткі умови для переговорів

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну перевищило 1400 днів, що довше, ніж тривала радянська кампанія проти нацистської Німеччини у Другій світовій війні.

Як зазначає Associated Press, Москва досі не змогла повністю захопити східну промислову зону України.

відео дня

Після невдалої спроби взяти Київ у лютому 2022 року конфлікт перетворився на виснажливу позиційну війну з величезними втратами: за оцінками, майже 2 мільйони солдатів з обох сторін загинули, були поранені або зникли безвісти.

За два роки російські війська просунулися лише на кілька десятків кілометрів у Донецькій області, борючись за окремі укріплені пункти.

Незважаючи на це, Путін зберігає жорсткі умови для переговорів, вимагаючи від України вивести війська з чотирьох окупованих регіонів і періодично використовуючи погрози ядерним арсеналом, щоб стримувати західну підтримку Києва.

Перспективи завершення війни

За оцінкою Тетяни Станової з Центру Карнегі "Росія-Євразія", для Кремля територіальні претензії важливі, але стратегічна мета війни ширша: Москва прагне створити Україну, повністю підконтрольну своїм інтересам, і виключити будь-який "антиросійський" курс.

До миру в Україні ще далеко: розкрито тривожний сценарій продовження війни
/ Інфографіка: Главред

Білий дім, як повідомив Володимир Зеленський, встановив орієнтир — завершення конфлікту до червня, плануючи чинити тиск на обидві сторони для дотримання цього терміну.

Однак експерти відзначають серйозні перешкоди. Путін наполягає на виході України з Донецької області, що Зеленський категорично відкидає. Крім того, український лідер сумнівається в життєздатності компромісу США про перетворення східного регіону на вільну економічну зону.

В результаті Росія розраховує, що продовження атак змусить Україну погодитися на її умови, тоді як Київ сподівається протриматися до моменту, коли Вашингтон посилить тиск на Москву. За даними AP, однак, найбільший тиск зараз чиниться саме на українське керівництво, а терпіння США до Зеленського поступово вичерпується.

Переговори зайшли в глухий кут: погляд аналітика

Політолог Володимир Горбач зазначає, що поточні контакти між Україною, Росією і США поки що більше декларативні, ніж результативні, і не призводять до конкретних домовленостей. Головні перешкоди — обмежений формат зустрічей і низький рівень представництва сторін.

На думку експерта, повноцінний діалог можливий лише за поєднання декількох факторів: ослаблення впливу Росії, посилення зовнішнього тиску і готовності учасників йти на компроміси. До весни 2026 року значного прогресу в переговорах, за його прогнозом, очікувати не варто.

Переговори про мир — новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Кремль не бачить реальних шансів на прорив у мирних переговорах. Джерела видання повідомляють, що територіальне питання залишається основним каменем спотикання.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Інші новини:

Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

вторгнення Росії війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Удар "Фламінго" по РФ міг поставити унікальний світовий рекорд - що відомо

Удар "Фламінго" по РФ міг поставити унікальний світовий рекорд - що відомо

19:31Війна
Бої на фронті загальмують: військовий назвав рік завершення війни в Україні

Бої на фронті загальмують: військовий назвав рік завершення війни в Україні

17:59Війна
Війська РФ відкинули на кілометри - в ЗСУ назвали результати наступу на півдні

Війська РФ відкинули на кілометри - в ЗСУ назвали результати наступу на півдні

17:48Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Ластівки в Україні зникають не випадково: хто винен

Ластівки в Україні зникають не випадково: хто винен

Тест на геніальність: знайдіть 3 відмінності на зображенні слона у воді за 23 с

Тест на геніальність: знайдіть 3 відмінності на зображенні слона у воді за 23 с

Чорнота на дошці зникне за хвилини: народний лайфхак, перевірений господинями

Чорнота на дошці зникне за хвилини: народний лайфхак, перевірений господинями

Гороскоп Таро на тиждень з 23 лютого по 1 березня: Дівам - ризик, Леву - роздоріжжя

Гороскоп Таро на тиждень з 23 лютого по 1 березня: Дівам - ризик, Леву - роздоріжжя

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з Києва

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з Києва

Останні новини

20:28

До миру в Україні ще далеко: розкрито тривожний сценарій продовження війни

20:23

Коштовніше за золото у 30 разів: як виглядає найдорожчий напій у світіВідео

20:08

Зрадниця Повалій закликала до окупації Києва - деталі

19:35

Сантехнік показав хитрий трюк: за хвилини усуває засмічення в зливі без вантузаВідео

19:31

Удар "Фламінго" по РФ міг поставити унікальний світовий рекорд - що відомоВідео

Росія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – ЛатушкоРосія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – Латушко
19:10

Чи буде наступу росіян з території Білорусі?Погляд

18:40

Дощ та +6 градусів: в Тернопіль скоро завітає перше весняне тепло

18:35

Професійну армію РФ знищено: військовий пояснив, як змінились окупантиВідео

18:26

Підірвано "Алігатор" і Мі-8: ЗМІ дізналися про удар дронів по аеродрому в РФ

Реклама
18:10

Чому ранній посів перцю знижує врожайність: пояснення агрономів

17:59

Бої на фронті загальмують: військовий назвав рік завершення війни в Україні

17:48

Війська РФ відкинули на кілометри - в ЗСУ назвали результати наступу на півдні

17:33

Врятована собака знайшла загубленого друга: історія розтопила тисячі сердець

17:05

Як зробити батарею гарячішою за дві хвилини - чому радіатор гріє лише з одного бокуВідео

17:01

На Житомирщину йде довгоочікуване потепління, але радіти рано: чим засмутить погода

16:47

Секрет здорового волосся: одна помилка, яку роблять майже всі жінки

16:36

Вранці авто не заведеться: що розряджає акумулятор лише за одну ніч

16:19

"Песимістичні прогнози": Мозгова висловилася про шлюб з Аксельродом

16:19

"Ставка не спрацювала": в РНБО заявили про гучний провал Кремля у війні

16:15

Теракт у Львові: затримано нових фігурантів, розкрито подробиці затримання "бомбістки"

Реклама
15:42

Бензин злетить у ціні: українцям назвали терміни стрімкого подорожчання

15:37

Як українською ніжно звертатися до коханого без шаблонних котиків і зайчиків

15:05

Сотні квадратних кілометрів під контролем: ДШВ пішли у контрнаступ

14:46

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з КиєваВідео

14:37

Котлети з секретним інгредієнтом, які точно вийдуть соковиті - бабусин рецепт

14:31

Жінка заклала вибухівку у сміттєві баки: свіжі подробиці теракту у ЛьвовіВідео

14:02

Фінансовий гороскоп на тиждень з 23 лютого по 1 березня

13:53

Експерти розкрили гарантований спосіб позбутися живота після 60 років

13:50

"Ми не дозволимо": Сіярто перейшов до погроз Україні через нафтопровід "Дружба"

13:43

"Розриває серце": у родині Лесі Нікітюк сталася трагедія

13:27

"Був приліт ракети, вилетіли вікна": будинок нардепа постраждав через атаку РФФотоВідео

13:15

"Дома Вови більше немає": Остапчук повідомила про приліт вночі

12:54

Що буде з графіками відключень світла після удару РФ - прогноз нардепа

12:51

Напруга на валютному ринку: що буде з курсом долара і євро в березні

12:24

Як виростити квіти там, де нічого не росте: поради експертів

11:51

Потеплішає до +13 градусів: в Україну вже йде метеорологічна весна

11:06

Горіх становить небезпеку для будинку: на якій відстані його можна саджати

11:01

Підозрювану у вчинення теракту у Львові затримали: з'явилися нові деталі

11:01

Любовний гороскоп на тиждень з 23 лютого по 1 березня

10:48

Летів рій дронів і ракет: Зеленський розповів про смертельний удар РФ по УкраїніФото

Реклама
10:26

Пережив Сталіна — де похований останній "принц України" і ким він бувВідео

10:25

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 лютого (оновлюється)

10:07

У Британії зробили гучну заяву про розгортання військ в Україні - The Telegraph

09:58

"Обрала шлях служіння людям": у Львові під час теракту загинула Вікторія Шпилька

09:32

Відключення світла в Україні - графіки на 22 лютого (оновлюється)

09:25

Гороскоп Таро на тиждень з 23 лютого по 1 березня: Дівам - ризик, Леву - роздоріжжя

09:22

Карта Deep State онлайн за 22 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:19

РФ вдарила ракетою по американському підприємству у Тростянці - деталі

09:18

Гороскоп на завтра 23 лютого: Близнюкам - цікавий вечір, Терезам - помилка

08:57

Гороскоп на тиждень з 23 лютого по 1 березня: Овну - роздратування, Рибам - диво

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти