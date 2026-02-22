Рус
Професійну армію РФ знищено: військовий пояснив, як змінились окупанти

Юрій Берендій
22 лютого 2026, 18:35
Російська армія попри втрати продовжує адаптуватися технологічно, зберігаючи при цьому незмінну жорстокість, вказав військовий.
Як змінилась армія Росії з 2022 року - військовий відповів / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

  • Професійна російська армія була знищена за перші рік-півтора повномасштабного вторгнення
  • Війська РФ за своєю сутністю - не змінились

Від початку російської агресії у 2014 році й до повномасштабного вторгнення характер та стан армії РФ зазнали суттєвих змін. Професійну російську армію було знищено ще на початку повномасштабної агресії РФ. Про це під час чату на Главреді розповів командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі.

"Той професійний штат військовослужбовців, яким вона володіла, був знищений у перший рік-півтора повномасштабної війни в Україні. Якість російської армії знизилася, скоротилася кількість техніки, боєздатність знизилася і знижується щодня", - повідомив він.

Командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі зазначив, що російські військові поступово переймають сучасні технології, зокрема опановують ті самі системи безпілотників та інші інновації, над якими працює українська сторона, тож війна продовжує розвиватися в технологічному вимірі.

Водночас за його словами, з моральної точки зору російський солдат не змінився. Мамулашвілі сказав, що попри технічне оснащення армії РФ, російський солдат залишається таким самим жорстоким, як і раніше.

Він наголосив, що російські військові не є тими, хто когось захищає, а діють як мародери, ґвалтівники та вбивці.

"Суть солдата не може змінитися, оскільки в генетичному коді росіян закладено те варварство, яке Росія демонструє щоденними вбивствами простих українців", - резюмує військовий.

Дивіться відео, в якому командир Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі розповів про перспективи просування російських військ у 2026 році, контрнаступ ЗСУ і неминучий розвал Росії:

Контрнаступ ЗСУ - думка експерта про бої на півдні

Як писав Главред, українські військові продовжують контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку, витісняючи російські підрозділи з раніше захоплених позицій і поступово скорочуючи так звану сіру зону. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Він зазначив, що Гуляйпільський напрямок залишається одним із ключових для противника, однак саме там українські сили демонструють відчутні результати. За його словами, активні дії підрозділів зірвали наміри окупантів створити плацдарм для подальшого просування у бік Запоріжжя та Оріхова. Також ворог втратив кілька важливих позицій, які раніше вважав добре укріпленими та стабільними.

"Контратакувальні дії Сил оборони України на Запорізькому фронті призвели до того, що сіра зона, якої було дуже багато саме на цій ділянці фронту, сьогодні на деяких тактичних позиціях перейшла під контроль Сил оборони України. Відповідно, росіяни не можуть тут проводити свої наступальні дії", – пояснив він.

Гуляйполе
Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що попри вимоги Кремля під час переговорів українські військові демонструють результат на південних ділянках фронту, звільняючи території. За його словами, йдеться про сотні квадратних кілометрів, які вдалося повернути під контроль України.

Водночас у Кремлі заявляють про нібито значні досягнення на полі бою, однак фактичні дані свідчать про значно скромніші результати. У звіті Інституту вивчення війни зазначається, що російська влада просуває наратив про "неминучу перемогу", намагаючись вплинути на позицію західних держав і спонукати їх до скорочення підтримки України.

Тим часом російські війська продовжують наступ у напрямку Мирнограда. Вони намагаються вибити українські сили з північної частини міста та створити загрозу оточення для таврійських десантників. Про обстановку на цій ділянці фронту повідомили у 79-й окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді.

Про особу: Мамука Мамулашвілі

Мамука Мамулашвілі (нар. 28 квітня 1978, Тбілісі) – командир Грузинського національного легіону, учасник російсько-української війни з 2014 року, колишній радник міністра оборони Грузії (2009-2012). Під час конфлікту в Абхазії 1992-1993 рр. у 14 років пішов на війну в батальйон до батька, генерала грузинської армії Зураба Мамулашвілі. У 1993-му разом з батьком потрапив у російський полон, де провів три місяці. Після початку війни на Донбасі вирушив до України з кількома однодумцями, з якими створив бойовий підрозділ – Грузинський національний легіон. З перших днів конфлікту добровольці брали участь у бойових операціях, виконуючи розвідувальні та диверсійні завдання на території "ЛНР" і "ДНР". З перших днів повномасштабного російського вторгнення в 2022 році бере активну участь в обороні України, пише Вікіпедія.

