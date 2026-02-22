Рус
РФ вдарила ракетою по американському підприємству у Тростянці - деталі

Анна Косик
22 лютого 2026, 09:19оновлено 22 лютого, 10:02
230
Очільник МЗС повідомив про наслідки ворожої атаки.
удар по компании сша
Сибіга розповів про удар РФ по американському бізнесу / Колаж: Главред, фото: x.com/andrii_sybiha

Що сказав Сибіга:

  • Росія поцілила ракетою по американському підприємству
  • Внаслідок атаки жертв немає
  • РФ після атак на бізнеси США не може вести економічний діалог з американцями

Країна-агресорка Росія вдарила ракетою по ще одному американському бізнесу в Україні - цивільному виробничому підприємству компанії "Монделіс" у Тростянці. Мова йде про одну із перших великих інвестицій США в незалежну економіку України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X. Ракета влучила в один з виробничих корпусів. На щастя, обійшлося без жертв.

відео дня

"Це не військова ціль, а завод, який працює з 1990-х років, виробляючи всесвітньо відомі бренди, працевлаштовуючи українців, роблячи внесок у нашу та американську економіку", - наголосив він.

Сибіга наголосив, що коли російські ракети влучають у такі об'єкти, вони націлені не лише на Україну, але й на американські бізнес-інтереси в Європі.

"Москва не може говорити про економічний діалог зі Сполученими Штатами, атакуючи американські виробничі потужності. Атаки на мирну промисловість - це не війна, а цілеспрямований економічний терор. За цим має слідувати відповідальність", - додав він.

Удари РФ по іноземних підприємствах в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 5 січня 2026 року Росія під час атаки на Дніпро розбомбила американський завод, який належить компанії "Бунге" з Сент- Луїс, Міссурі.

Раніше, у серпні 2025 року, під час масованої атаки на Україну одна з ворожих ракет вдарила по американській компанії з виробництва електроніки на Закарпатті.

Напередодні, у липні безпілотники РФ били по заводу польської компанії Barlinek. Ворог обрав польський завод як ціль не випадково: дрони летіли з трьох напрямків.

Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США МЗС України Сумська область Тростянець ракетний удар Андрій Сибіга
