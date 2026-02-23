Розриви м'язів, інфекція: Шарліз Терон серйозно постраждала на зйомках

Через самовіддачу Терон на майданчику їй доведеться робити операцію.

Шарліз Терон зараз - акторка розповіла про травми на зйомках

Що сталося з Шарліз Терон

Що акторка думає про старіння

Голлівудська акторка Шарліз Терон цінує природний підхід до роботи, тому на зйомках трилеру "Вершина", який незабаром вийде на екрани, знімалася майже без дублерів. Нещодавно зірка зізналася - це було нелегким завданням, адже на майданчику вона отримала безліч травм.

"У мене були розірвані міжреберні м'язи, я підхопила інфекцію середнього вуха від води. Я була просто виснажена. Пам'ятаю, як одного вечора я пішла в свій трейлер і подумала, що з'їжджаю з глузду, тому що у вусі було так багато води. Я сильно потягнула лікоть - там є великий нерв, який проходить через лікоть, і він ніби вискочив - три роки тому зі мною сталося те ж саме з іншим ліктем, тому я знала, що це таке, і розуміла, що мені доведеться робити операцію", - розповіла Шарліз в інтерв'ю для Another Magazine.

При цьому 50-річна акторка зазначила, що не планує знущатися над своїм тілом до кінця кар'єри. Вона не боїться старості, але все ж дбає про своє фізичне здоров'я. "Я не боюся старіння. Я просто хочу зберегти рухову активність так довго, як це можливо. Я хочу відчувати себе сильною так довго, як це можливо", - зазначає Шарліз Терон.

Шарліз Терон зараз - акторка розповіла про травми на зйомках / ua.depositphotos.com

Про персону: Шарліз Терон Шарліз Терон - американська акторка і фотомодель південноафриканського походження, продюсерка. Стала відомою наприкінці 1990-х років завдяки ролям у фільмах "Два дні в долині" (1996), "Могутній Джо Янг" (1998), "Адвокат диявола" (1997) і "Правила виноробів" (1999). У 2004 році отримала "Оскар" за роль жінки - серійної вбивці у фільмі "Монстр". Для зйомок фільму Терон набрала 14 кілограмів, спотворила обличчя гримом, який зробив її невпізнанною, і була змушена носити контактні лінзи. "Оскар" допоміг їй у 2006 році увійти до списку найбільш високооплачуваних актрис у Голлівуді за версією журналу "The Hollywood Reporter". За розміром своїх гонорарів Терон посідала в 2006 році сьоме місце після Голлі Беррі, Камерон Діаз, Дрю Беррімор, Рене Зеллвегер, Різ Візерспун і Ніколь Кідман. При цьому Терон заробила по $10 млн за свої ролі у фільмах "Північна країна" і "Еон Флакс".

