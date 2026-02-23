Рус
Розриви м'язів, інфекція: Шарліз Терон серйозно постраждала на зйомках

Анна Підгорна
23 лютого 2026, 01:30
Через самовіддачу Терон на майданчику їй доведеться робити операцію.
Шарліз Терон
Шарліз Терон зараз - акторка розповіла про травми на зйомках / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

  • Що сталося з Шарліз Терон
  • Що акторка думає про старіння

Голлівудська акторка Шарліз Терон цінує природний підхід до роботи, тому на зйомках трилеру "Вершина", який незабаром вийде на екрани, знімалася майже без дублерів. Нещодавно зірка зізналася - це було нелегким завданням, адже на майданчику вона отримала безліч травм.

"У мене були розірвані міжреберні м'язи, я підхопила інфекцію середнього вуха від води. Я була просто виснажена. Пам'ятаю, як одного вечора я пішла в свій трейлер і подумала, що з'їжджаю з глузду, тому що у вусі було так багато води. Я сильно потягнула лікоть - там є великий нерв, який проходить через лікоть, і він ніби вискочив - три роки тому зі мною сталося те ж саме з іншим ліктем, тому я знала, що це таке, і розуміла, що мені доведеться робити операцію", - розповіла Шарліз в інтерв'ю для Another Magazine.

При цьому 50-річна акторка зазначила, що не планує знущатися над своїм тілом до кінця кар'єри. Вона не боїться старості, але все ж дбає про своє фізичне здоров'я. "Я не боюся старіння. Я просто хочу зберегти рухову активність так довго, як це можливо. Я хочу відчувати себе сильною так довго, як це можливо", - зазначає Шарліз Терон.

Шарліз Терон
Шарліз Терон зараз - акторка розповіла про травми на зйомках / ua.depositphotos.com

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що вдова Оззі Осборна задумала воскресити покійного музиканта. Таким чином Шерон дасть можливість рок-артисту виходити на сцену знову і знову навіть після смерті.

Також бойфренд-гіпнотизер Дженніфер Еністон показав романтичні фото з акторкою. Джим Кертіс поділився з шанувальниками справжньою, негламурною стороною життя із зіркою.

Про персону: Шарліз Терон

Шарліз Терон - американська акторка і фотомодель південноафриканського походження, продюсерка. Стала відомою наприкінці 1990-х років завдяки ролям у фільмах "Два дні в долині" (1996), "Могутній Джо Янг" (1998), "Адвокат диявола" (1997) і "Правила виноробів" (1999).

У 2004 році отримала "Оскар" за роль жінки - серійної вбивці у фільмі "Монстр". Для зйомок фільму Терон набрала 14 кілограмів, спотворила обличчя гримом, який зробив її невпізнанною, і була змушена носити контактні лінзи.

"Оскар" допоміг їй у 2006 році увійти до списку найбільш високооплачуваних актрис у Голлівуді за версією журналу "The Hollywood Reporter". За розміром своїх гонорарів Терон посідала в 2006 році сьоме місце після Голлі Беррі, Камерон Діаз, Дрю Беррімор, Рене Зеллвегер, Різ Візерспун і Ніколь Кідман. При цьому Терон заробила по $10 млн за свої ролі у фільмах "Північна країна" і "Еон Флакс".

