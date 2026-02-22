Коротко:
- Таїсія Повалій схвалює війну і підтримує країну-окупанта
- У недавньому інтерв'ю вона побажала окупації Києва
Співачка-зрадниця Таїсія Повалій з перших днів повномасштабної війни навіть не намагалася приховати своє тріумфування від того, що в Україні, яка подарувала їй популярність, гинуть люди і руйнуються долі. Повалій підтримує агресора, а в 2023 році навіть отримала громадянство РФ.
У рідкісних інтерв'ю, які беруть у згасаючої зірки, вона відкрито бажає продовження війни і окупації України. Нещодавно "дісталося" від співачки нашій столиці - місту Києву.
У розмові з пропагандистським ресурсом зрадниця заявила, що сподівається, що Київ буде російським. "Не знаю, чи буде Україна. Але я дуже хочу, тому що там заарештований мій будинок. Мені дуже потрібно, щоб Київ був наш, російський", - заявила Таїсія Повалій. Також артистка лицемірно заявила, що виступає "за возз'єднання слов'янських народів".
Про персону: Таїсія Повалій
Таїсія Повалій - радянська і російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання 2015 року), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 до 2014 року - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".
