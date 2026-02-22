Рус
Зрадниця Повалій закликала до окупації Києва - деталі

Анна Підгорна
22 лютого 2026, 20:08
98
Таїсія Повалій виявилася однією з найзапекліших і безпринципних пропагандисток Кремля.
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій зараз - співачка оскандалювалася заявою про Київ / колаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Коротко:

  • Таїсія Повалій схвалює війну і підтримує країну-окупанта
  • У недавньому інтерв'ю вона побажала окупації Києва

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій з перших днів повномасштабної війни навіть не намагалася приховати своє тріумфування від того, що в Україні, яка подарувала їй популярність, гинуть люди і руйнуються долі. Повалій підтримує агресора, а в 2023 році навіть отримала громадянство РФ.

У рідкісних інтерв'ю, які беруть у згасаючої зірки, вона відкрито бажає продовження війни і окупації України. Нещодавно "дісталося" від співачки нашій столиці - місту Києву.

відео дня

У розмові з пропагандистським ресурсом зрадниця заявила, що сподівається, що Київ буде російським. "Не знаю, чи буде Україна. Але я дуже хочу, тому що там заарештований мій будинок. Мені дуже потрібно, щоб Київ був наш, російський", - заявила Таїсія Повалій. Також артистка лицемірно заявила, що виступає "за возз'єднання слов'янських народів".

Таїсія Повалій
Таїсія Повалій зараз - співачка оскандалювалася заявою про Київ / Скріншот

