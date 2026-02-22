Рус
Війська РФ відкинули на кілометри - в ЗСУ назвали результати наступу на півдні

Юрій Берендій
22 лютого 2026, 17:48
Сили оборони активізували контратакувальні дії на південному напрямку, де вдається відтісняти противника попри масовані авіаудари, вказали в ЗСУ.
В ЗСУ розкрили наслідки атак контратак на півдні / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

На межі Дніпропетровської та Запорізької областей штурмові підрозділи Сил оборони здійснили контратакувальні дії та змогли відтіснити російські окупаційні війська. У межах наступальної операції українським силам вже вдалося звільнити до 300 квадратних кілометрів території. Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Ми повідомляли про те, що на деяких ділянках лінії бойового зіткнення, на кордоні Дніпропетровської і Запорізької областей, штурмові підрозділи Сил оборони України проводять контратакувальні і штурмові дії, біля Тернового і Калинівського - це одні з тих ділянок", - зазначив він.

За його словами, активна фаза дій на південному напрямку розпочалася приблизно в середині січня. На окремих ділянках тривають інтенсивна оборона та заходи з повернення під контроль населених пунктів. Завдяки успішним діям українські військові змогли відкинути противника.

Речник також нагадав, що президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю France-Presse зазначав про звільнення до 300 квадратних кілометрів на півдні завдяки активним контратакувальним операціям ЗСУ.

Волошин додав, що ситуація на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках залишається напруженою. Загалом, протягом минулої доби на Гуляйпільському напрямку зафіксовано 35 бойових зіткнень. Українські підрозділи також провели понад півтора десятка пошуково-ударних і штурмових операцій.

Водночас противник активно застосовує авіацію для стримування українських сил. Зафіксовано понад 20 авіаударів, використання керованих авіабомб, залучення штурмової та армійської авіації, а також більш ніж 40 некерованих авіаційних ракет.

Якою буде ситуація на фронті весною - думка військового

Як писав Главред, командир полку 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов заявив, що з приходом весни бойові дії можуть посилитися. Про це він повідомив в ефірі Київ24.

Він зазначив, що протягом останнього року противник суттєво покращив взаємодію між малими піхотними групами та підрозділами безпілотників. Водночас у Збройних силах України така координація поки що не налагоджена на належному рівні.

"Я б пропонував всім готуватися до більш запеклих бойових дій, бо ворог відпрацював зв’язки та тактичну взаємодію, яку нам ще потрібно надолужити", – зазначив Філатов.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, десантно-штурмові війська здійснюють наступальну операцію на Олександрівському напрямку. Про це повідомило командування ДШВ ЗС України. Перед підрозділами поставлені завдання зірвати плани російської армії щодо подальшого просування вглиб Дніпропетровської та Запорізької областей, розгромити сили противника та відтіснити їх за адміністративні межі Дніпропетровщини.

Збройні сили України змогли відкинути російські підрозділи на цьому напрямку. Водночас за словами військового експерта Сергія Братчука, противник нарощує ресурси для можливого весняного наступу, і однією з головних цілей може стати Павлоград у Дніпропетровській області.

У зоні відповідальності угруповання військ "Схід" підрозділи Сил оборони стримують атаки ворога та за минулу добу відбили 75 штурмів. Українські військові також продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Про персону: Владислав Волошин

Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

війна в Україні ЗСУ Фронт
У провалі контрнаступу винен Байденмнение

