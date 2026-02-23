Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Контингент у Львові не потрібен: Зеленський сказав, де необхідні іноземні військові

Анна Ярославська
23 лютого 2026, 11:03
128
Україна розраховує на реальну присутність партнерів саме там, де зберігається загроза.
Володимир Зеленський, армія Британії
Іноземний контингент повинен бути ближче до фронту, а не у Львові / Колаж: Главред, фото: facebook.com/britisharmy, ОП

Головні тези Зеленського:

  • Є сигнали від партнерів щодо військового контингенту
  • Україна хоче реальної присутності партнерів на небезпечних напрямках
  • Жодна країна не готова розміщувати свої війська безпосередньо на лінії фронту

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ зацікавлений у розміщенні іноземного контингенту ближче до лінії фронту, а не у відносно безпечних регіонах на заході країни.

"Ми хотіли б бачити контингент ближче до лінії фронту. Якби Польща запропонувала свою присутність у Львові, нам це не потрібно", — сказав глава держави.

відео дня

За його словами, питання розміщення іноземних військових безпосередньо залежить від рівня ризиків і близькості до потенційно небезпечних напрямків. Україна розраховує на реальну присутність партнерів саме там, де зберігається загроза.

Президент повідомив, що Велика Британія та Франція заявили про готовність надати по одній бригаді кожна. Також, за його словами, є сигнали про можливу участь і від інших держав.

Водночас Зеленський визнав, що жодна країна поки не готова розміщувати свої війська безпосередньо на першій лінії оборони.

Глава держави окремо зазначив, що гарантії безпеки не обов'язково передбачають масштабну присутність іноземних військових. Так званий "бекстоп" з боку США може включати системи протиповітряної оборони, розвідку, координацію дій та готовність до повітряної підтримки.

Дивіться відео - Зеленський пояснив, де в Україні потрібні іноземні військові:

Знімок екрана

Миротворці в Україні - останні новини

Як писав Главред, міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі заявив про намір стати першим главою оборонного відомства, який розгорне британських військових в Україні після укладення мирної угоди. На його переконання, 2026 рік повинен стати "роком закінчення цієї жахливої війни".

"Я хочу бути міністром оборони, який розгорне британські війська в Україні, тому що це означатиме, що ця війна нарешті закінчиться. Це означатиме, що ми домовилися про мир в Україні. А безпечній Європі потрібна сильна, суверенна Україна", - написав Гіллі в колонці для The Telegraph.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає розгортання миротворчих військ на території України після завершення активної фази бойових дій, але натякнув, що їхня кількість буде дуже обмеженою.

Раніше газета The Times писала про те, що Велика Британія та Франція направлять до 15 тисяч військовослужбовців для захисту України в разі укладення мирної угоди. Це значно менша чисельність військового контингенту, ніж очікувалося.

Контингент у Львові не потрібен: Зеленський сказав, де необхідні іноземні військові
Армії країн Європи - чисельність ​ / Інфографіка: Главред

Що не так з ідеєю про відправку миротворців в Україну: думка експерта

Військовий експерт Владислав Селезньов ще взимку заявляв, що введення миротворчих військ в Україну є нереальним, оскільки для цього потрібно мати мандат - від ООН або НАТО.

"Щоб отримати мандат ООН, треба отримати згоду Російської Федерації, яка є постійним членом Ради безпеки ООН. Нереально! Мандат під прапором НАТО так само нереальний, тому що НАТО всіляко уникає будь-якої причетності до російсько-української війни", - говорив Селезньов у коментарі Українському радіо.

За його словами, варіант з прикриттям кордону великою кількістю західної ППО - теж нереальний.

"Якби наші західні партнери були готові саме до такого варіанту задіяння своїх сил і засобів, то ми б бачили хоч якесь відлуння цього процесу. А так ми бачимо, що російські дрони і ракети залетають на територію країн НАТО, мова йде і про Румунію, і про Польщу, а вони не дуже поспішають задіяти свою протиповітряну і протиракетну компоненту, щоб ті дрони і ракети знищувати", - сказав експерт.

Інші новини:

Про персону: Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні миротворцы Володимир Зеленський новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп міг укласти угоди з РФ: Годжес назвав дедлайн щодо укладення миру

Трамп міг укласти угоди з РФ: Годжес назвав дедлайн щодо укладення миру

12:28Світ
"Плюс" протримається недовго: Україну скоро накриє нова хвиля похолодання

"Плюс" протримається недовго: Україну скоро накриє нова хвиля похолодання

12:23Синоптик
Україна може повністю відмовитися від мобілізації: озвучено головну умову

Україна може повністю відмовитися від мобілізації: озвучено головну умову

11:36Україна
Реклама

Популярне

Більше
Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з Києва

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з Києва

Карта Deep State онлайн за 23 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Вони піднімуться на новий рівень: п’ятьох знаків зодіаку торкнеться рука долі

Вони піднімуться на новий рівень: п’ятьох знаків зодіаку торкнеться рука долі

"Песимістичні прогнози": Мозгова висловилася про шлюб з Аксельродом

"Песимістичні прогнози": Мозгова висловилася про шлюб з Аксельродом

Останні новини

12:45

Старша дочка Ольги Сумської приголомшила вчинком у РФ - подробиці

12:38

Зірка фільму "Кіборги" більше не холостяк — як виглядає наречена актора

12:28

Трамп міг укласти угоди з РФ: Годжес назвав дедлайн щодо укладення миру

12:23

"Плюс" протримається недовго: Україну скоро накриє нова хвиля похолодання

11:48

Більше м'яса і їдять менше: які качки найвигідніші для господарства

Війна не закінчиться до кінця 2027 року: Жданов – про оточення Запоріжжя і плани Путіна на ДніпроВійна не закінчиться до кінця 2027 року: Жданов – про оточення Запоріжжя і плани Путіна на Дніпро
11:47

Гороскоп на завтра 24 лютого: Стрільцям - сварка, Тельцям - великий успіх

11:46

"Поділюся досвідом": Огнєвіч заговорила про пластичні операції

11:39

"Молюся": сестра Жанни Фріске повідомила про складну хворобу

11:36

Україна може повністю відмовитися від мобілізації: озвучено головну умову

Реклама
11:30

РФ може підтримувати нинішній темп війни довше, ніж більшість очікує - Жданов

11:29

Мстислав Чернов зробив потужну заяву після перемоги російського фільму на BAFTAВідео

11:03

Контингент у Львові не потрібен: Зеленський сказав, де необхідні іноземні військовіВідео

10:54

Магнітна буря вгатила по Україні - коли очікувати на максимальний удар

10:47

Росіяни націлились на ще один обласний центр: розкрито тривожний сценарій

10:24

Китайський гороскоп на завтра 24 лютого: Бикам - проблеми, Півням - плітки

10:21

Не 23 лютого: нова дата Дня захисників та зашитниць

10:19

"Хороша росіянка" Земфіра злякалася українських прапорів і зникла зі сцени — деталі

09:59

РФ змінює тактику ударів по Україні: що стане ціллю замість енергетики — ISW

09:55

"Це катастрофа": Україна на тлі війни перетворюється на країну вдів і сиріт - CNN

09:52

Якою повинна бути перемога України: Зеленський розкрив головні аспекти

Реклама
09:25

"Сам усвідомлює": Олена Мозгова приголомшила зізнанням про руйнування стосунків

09:09

Що робити з озимим часником навесні: поради для великого врожаюВідео

09:01

Україна поверне території, але є нюанс: Зеленський зробив важливу заяву

08:35

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 лютого (оновлюється)

08:21

Масштабна пожежа, яка видніється за кілометри: дрони вдарили по НПС у ТатарстаніВідео

08:20

Карта Deep State онлайн за 23 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:19

РФ завдала удару дронами по Одеській області: загинули 20-річна дівчина і чоловікФото

08:10

РФ встановила новий рекорд ударів по УкраїніПогляд

07:37

У Харкові - вибухи, місто під ракетним ударом РФ: постраждали мирні жителі

07:18

РФ атакувала Запоріжжя дронами: є загиблий і поранені, пошкоджена інфраструктура

06:55

"Це розділить суспільство": Зеленський сказав, до чого призведе вихід ЗСУ з ДонбасуВідео

06:10

РФ придумала нову тактику ударівПогляд

05:57

Потепління вривається у Полтавську область: синоптики здивували прогнозом

04:41

Страшні секрети СРСР: названо головні таємниці, про які мовчали десятиліттями

04:03

Чому кіт раптово кусає, коли його гладять: названо справжню причинуВідео

03:30

Вони піднімуться на новий рівень: п’ятьох знаків зодіаку торкнеться рука долі

02:30

Велика космічна мрія руйнується: серйозна перешкода сплутала плани вчених

01:30

Розриви м'язів, інфекція: Шарліз Терон серйозно постраждала на зйомках

00:11

У Києві та області планують відключення електроенергії 23 лютого – графіки

22 лютого, неділя
23:25

Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

Реклама
23:21

Юрій Ткач з дружиною зізналися, що спровокувало кризу в їхньому шлюбі

22:44

Ексдружина Кличка змінила професію: чим тепер займається Наталія ЄгороваВідео

22:25

Трибунал для Лукашенка: названо статті, за якими може "сісти" диктаторВідео

22:16

"Ніхто не лізе": Матвієнко зізналася, про що не говорить з Мірзояном

21:51

Світла стане більше: нові графіки відключень для Запорізької області на 23 лютого

21:38

Кучеренко вперше після розлучення натякнула на нові стосунки: "Пробуджує в мені"

21:25

Відключення електроенергії 23 лютого: яким регіонам загрожують обмеження

21:06

З'явились нові деталі теракту у Львові - розвідка попередила українцівВідео

20:28

До миру в Україні ще далеко: розкрито тривожний сценарій продовження війни

20:23

Коштовніше за золото у 30 разів: як виглядає найдорожчий напій у світіВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти