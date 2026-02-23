Контингент у Львові не потрібен: Зеленський сказав, де необхідні іноземні військові

Україна розраховує на реальну присутність партнерів саме там, де зберігається загроза.

Іноземний контингент повинен бути ближче до фронту, а не у Львові / Колаж: Главред, фото: facebook.com/britisharmy, ОП

Головні тези Зеленського:

Є сигнали від партнерів щодо військового контингенту

Україна хоче реальної присутності партнерів на небезпечних напрямках

Жодна країна не готова розміщувати свої війська безпосередньо на лінії фронту

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ зацікавлений у розміщенні іноземного контингенту ближче до лінії фронту, а не у відносно безпечних регіонах на заході країни.

"Ми хотіли б бачити контингент ближче до лінії фронту. Якби Польща запропонувала свою присутність у Львові, нам це не потрібно", — сказав глава держави.

За його словами, питання розміщення іноземних військових безпосередньо залежить від рівня ризиків і близькості до потенційно небезпечних напрямків. Україна розраховує на реальну присутність партнерів саме там, де зберігається загроза.

Президент повідомив, що Велика Британія та Франція заявили про готовність надати по одній бригаді кожна. Також, за його словами, є сигнали про можливу участь і від інших держав.

Водночас Зеленський визнав, що жодна країна поки не готова розміщувати свої війська безпосередньо на першій лінії оборони.

Глава держави окремо зазначив, що гарантії безпеки не обов'язково передбачають масштабну присутність іноземних військових. Так званий "бекстоп" з боку США може включати системи протиповітряної оборони, розвідку, координацію дій та готовність до повітряної підтримки.

Миротворці в Україні - останні новини

Як писав Главред, міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі заявив про намір стати першим главою оборонного відомства, який розгорне британських військових в Україні після укладення мирної угоди. На його переконання, 2026 рік повинен стати "роком закінчення цієї жахливої війни".

"Я хочу бути міністром оборони, який розгорне британські війська в Україні, тому що це означатиме, що ця війна нарешті закінчиться. Це означатиме, що ми домовилися про мир в Україні. А безпечній Європі потрібна сильна, суверенна Україна", - написав Гіллі в колонці для The Telegraph.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає розгортання миротворчих військ на території України після завершення активної фази бойових дій, але натякнув, що їхня кількість буде дуже обмеженою.

Раніше газета The Times писала про те, що Велика Британія та Франція направлять до 15 тисяч військовослужбовців для захисту України в разі укладення мирної угоди. Це значно менша чисельність військового контингенту, ніж очікувалося.

Армії країн Європи - чисельність ​ / Інфографіка: Главред

Що не так з ідеєю про відправку миротворців в Україну: думка експерта

Військовий експерт Владислав Селезньов ще взимку заявляв, що введення миротворчих військ в Україну є нереальним, оскільки для цього потрібно мати мандат - від ООН або НАТО.

"Щоб отримати мандат ООН, треба отримати згоду Російської Федерації, яка є постійним членом Ради безпеки ООН. Нереально! Мандат під прапором НАТО так само нереальний, тому що НАТО всіляко уникає будь-якої причетності до російсько-української війни", - говорив Селезньов у коментарі Українському радіо.

За його словами, варіант з прикриттям кордону великою кількістю західної ППО - теж нереальний.

"Якби наші західні партнери були готові саме до такого варіанту задіяння своїх сил і засобів, то ми б бачили хоч якесь відлуння цього процесу. А так ми бачимо, що російські дрони і ракети залетають на територію країн НАТО, мова йде і про Румунію, і про Польщу, а вони не дуже поспішають задіяти свою протиповітряну і протиракетну компоненту, щоб ті дрони і ракети знищувати", - сказав експерт.

