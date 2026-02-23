Рус
Масштабна пожежа, яка видніється за кілометри: дрони вдарили по НПС у Татарстані

Дар'я Пшеничник
23 лютого 2026, 08:21
Нафтоперекачувальна станція Калейкін є головною в регіоні.
БПЛА атакували нафтоперекачувальну станцію у Татарстані / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Головне з новини:

  • Удар дронами спричинив пожежу на НПС Калейкіно в Татарстані
  • OSINT-аналітики підтвердили геолокацію двох відео вибухів
  • Офіційних коментарів інциденту наразі немає

У ніч на понеділок, 23 лютого, на території Республіки Татарстан пролунали вибухи - удару зазнала нафтоперекачувальна станція Калейкіно, один із головних елементів регіональної трубопровідної мережі. Про інцидент повідомив Telegram-канал Astra.

OSINT-аналітики встановили геолокацію двох відео, знятих очевидцями. Один із роликів зафіксовано приблизно за 3,5–4 км від об’єкта, інший - орієнтовно за 5 км. На кадрах видно спалах і подальшу пожежу на території НПС Калейкіно, що розташована поблизу Альметьєвська.

Офіційних коментарів російської влади чи компанії-оператора наразі немає.

Нафтоперекачувальна станція Калейкіно є ключовим вузлом у системі транспортування нафти в регіоні. Вона приймає сировину з кількох магістральних трубопроводів і належить АТ "Транснефть - Прикамье", регіональному підрозділу російської "Транснефти".

Дивіться відео наслідків атаки на нафтоперекачувальну станцію у Татарстані:

Наскільки серйозні удари Україна зможе наносити по території РФ

Главред писав, що за словами голови Українського центру безпеки та співробітництва Сергія Кузана, Україна активізувала операції на території Росії. Зокрема у deep strike вже задіяні СБС, СБУ і ГУР.

А після того, як колишній очільник ГУР МО України Кирило Буданов перейшов на посаду керівника ОП, в Україні відкрилися нові перспективи. Внаслідок ударів вглиб РФ Україна може досягати значно кращих результатів.

Атаки дронів на Росію - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 19 лютого країну-агресорку Росію атакували дрони. Мешканці декількох областей повідомили про вибухи, а в Псковській області внаслідок атаки спалахнув резервуар з нафтопродуктами.

За даними росЗМІ, сталося це на нафтобазі у місті Великі Луки.

Раніше, 17 лютого Росію теж атакували дрони. В селищі Ільський, що в Краснодарському краї, під ударом українських безпілотників був НПЗ.

Напередодні мер Москви Сергій Собянін заявив про кілька хвиль атаки безпілотників, що летіли на російську столицю. У Москві ППО нібито збила понад 10 безпілотників.

