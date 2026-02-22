Летів рій дронів і ракет: Зеленський розповів про смертельний удар РФ по Україні

Російські удари показують, що в обстріли Москва вкладається більше, ніж у дипломатію.

Президент роззповів про ліквідацію наслідків нічної атаки РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Що повідомив Зеленський:

Ворог застосував більше 350 повітряних цілей для атаки на Україну

На Київщині внаслідок російського обстрілу є жертва

За останній тиждень РФ випустила по Україні більше 2700 цілей

У ніч на 22 лютого країна-агресорка Росія атакувала Україну понад 300 ударними дронами, більшість з яких "Шахеди", та 50 ракетами різних типів, із яких значна частина балістики.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Ворог бив по Києву та області, Дніпровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині, Полтавщині, Сумщині.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

За словами президента, ліквідація наслідків нічного російського обстрілу триває. У Фастівському районі від удару загинула людина. Вісім людей поранено, серед них одна дитина.

"Головна ціль удару – енергетика, також постраждали звичайні житлові будинки, є пошкодження залізниці", - додав він.

Москва продовжує вкладатися в удари більше, ніж у дипломатію

Зеленський зауважив, що лише за останній тиждень Росія випустила проти України понад 1300 ударних дронів, більш ніж 1400 керованих авіаційних бомб і 96 ракет різних типів, у тому числі десятки балістичних.

"Саме тому маємо посилювати нашу ППО. Потрібні системи, що ефективно працюють проти балістики. Дякую всім партнерам, які допомагають нам із закупівлями ракет ППО через PURL та своїм власним постачанням. Кожен такий пакет захищає критичну інфраструктуру та зберігає нормальність життя", - додав глава держави.

Росія може змінити цілі атак на Україну - думка експерта

Главред писав, що за словами колишнього командувача Аеромобільних військ ЗСУ Івана Якубця, Росія протягом усієї зими атакує Україну дронами та ракетами. Головними цілями обстрілів РФ є об'єкти енергетики.

Хоча на носі вже весна, та ворог не планує припиняти удари по Україні. При цьому цілі атак, найімовірніше, зміняться. Навесні та влітку росіяни можуть наносити удари по об'єктах, що забезпечують водопостачання.

Російські удари по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія вдарила ракетою по ще одному американському бізнесу в Україні - цивільному виробничому підприємству компанії "Монделіс" у Тростянці.

Раніше повідомлялося, що Росія 22 лютого здійснила чергову масштабну комбіновану атаку по Україні. Під ударами опинилися щонайменше чотири обласні центри, а в Києві внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок.

Напередодні, 21 лютого стало відомо, що російська армія продовжила атакувати українські міста. Зокрема, окупанти атакували Одесу, Суми та Запорізьку область.

Інші новини:

