"Ніхто не лізе": Матвієнко зізналася, про що не говорить з Мірзояном

Які питання не обговорюють між собою Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян

Чому так склалося

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян у шлюбі вже майже десять років. Обидва артисти в один голос називають свою сім'ю італійською через експресивні характери обох. Проте за роки, проведені разом, Тоня і Арсен виробили свою схему мирного співіснування і підтримання кохання у стосунках.

Наприклад, за негласною домовленістю подружжя не обговорює між собою роботу і гроші - кожен з них розпоряджається своїми бюджетами так, як вважає за необхідне. Про це Матвієнко розповіла в інтерв'ю "Кременчуцькій газеті".

"Що стосується роботи та грошей, ми майже не обговорюємо це – ніхто не лізе в чужі справи. Удома Арсен забезпечує сім'ю й часто мене балує. Сказати точно, хто скільки витрачає, складно. Він сам приймає рішення, скільки інвестувати (у кліпи та ін. - прим. редактора), а я, відповідно, скільки у свої – тут уже йдеться про наші особисті бюджети", - каже Тоня Матвієнко.

Тоня Матвієнко чоловік - які теми співачка не обговорює з Арсеном Мірзояном / фото: facebook.com/TonyaMatvienko

Про персону: Тоня Матвієнко Тоня Матвієнко (Антоніна Петрівна Гончар) - українська співачка, Заслужена артистка України (2021). Молодша донька співачки Ніни Матвієнко. Посіла друге місце в першому сезоні проєкту "Голос країни". Відома своїм оригінальним тембром голосу.

