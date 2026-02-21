Удар ракетами 'Фламінго' по РФ: ЗСУ відзвітували про ураження заводу 'Кинджалів'

Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.

ЗСУ атакували важливий завод РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

ЗСУ атакували важливі об'єкти ВПК та логістики противника

Для ударів використовувалися крилаті ракети FP-5 "Фламінго"

Зокрема, під атаку потрапив "Воткинський завод" у місті Воткінськ

У ніч на 21 лютого підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару по ворогу, використовуючи крилаті ракети FP-5 "Фламінго". Уражено важливі об'єкти ВПК та логістики противника. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зокрема, відомо про ураження підприємства воєнно-промислового комплексу "Воткинський завод" у місті Воткінськ (Удмуртська Республіка, РФ).

"На території об’єкту зафіксовано пожежу. Результати уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Воткинський завод" виконує такі функції:

виробництво міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М";

виробництво балістичних ракет ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для підводних човнів проєкту 955А "Борей-А";

виробництво балістичних ракет типу 9М723-1 для ОТРК "Іскандер-М" та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу "Кинжал".

В Генштабі додали, що також, за попередньою інформацією, підрозділами Сил оборони було уражено Нєфтєгорський газопереробний завод у Самарській області РФ, що задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. На території підприємства зафіксовано пожежу. Масштаби уточнюються.

Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області уражено склад пально-мастильних матеріалів противника та майстерню з виробництва й обслуговування БпЛА. А тимчасово окупованій території Запорізької області Сили оборони завдали ураження по складу матеріально-технічних засобів окупантів.

"Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України послідовно знижують логістичні та виробничі можливості агресора, позбавляючи його ресурсів для продовження війни", - наголосили у Генштабі.

Удар по РФ ракетами "Фламінго"

В Генштабі ЗСУ раніше говорили, що Сили оборони України протягом січня 2026 року здійснили серію успішних ударів по стратегічному полігону "Капустін Яр", що в Астраханській області РФ.

Ціллю атак був комплекс будівель ангарного типу, де ворог проводить передстартову підготовку міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності. Для ударів ЗСУ використовували новітні ракети FP-5 "Фламінго".

Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Удари ЗСУ по ворогу - що відомо

Як повідомляв Главред, Сили оборони 17-18 лютого уразили пускову установку зенітного ракетного комплексу (ЗРК) С-300ВМ (ТОТ Маріуполя). Також тоді було завдано удару по пунктах управління БпЛА.

12-13 лютого ЗСУ вразили низку цілей армії окупантів РФ. Зокрема, було підірвано транспортно-десантний катер БК-16, РЛС РСП-10, вузол зв'язку і склад боєприпасів росіян.

Також 12 лютого Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження Ухтинського нафтопереробного заводу в місті Ухта Республіки Комі, що розташований приблизно за 1750 кілометрів від українського кордону.

