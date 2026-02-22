Росія задала комбінований удар по Україні: перші наслідки у Києві та інших регіонах

Інформація щодо постраждалих внаслідок атаки уточнюється.

Нічна атака РФ по Україні дронами та ракетами 22 лютого / Колаж: Главред, фото: pixabay

Головне з новини:

РФ вночі завдала комбінованого удару по Україні, вибухи пролунали в кількох містах

У Києві через атаку загорілася багатоповерхівка, фіксували серії ракетних ударів

У ніч на 22 лютого Росія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку по Україні. Під ударами опинилися щонайменше чотири обласні центри, а в Києві внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок.

Що відомо про атаку

За даними Повітряних сил, ніч починалася відносно спокійно, однак близько 02:00 у повітряний простір України масово зайшли групи російських дронів. Вони рухалися з напрямку Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Донеччини, а згодом їх кількість зросла.

Близько 04:00 ворог розпочав пуски балістичних ракет. Частина цілей летіла з півночі, інші - з півдня. Моніторингові ресурси припускали, що з Криму могли запускати "Циркони".

Паралельно у повітря піднялися МіГ-31К - носії "Кинджалів". Пусків цих ракет не зафіксовано, але саме їхня активність спричинила загальноукраїнську повітряну тривогу.

Пізніше росіяни ввели у гру стратегічну авіацію: Ту-95МС та Ту-160. О 04:30 вони виконали пускові маневри, а вже о 05:30 перші крилаті ракети були помічені над Сумщиною - вони прямували на Київ.

Міста під ударом

Київ

Столиця стала однією з головних цілей атаки. Між 04:00 і 06:00 у місті пролунала серія вибухів - спочатку через балістичні ракети, згодом через крилаті ракети та дрони, які заходили одночасно.

У Святошинському районі внаслідок обстрілу загорівся дах багатоповерхового житлового будинку. За даними начальника КМВА Тимура Ткаченка, інформація про можливих постраждалих уточнюється.

Дивіться відео з першими наслідками прильотів:

Київщина

За даними очільника Київської ОВА Миколи Калашника, масована ракетно-дронова атака зачепила п’ять районів області, пошкодивши житло, інфраструктуру та господарські об’єкти. Є поранена жінка в Бориспільському районі, де зруйновано приватний будинок і сталася пожежа на фермі.

У Броварському районі знищено частину гаражного кооперативу, у Фастівському - врятовано вісім людей з-під завалів. Пошкодження зафіксовано також у Бучанському та Обухівському районах.

Кропивницький

У місті зафіксували вибухи о 04:16 та 04:21. Перед першим вибухом військові повідомляли про швидкісну ціль, яка згодом змінила курс на Київ. Після 05:30 пролунала нова серія вибухів - ймовірно, через балістичні удари.

Миколаїв

Близько 05:22 місцеві мешканці почули вибухи. Характер ураження поки не встановлений.

Полтава

О 05:40 у місті пролунали вибухи. У цей час над регіоном пролітали крилаті ракети, що рухалися в напрямку Київщини.

Контекст

Це вже друга за тиждень масштабна комбінована атака РФ. Попередня відбулася в ніч проти 17 лютого, коли під ударами опинилися Одещина, Дніпропетровщина та Бурштин на Івано-Франківщині. Тоді були пошкоджені промислові об’єкти, житлові будинки та інфраструктура.

Чи впливає погода на атаки РФ

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов говорив, що попри поступове підвищення температури в Україні, загроза нового масштабного ракетно-дронового удару з боку Росії залишається високою.

За його словами, погодний фактор не відіграє ключової ролі у плануванні російських операцій. Вирішальним залишається ресурс, який окупанти здатні накопичити.

Він також додав, що чергова масована атака може відбутися вже найближчими днями. Він звертає увагу на характерну для РФ тенденцію атакувати саме у вихідні.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Удари РФ - останні новини України

Як повідомляв Главред, в ніч на суботу, 21 лютого, російська армія продовжила атакувати українські міста. Зокрема, окупанти атакували Одесу, Суми та Запорізьку область. В результаті російського удару пошкодження фіксують в різних районах. В Одесі є руйнування інфраструктури, чотирьох житлових будинків і навчального закладу.

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявляв, що Росія готує новий удар по енергетиці. Тому завдання для всіх служб — не тільки швидке відновлення, а й максимальна готовність до наступних викликів.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко говорив, що з потеплінням можна очікувати скорочення ударів РФ. На його думку, РФ повністю не відмовиться від ударів по об'єктах енергетики, проте зосередиться на інших цілях.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

