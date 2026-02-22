Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія задала комбінований удар по Україні: перші наслідки у Києві та інших регіонах

Дар'я Пшеничник
22 лютого 2026, 07:14оновлено 22 лютого, 08:18
450
Інформація щодо постраждалих внаслідок атаки уточнюється.

обстрел, ракета, самолет, атака
Нічна атака РФ по Україні дронами та ракетами 22 лютого / Колаж: Главред, фото: pixabay

Головне з новини:

відео дня
  • РФ вночі завдала комбінованого удару по Україні, вибухи пролунали в кількох містах
  • У Києві через атаку загорілася багатоповерхівка, фіксували серії ракетних ударів

У ніч на 22 лютого Росія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку по Україні. Під ударами опинилися щонайменше чотири обласні центри, а в Києві внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок.

Що відомо про атаку

За даними Повітряних сил, ніч починалася відносно спокійно, однак близько 02:00 у повітряний простір України масово зайшли групи російських дронів. Вони рухалися з напрямку Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Донеччини, а згодом їх кількість зросла.

Близько 04:00 ворог розпочав пуски балістичних ракет. Частина цілей летіла з півночі, інші - з півдня. Моніторингові ресурси припускали, що з Криму могли запускати "Циркони".

Паралельно у повітря піднялися МіГ-31К - носії "Кинджалів". Пусків цих ракет не зафіксовано, але саме їхня активність спричинила загальноукраїнську повітряну тривогу.

Пізніше росіяни ввели у гру стратегічну авіацію: Ту-95МС та Ту-160. О 04:30 вони виконали пускові маневри, а вже о 05:30 перші крилаті ракети були помічені над Сумщиною - вони прямували на Київ.

Міста під ударом

Київ

Столиця стала однією з головних цілей атаки. Між 04:00 і 06:00 у місті пролунала серія вибухів - спочатку через балістичні ракети, згодом через крилаті ракети та дрони, які заходили одночасно.

У Святошинському районі внаслідок обстрілу загорівся дах багатоповерхового житлового будинку. За даними начальника КМВА Тимура Ткаченка, інформація про можливих постраждалих уточнюється.

Дивіться відео з першими наслідками прильотів:

Росія задала комбінований удар по Україні: перші наслідки у Києві та інших регіонах

Київщина
За даними очільника Київської ОВА Миколи Калашника, масована ракетно-дронова атака зачепила п’ять районів області, пошкодивши житло, інфраструктуру та господарські об’єкти. Є поранена жінка в Бориспільському районі, де зруйновано приватний будинок і сталася пожежа на фермі.

У Броварському районі знищено частину гаражного кооперативу, у Фастівському - врятовано вісім людей з-під завалів. Пошкодження зафіксовано також у Бучанському та Обухівському районах.

Кропивницький

У місті зафіксували вибухи о 04:16 та 04:21. Перед першим вибухом військові повідомляли про швидкісну ціль, яка згодом змінила курс на Київ. Після 05:30 пролунала нова серія вибухів - ймовірно, через балістичні удари.

Миколаїв

Близько 05:22 місцеві мешканці почули вибухи. Характер ураження поки не встановлений.

Полтава

О 05:40 у місті пролунали вибухи. У цей час над регіоном пролітали крилаті ракети, що рухалися в напрямку Київщини.

Контекст

Це вже друга за тиждень масштабна комбінована атака РФ. Попередня відбулася в ніч проти 17 лютого, коли під ударами опинилися Одещина, Дніпропетровщина та Бурштин на Івано-Франківщині. Тоді були пошкоджені промислові об’єкти, житлові будинки та інфраструктура.

Чи впливає погода на атаки РФ

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов говорив, що попри поступове підвищення температури в Україні, загроза нового масштабного ракетно-дронового удару з боку Росії залишається високою.

За його словами, погодний фактор не відіграє ключової ролі у плануванні російських операцій. Вирішальним залишається ресурс, який окупанти здатні накопичити.

Він також додав, що чергова масована атака може відбутися вже найближчими днями. Він звертає увагу на характерну для РФ тенденцію атакувати саме у вихідні.

Росія задала комбінований удар по Україні: перші наслідки у Києві та інших регіонах
Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Удари РФ - останні новини України

Як повідомляв Главред, в ніч на суботу, 21 лютого, російська армія продовжила атакувати українські міста. Зокрема, окупанти атакували Одесу, Суми та Запорізьку область. В результаті російського удару пошкодження фіксують в різних районах. В Одесі є руйнування інфраструктури, чотирьох житлових будинків і навчального закладу.

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявляв, що Росія готує новий удар по енергетиці. Тому завдання для всіх служб — не тільки швидке відновлення, а й максимальна готовність до наступних викликів.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко говорив, що з потеплінням можна очікувати скорочення ударів РФ. На його думку, РФ повністю не відмовиться від ударів по об'єктах енергетики, проте зосередиться на інших цілях.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

обстріли атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Теракт у Львові: відомо про одну загиблу та більше десятка постраждалих

Теракт у Львові: відомо про одну загиблу та більше десятка постраждалих

08:06Україна
Росія задала комбінований удар по Україні: перші наслідки у Києві та інших регіонах

Росія задала комбінований удар по Україні: перші наслідки у Києві та інших регіонах

07:14Війна
"Підіграють агресору": у МЗС жорстко поставили на місце Орбана і Фіцо

"Підіграють агресору": у МЗС жорстко поставили на місце Орбана і Фіцо

22:45Україна
Реклама

Популярне

Більше
Російська зірка серіалу "Пес" відвернувся від рідних і України: "Жертва пропаганди"

Російська зірка серіалу "Пес" відвернувся від рідних і України: "Жертва пропаганди"

Чому легендарна ізоляційна стрічка з СРСР була синьою: пояснення здивує багатьох

Чому легендарна ізоляційна стрічка з СРСР була синьою: пояснення здивує багатьох

"Чесна, драйвова": Олена Тополя вийшла на зв'язок із гучним зізнанням

"Чесна, драйвова": Олена Тополя вийшла на зв'язок із гучним зізнанням

Потужна коренева система за копійки: чим підгодувати будь-яку розсаду для великого врожаю

Потужна коренева система за копійки: чим підгодувати будь-яку розсаду для великого врожаю

Гороскоп Таро на завтра, 22 лютого: Козерогам - шанс, Рибам - важке рішення

Гороскоп Таро на завтра, 22 лютого: Козерогам - шанс, Рибам - важке рішення

Останні новини

08:10

Як РФ може виявитися зберігачем іранського ядерного матеріалу

08:06

Теракт у Львові: відомо про одну загиблу та більше десятка постраждалихВідео

07:14

Росія задала комбінований удар по Україні: перші наслідки у Києві та інших регіонах

06:14

Як не дати стоногам захопити ваш будинок: від них можна позбутися назавждиВідео

06:10

У провалі контрнаступу винен БайденПогляд

Росія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – ЛатушкоРосія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – Латушко
05:58

Ластівки в Україні зникають не випадково: хто винен

05:32

Від сфінкса до регдолла: яка порода кішок підходить кожному знаку зодіаку

05:00

Чорнота на дошці зникне за хвилини: народний лайфхак, перевірений господинямиВідео

04:12

Не варто перекопувати город навесні: агрономи пояснили небезпечну помилку

Реклама
04:00

Тест на геніальність: знайдіть 3 відмінності на зображенні слона у воді за 23 с

03:00

Три знаки зодіаку ось-ось змінять своє життя на 180 градусів - список обраних

01:40

Комета розміром з місто "вибухнула": астрономи б'ють на сполох

00:14

Нові графіки для Києва та області: відключення електроенергії 22 лютого

21 лютого, субота
23:38

Не тільки Овен і Рак: найбільш несумісні пари знаків зодіаку

22:45

"Підіграють агресору": у МЗС жорстко поставили на місце Орбана і Фіцо

22:18

РФ націлена просуватися вглиб: експерт заявив про загрозу для нових міст

21:31

"Це катастрофа": експерт розкрив найгірший прогноз наступу з БілорусіВідео

21:20

Вперше за час війни: Сирський назвав важливу стратегічну перемогу України

20:19

Історію Русі могли переписати: що не так із легендою про варягівВідео

20:17

Війна без перелому надовго: в The Times розкрили сумний сценарій

Реклама
19:55

Довгоочікуване потепління та "плюс": в Тернополі різко зміниться погода

19:42

Бройлер чи домашній: яких індиків вигідніше тримати

19:32

Ситуація в електромережі змушує діяти: як вимикатимуть світло 22 лютого

19:28

Кухонне "сміття" творить дива в городі: звичайні відходи з кухні рятують урожайВідео

19:10

Чому Одеса є одним з найбільш вразливих для атак противника містПогляд

19:06

Який колір авто є найкращим: подряпини та бруд будуть непомітними

18:47

Фільтр зник у прямому ефірі: як одна секунда змінила життя блогеркиВідео

18:37

Переговори України з США та РФ: Зеленський попередив про можливу зміну позиціїВідео

18:25

У путіністки Распутіної не відкриваються очі і не закривається рот: омолодилася

18:18

"Мінус" два кораблі та літаки: Сили оборони провели ефектну операцію в Криму

18:05

Знайшов "скарб" серед сміття: перехожий забрав дорогу річ з вулиці

17:53

У Тараса Цимбалюка роман з новою дівчиною: що відомо

17:30

Орбан висунув зухвалий ультиматум Україні: шантажує і погрожує "неприємностями"

17:29

Фронт змінився: ЗСУ звільнили сотні кілометрів на важливому напрямку

17:28

Рвонув до Пугачової за кордон: Кіркоров зізнався в таємному вчинку

17:22

Долар та євро покажуть характер: що буде з курсом валют до кінця лютого

16:40

Kill-зона розширюється, напруга зашкалює: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

16:39

Удар ракетами "Фламінго" по РФ: ЗСУ відзвітували про ураження заводу "Кинджалів"

16:38

Став президентом у 21 рік: хлопець створив власну країну з друзямиВідео

16:26

Узбережжя Одещини масово окупував блакитний хижак: яка загроза

Реклама
16:14

"Не дозволяю собі": Зеленська розкрила проблему, яка заважає їй нормально жити

16:07

Захід може зробити війну програшною для РФ: що для цього потрібно

15:22

Загроза масованого ракетного удару по Україні: відомі терміни та цілі атаки РФ

15:04

Модна заміна нудним піджакам: топ-3 жакети, які освіжать весняний гардеробВідео

14:58

Фіцо погрожує перекрити енергопостачання Україні вже в понеділок: яка причина

14:56

Динамо – Рух: Редушко розповів, що насправді спровокувало сутичку у матчі

14:45

"Чесна, драйвова": Олена Тополя вийшла на зв'язок із гучним зізнаннямВідео

14:36

Які знаки зодіаку не сумісні один з одним: список найскладніших пар

14:30

Жінка вирішила відмовитися від особняка за 4,5 млн фунтів: що стало причиною

14:01

Формула врожаю: як розрахувати точний термін посіву огірків на розсадуВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти