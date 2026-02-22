Рус
Ексдружина Кличка змінила професію: чим тепер займається Наталія Єгорова

Анна Підгорна
22 лютого 2026, 22:44
51
Пошук себе привів Єгорову до несподіваних відкриттів.
Наталія Єгорова
Наталія Єгорова зараз - чим займається ексдружина Віталія Кличка / колаж: Главред, фото: facebook.com/nataliayegorova26

Коротко:

  • Наталія Єгорова заговорила про нову спеціалізацію
  • Вона розкрила, яке заняття сьогодні "дає їй крила"

Наталія Єгорова продовжує шукати нові грані себе і з успіхом їх знаходить. Так до свого 50-річного ювілею вона, наприклад, відновила свою модельну кар'єру. А тепер Наталія "прокачала" музичний талант.

Єгорова довгий час захоплювалася йогою і різними духовними практиками. Також вона вдосконалювалася як співачка. У якийсь момент музика в душі жінки знайшла нову місію: у своєму блозі в Instagram вона розповіла, що стала саунд-терапевтом.

відео дня

Наталsя Єгорова опублікувала відео, на якому проводить сеанс "зцілення звуком". "Як тихий спогад. Як дещо, що моя душа знає вже багато років. Мій шлях трансформації як звукового цілителя почався давно — через голос, через тишу, через глибоку внутрішню роботу. Але це занурення... дало мені крила. Звук, що звучить у цьому відео, несе мій голос. Я глибоко вдячна кожному, хто розділив цей простір — за відкритість, присутність, резонанс, який ми створили разом", — написала вона.

Про персону: Наталія Єгорова

Наталія Єгорова - колишня дружина політика, мера Києва та колишнього боксера Віталія Кличка (1996-2022). Співачка, інструктор з йоги, фотомодель. Колишня спортсменка (гімнастика, синхронне плавання). У шлюбі з Кличком народила трьох дітей - сина Єгора-Деніела (2000), доньку Єлизавету-Вікторію (2002) та сина Максима-Олександра (2005). Живе в Німеччині.

