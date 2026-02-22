Ексдружина Кличка змінила професію: чим тепер займається Наталія Єгорова

Пошук себе привів Єгорову до несподіваних відкриттів.

Наталія Єгорова зараз - чим займається ексдружина Віталія Кличка / колаж: Главред, фото: facebook.com/nataliayegorova26

Наталія Єгорова заговорила про нову спеціалізацію

Вона розкрила, яке заняття сьогодні "дає їй крила"

Наталія Єгорова продовжує шукати нові грані себе і з успіхом їх знаходить. Так до свого 50-річного ювілею вона, наприклад, відновила свою модельну кар'єру. А тепер Наталія "прокачала" музичний талант.

Єгорова довгий час захоплювалася йогою і різними духовними практиками. Також вона вдосконалювалася як співачка. У якийсь момент музика в душі жінки знайшла нову місію: у своєму блозі в Instagram вона розповіла, що стала саунд-терапевтом.

Наталsя Єгорова опублікувала відео, на якому проводить сеанс "зцілення звуком". "Як тихий спогад. Як дещо, що моя душа знає вже багато років. Мій шлях трансформації як звукового цілителя почався давно — через голос, через тишу, через глибоку внутрішню роботу. Але це занурення... дало мені крила. Звук, що звучить у цьому відео, несе мій голос. Я глибоко вдячна кожному, хто розділив цей простір — за відкритість, присутність, резонанс, який ми створили разом", — написала вона.

Про персону: Наталія Єгорова Наталія Єгорова - колишня дружина політика, мера Києва та колишнього боксера Віталія Кличка (1996-2022). Співачка, інструктор з йоги, фотомодель. Колишня спортсменка (гімнастика, синхронне плавання). У шлюбі з Кличком народила трьох дітей - сина Єгора-Деніела (2000), доньку Єлизавету-Вікторію (2002) та сина Максима-Олександра (2005). Живе в Німеччині.

