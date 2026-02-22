Трибунал для Лукашенка: названо статті, за якими може "сісти" диктатор

Важливе із заяв Латушка:
- Україна розглядає Лукашенка як злочинця
- Ініційовано розгляд кримінальної справи проти Лукашенка в МКС
Заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління, білоруський опозиційний політик і дипломат Павло Латушко заявив, що Україна не розглядає диктатора Олександра Лукашенка як легітимного президента, а розглядає його як злочинця.
"Це людина, яка сприяла початку повномасштабної агресії, надавши територію Білорусі для вторгнення, і продовжує підтримувати агресію", - нагадав він в інтерв'ю Главреду.
Експерт пояснює, що Україна сприймає Лукашенка як диктатора, пособника агресії і особу, яка незаконно обіймає посаду президента.
"Для мене, як людини, що займається питаннями притягнення Лукашенка до відповідальності, особливо важливо, що Україна заявляє про готовність домагатися відповідальності за вивезення українських дітей з окупованих територій до Білорусі та їх індоктринацію", - зазначив він.
За його словами, було відповідне звернення до Міжнародного кримінального суду і передача доказів злочинів білоруського диктатора.
"Лукашенко повинен понести за це відповідальність - так само, як і в рамках спеціального трибуналу за агресію проти України. Зараз наша команда акумулює додаткові докази, і як тільки всі матеріали будуть підготовлені, ми також передамо їх до спецтрибуналу", - зазначив співрозмовник.
Латушко також сподівається, що Україна як держава-учасниця МКС підтримає звернення уряду Литви, яке ініціювало розгляд кримінальної справи проти Лукашенка за вчинення злочинів проти людяності.
"Таким чином, відкриваються, я сподіваюся, хороші можливості для співпраці та спільного лобіювання з Україною - в інтересах і білоруського суспільства, і в інтересах України", - додав він.
Дивіться відео - інтерв'ю Павла Латушка:
Загострення у відносинах Лукашенка і Путіна: оцінка аналітика
Політолог Павло Усов висловився про ситуацію з російськими безпілотниками, які завдали удару по території Польщі в день звільнення політв'язнів у Білорусі. На його думку, Москва могла використовувати цей епізод як інструмент тиску, свідомо обравши ціллю державу - учасника НАТО.
Експерт також звернув увагу на нестандартну реакцію Мінська: білоруська сторона заздалегідь попередила Польщу про ймовірний проліт дронів через кордон, що виглядає нетипово в контексті подібних інцидентів.
Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, у Росії є всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.
Нагадаємо, Главред писав, що Лукашенко привиділося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "утискали, вбивали, цькували".
Про персону: Павло Латушко
Павло Латушко - білоруський державний, політичний та громадський діяч.
Міністр культури Республіки Білорусь (2009-2012). Член Координаційної ради з організації процесу подолання політичної кризи. Керівник Народного антикризового управління. Представник Об'єднаного перехідного кабінету з питань транзиту влади.
