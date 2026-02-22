Трибунал для Лукашенка: названо статті, за якими може "сісти" диктатор

Олександр Лукашенко сприяв початку повномасштабної агресії РФ, нагадав Павло Латушко.

https://glavred.net/world/tribunal-dlya-lukashenko-nazvany-stati-po-kotorym-mozhet-sest-diktator-10743029.html Посилання скопійоване

Олександра Лукашенка можуть судити / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Важливе із заяв Латушка:

Україна розглядає Лукашенка як злочинця

Ініційовано розгляд кримінальної справи проти Лукашенка в МКС

Заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління, білоруський опозиційний політик і дипломат Павло Латушко заявив, що Україна не розглядає диктатора Олександра Лукашенка як легітимного президента, а розглядає його як злочинця.

"Це людина, яка сприяла початку повномасштабної агресії, надавши територію Білорусі для вторгнення, і продовжує підтримувати агресію", - нагадав він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт пояснює, що Україна сприймає Лукашенка як диктатора, пособника агресії і особу, яка незаконно обіймає посаду президента.

"Для мене, як людини, що займається питаннями притягнення Лукашенка до відповідальності, особливо важливо, що Україна заявляє про готовність домагатися відповідальності за вивезення українських дітей з окупованих територій до Білорусі та їх індоктринацію", - зазначив він.

За його словами, було відповідне звернення до Міжнародного кримінального суду і передача доказів злочинів білоруського диктатора.

"Лукашенко повинен понести за це відповідальність - так само, як і в рамках спеціального трибуналу за агресію проти України. Зараз наша команда акумулює додаткові докази, і як тільки всі матеріали будуть підготовлені, ми також передамо їх до спецтрибуналу", - зазначив співрозмовник.

Латушко також сподівається, що Україна як держава-учасниця МКС підтримає звернення уряду Литви, яке ініціювало розгляд кримінальної справи проти Лукашенка за вчинення злочинів проти людяності.

"Таким чином, відкриваються, я сподіваюся, хороші можливості для співпраці та спільного лобіювання з Україною - в інтересах і білоруського суспільства, і в інтересах України", - додав він.

Дивіться відео - інтерв'ю Павла Латушка:

Загострення у відносинах Лукашенка і Путіна: оцінка аналітика

Політолог Павло Усов висловився про ситуацію з російськими безпілотниками, які завдали удару по території Польщі в день звільнення політв'язнів у Білорусі. На його думку, Москва могла використовувати цей епізод як інструмент тиску, свідомо обравши ціллю державу - учасника НАТО.

Експерт також звернув увагу на нестандартну реакцію Мінська: білоруська сторона заздалегідь попередила Польщу про ймовірний проліт дронів через кордон, що виглядає нетипово в контексті подібних інцидентів.

Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, у Росії є всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.

Нагадаємо, Главред писав, що Лукашенко привиділося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "утискали, вбивали, цькували".

Інші новини:

Про персону: Павло Латушко Павло Латушко - білоруський державний, політичний та громадський діяч. Міністр культури Республіки Білорусь (2009-2012). Член Координаційної ради з організації процесу подолання політичної кризи. Керівник Народного антикризового управління. Представник Об'єднаного перехідного кабінету з питань транзиту влади.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред