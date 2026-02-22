Кучеренко вперше після розлучення натякнула на нові стосунки: "Пробуджує в мені"

На душі Олександри Кучеренко вже на повну розквітає весна.

Олександра Кучеренко особисте життя - ведуча дала рідкісний коментар / колаж: Главред, фото: instagram.com/aakucherenko

Олександра Кучеренко вже майже рік офіційно вільна

Зірка вперше після розлучення згадала про нові почуття

Навесні український журналіст і мандрівник Дмитро Комаров та модель і ведуча Олександра Кучеренко оголосили про розлучення після шести років шлюбу. Тепер особисте життя обох перебуває під пильним наглядом шанувальників.

Зараз Дмитро практично не з'являється в інформаційному просторі, зате Олександра охоче спілкується з шанувальниками. Романтичні теми, щоправда, вона раніше обходила стороною.

Зараз же Кучеренко у своєму блозі в Instagram натякнула, що весна поступово настає не тільки на вулиці, але і в її серці. "Найважливіше і найдорожче, що є в нашому житті, - це кохання та сім'я. І так, прихід цієї весни пробуджує в мені найніжніші почуття", - написала ведуча і опублікувала фото на тлі букетів з квітами і повітряних кульок у формі сердечок. При цьому вона зазначила, що деталі про особисте вона залишить при собі.

Олександра Кучеренко особисте життя - ведуча дала рідкісний коментар / фото: instagram.com/aakucherenko

Про персону: Олександра Кучеренко Олександра Кучеренко - володарка титулу Міс Україна 2016, українська журналістка, ведуча програми "Зірковий спорт" на телеканалі ICTV, професійна танцівниця, модель, кураторка благодійного проєкту "Наставництво". Ведуча футбольних і спортивних програм на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, повідомляє Вікіпедія.

