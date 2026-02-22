Рус
Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

Юрій Берендій
22 лютого 2026, 23:25
Росія планувала у 2025 році наступ із захопленням нових територій на сході та півдні України, але їм не вдалось реалізувати свій план, вказав Сирський.
Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні на 2025 рік / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росія готувала масштабні наступальні операції у 2025 році
  • Задум ворога не вдалось реалізувати
  • Наступ в районі Добропілля дозволив оточити передові війська РФ

У 2025 році країна-агресорка Росія готувалася до великої наступальної кампанії, однак українському військовому командуванню вдалося зірвати ці плани, зокрема не допустити повного захоплення Донбасу та просування на території ще трьох областей. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив в інтерв’ю французькому виданню Le Monde, передає Укрінформ.

"Росія готувала свої війська до проведення масштабної наступальної операції у 2025 році. Вона хотіла захопити весь Донбас, території в Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях, а також створити буферну зону в Харківській та Сумській областях, але їй це не вдалося", - вказав він.

За його словами, цьому сприяли активні дії українських військових. Сирський зазначив, що Сили оборони провели дві наступальні операції на території РФ: у березні-квітні в Бєлгородській області та у травні-червні в Курській області. Це змусило противника перекинути сили та не дозволило розпочати запланований на весну масштабний наступ.

Крім того, Сирський зазначив, що російським військам не вдалося реалізувати наміри щодо великого наступу на південному сході фронту та просунутися вглиб Дніпропетровської і Запорізької областей так, як вони планували.

"У серпні ворог розпочав наступ на напрямку Добропілля, намагаючись оточити агломерацію Покровськ-Мирноград. Щоб зірвати ці плани, ми розпочали контрнаступ на напрямку Добропілля. Передові частини 51-ї армії Росії опинилися фактично в оточенні. Щоб запобігти їхньому знищенню, вони передислокували свою морську піхоту на цей напрямок, де з того часу загрузли в боях", - пояснив він.

Сирський також вкотре спростував заяви керівництва російської армії про нібито захоплення Куп’янська та Покровська.

Він зазначив, що попри твердження генерала Герасимова та Володимира Путіна, 97% Куп’янська залишається під контролем українських військових. Щодо Покровська, то противник намагається взяти його вже дев’ятнадцять місяців, зосередивши значні сили на штурмах. Водночас українським підрозділам вдалося втримати північну частину міста та стабілізувати ситуацію на західному напрямку.

Також генерал підкреслив, що удари вглиб території Росії по військових об’єктах, зокрема по аеродромах, базах, оборонних підприємствах і компаніях нафтогазового сектору — дали результат.

За його словами, у 2025 році було уражено 719 цілей і завдано противнику збитків на понад 15 мільярдів доларів. Окрім цього, українські сили фактично позбавили Чорноморський флот РФ можливості користуватися базою в Севастополі.

Яка буде ситуація на фронті весною 2026 року - думка військового

Як писав Главред, командир полку 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов застеріг, що з приходом весни ситуація на фронті може загостритися.

Він зазначив, що протягом останнього року противник суттєво вдосконалив взаємодію між малими піхотними підрозділами та операторами безпілотників. Водночас у Збройних силах України така злагоджена інтеграція наразі ще не досягла відповідного рівня.

"Я б пропонував всім готуватися до більш запеклих бойових дій, бо ворог відпрацював зв’язки та тактичну взаємодію, яку нам ще потрібно надолужити", – зазначив Філатов.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, штурмові підрозділи Сил оборони провели контрнаступальні дії й відтіснили російські війська на межі Запорізької і Дніпропетровської областей. У межах цієї операції українські сили вже повернули під контроль до 300 квадратних кілометрів території, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Командування Десантно-штурмових військ уточнило, що йдеться про наступальну операцію на Олександрівському напрямку. Ззаначається, що перед підрозділами стоїть завдання зірвати подальше просування російської армії в Дніпропетровській і Запорізькій областях, розгромити сили противника та відтіснити їх за адміністративні межі Дніпропетровщини.

Українські військові змогли відкинути окупантів на цьому напрямку, однак противник продовжує накопичувати сили для можливого весняного наступу. За оцінкою військового експерта Сергія Братчука, однією з ключових цілей може стати Павлоград у Дніпропетровській області.

Le Monde

Le Monde Французька щоденна Вечірня газета

