Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Це катастрофа": Україна на тлі війни перетворюється на країну вдів і сиріт - CNN

Дар'я Пшеничник
23 лютого 2026, 09:55
217
За словами демографині, з початку війни Україна втратила близько 10 мільйонів осіб – це загиблі, ті, хто виїхав з країни або проживає на ТОТ.
рождаемость, демографическая катастрофа
Народжуваність в Україні впала до критичного мінімуму / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 148 окрема артилерійська Житомирська бригада ДШВ

Головне з новини:

  • Україна входить у четвертий рік війни з рекордним падінням народжуваності та великими людськими втратами
  • Близько 10 млн людей вибули з демографічного балансу, а більшість біженців не повертаються
  • Старший вік військових і "відтік мізків" загрожують післявоєнному відновленню країни

відео дня

Поки повномасштабне вторгнення Росії наближається до четвертої річниці, Україна стикається не лише з руйнуваннями та втратами на фронті, а й із стрімким виснаженням власного населення. Народжуваність падає до історичних мінімумів, мільйони людей залишають країну, а фронт забирає життя тих, хто вже має сім’ї та дітей.

Аналітики називають ситуацію безпрецедентною. За оцінками CNN, країна опинилася в епіцентрі однієї з найважчих демографічних криз сучасності. Провідний український демограф Елла Лібанова попереджає:

"Це катастрофа. Жодна країна не може існувати без людей. Навіть до війни щільність населення України була низькою і розподілялася дуже нерівномірно".

Скільки людей втратила Україна з 2022 року

За словами Лібанової, з 2022 року Україна фактично втратила близько 10 мільйонів людей - це загиблі військові та цивільні, біженці, а також ті, хто залишився на окупованих територіях. Тенденція до зниження народжуваності існувала й раніше, але війна перетворила її на обвал: сумарний коефіцієнт народжуваності впав нижче 1 дитини на жінку - рівень, який робить природне відтворення населення неможливим.

Оцінки втрат на фронті залишаються закритими, однак дослідження Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) вказує на 100–140 тисяч загиблих українців за чотири роки війни. Через підвищений призовний вік середній український боєць сьогодні має близько 43 років - значно більше, ніж у більшості армій Заходу. Це означає, що на фронті гинуть переважно люди, які вже мають сім’ї.

У країні вже 59 тисяч дітей живуть без біологічних батьків - більшість у прийомних родинах. Українські соціологи все частіше говорять про "країну вдів і сиріт".

Біженці не поспішають повертатися

За кордон офіційно виїхали близько 6 мільйонів українців - переважно жінки та діти. І, як зазначає Лібанова, час працює проти України: що довше триває війна, то менше шансів на масове повернення.

Багато хто вже інтегрувався у нові суспільства, отримав роботу, освіту, соціальні гарантії. Повернення в країну, де тривають обстріли та руйнування, для них стає дедалі менш реалістичним.

"Відтік мізків" і ризик кадрового голоду

Разом із масовою міграцією Україна втрачає й значну частину кваліфікованих фахівців. Це створює додаткові ризики для післявоєнного відновлення.

"Я сподіваюся, що найкваліфікованіші люди повернуться. Економіку та інфраструктуру потрібно буде відновлювати. Нам знадобляться робітники, причому в основному кваліфіковані. Якщо таких людей не вистачатиме, доведеться залучати іноземців, що саме по собі може бути непогано. Але я сумніваюся, що багато висококласних іноземних фахівців приїдуть сюди у великій кількості", - наголошує Лібанова.

Що далі

Експерти попереджають, що навіть після завершення війни Україна зіткнеться з довготривалими демографічними наслідками. Відновлення населення може зайняти десятиліття, а без активної державної політики - і не відбутися взагалі.

Население Украины инфографика
Населення України за роками / Інфографіка: Главред ​

На Україну чекає нова хвиля еміграції: експерт

Коли в Україні скасують військовий стан, країну чекатиме друга хвиля еміграції чоловіків, які поїдуть до своїх жінок, які виїхали за кордон через російське вторгнення. Таку думку озвучила директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова.

Демограф впевнена: якщо українська влада не поверне жінок після війни, чоловіки виїдуть. Цим ризиком "не можна нехтувати".

"Якщо ми не повернемо жінок, чоловіки поїдуть. Тобто тут потрібно намагатися повернути якомога більше людей з-за кордону, щоб, зокрема, зменшити новий відтік звідси. Якщо буде нормально оплачувана робота, якщо припиняться бомбардування, відключення світла, тепла, води – бажання виїхати буде менше", – сказала Лібанова в інтерв'ю ВВС Україна.

Демографічна ситуація в Україні

Як писав Главред, Україна опинилася на першому місці серед країн з найвищим рівнем смертності і найнижчим показником народжуваності в світі. Про це свідчать дані останніх звітів Центрального розвідувального управління США з глобальної статистики смертності та народжуваності.

У 2024 році демограф Олександр Гладун спрогнозував, що буде з населенням України після війни.

В Інституті демографії зробили невтішний прогноз щодо населення України. Аналітики Інституту демографії повідомили, що в найближчі роки чисельність населення України за найоптимістичнішими оцінками досягне позначки 35 мільйонів.

Також стало відомо, якою буде чисельність населення України в 2051 році.

Вас може зацікавити:

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні рождаемость демографічна криза новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ змінює тактику ударів по Україні: що стане ціллю замість енергетики — ISW

РФ змінює тактику ударів по Україні: що стане ціллю замість енергетики — ISW

09:59Україна
"Це катастрофа": Україна на тлі війни перетворюється на країну вдів і сиріт - CNN

"Це катастрофа": Україна на тлі війни перетворюється на країну вдів і сиріт - CNN

09:55Україна
Якою повинна бути перемога України: Зеленський розкрив головні аспекти

Якою повинна бути перемога України: Зеленський розкрив головні аспекти

09:52Війна
Реклама

Популярне

Більше
Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з Києва

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з Києва

Карта Deep State онлайн за 23 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 лютого (оновлюється)

Вони піднімуться на новий рівень: п’ятьох знаків зодіаку торкнеться рука долі

Вони піднімуться на новий рівень: п’ятьох знаків зодіаку торкнеться рука долі

Останні новини

10:47

Росіяни націлились на ще один обласний центр: розкрито тривожний сценарій

10:24

Китайський гороскоп на завтра 24 лютого: Бикам - проблеми, Півням - плітки

10:21

Не 23 лютого: нова дата Дня захисників та зашитниць

10:19

"Хороша росіянка" Земфіра злякалася українських прапорів і зникла зі сцени — деталі

09:59

РФ змінює тактику ударів по Україні: що стане ціллю замість енергетики — ISW

Війна не закінчиться до кінця 2027 року: Жданов – про оточення Запоріжжя і плани Путіна на ДніпроВійна не закінчиться до кінця 2027 року: Жданов – про оточення Запоріжжя і плани Путіна на Дніпро
09:55

"Це катастрофа": Україна на тлі війни перетворюється на країну вдів і сиріт - CNN

09:52

Якою повинна бути перемога України: Зеленський розкрив головні аспекти

09:25

"Сам усвідомлює": Олена Мозгова приголомшила зізнанням про руйнування стосунків

09:09

Що робити з озимим часником навесні: поради для великого врожаюВідео

Реклама
09:01

Україна поверне території, але є нюанс: Зеленський зробив важливу заяву

08:35

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 лютого (оновлюється)

08:21

Масштабна пожежа, яка видніється за кілометри: дрони вдарили по НПС у ТатарстаніВідео

08:20

Карта Deep State онлайн за 23 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:19

РФ завдала удару дронами по Одеській області: загинули 20-річна дівчина і чоловікФото

08:10

РФ встановила новий рекорд ударів по УкраїніПогляд

07:37

У Харкові - вибухи, місто під ракетним ударом РФ: постраждали мирні жителі

07:18

РФ атакувала Запоріжжя дронами: є загиблий і поранені, пошкоджена інфраструктура

06:55

"Це розділить суспільство": Зеленський сказав, до чого призведе вихід ЗСУ з ДонбасуВідео

06:10

РФ придумала нову тактику ударівПогляд

05:57

Потепління вривається у Полтавську область: синоптики здивували прогнозом

Реклама
04:41

Страшні секрети СРСР: названо головні таємниці, про які мовчали десятиліттями

04:03

Чому кіт раптово кусає, коли його гладять: названо справжню причинуВідео

03:30

Вони піднімуться на новий рівень: п’ятьох знаків зодіаку торкнеться рука долі

02:30

Велика космічна мрія руйнується: серйозна перешкода сплутала плани вчених

01:30

Розриви м'язів, інфекція: Шарліз Терон серйозно постраждала на зйомках

00:11

У Києві та області планують відключення електроенергії 23 лютого – графіки

22 лютого, неділя
23:25

Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

23:21

Юрій Ткач з дружиною зізналися, що спровокувало кризу в їхньому шлюбі

22:44

Ексдружина Кличка змінила професію: чим тепер займається Наталія ЄгороваВідео

22:25

Трибунал для Лукашенка: названо статті, за якими може "сісти" диктаторВідео

22:16

"Ніхто не лізе": Матвієнко зізналася, про що не говорить з Мірзояном

21:51

Світла стане більше: нові графіки відключень для Запорізької області на 23 лютого

21:38

Кучеренко вперше після розлучення натякнула на нові стосунки: "Пробуджує в мені"

21:25

Відключення електроенергії 23 лютого: яким регіонам загрожують обмеження

21:06

З'явились нові деталі теракту у Львові - розвідка попередила українцівВідео

20:28

До миру в Україні ще далеко: розкрито тривожний сценарій продовження війни

20:23

Коштовніше за золото у 30 разів: як виглядає найдорожчий напій у світіВідео

20:08

Зрадниця Повалій закликала до окупації Києва - деталі

19:35

Сантехнік показав хитрий трюк: за хвилини усуває засмічення в зливі без вантузаВідео

19:31

Удар "Фламінго" по РФ міг поставити унікальний світовий рекорд - що відомоВідео

Реклама
19:10

Чи буде наступу росіян з території Білорусі?Погляд

18:40

Дощ та +6 градусів: в Тернопіль скоро завітає перше весняне тепло

18:35

Професійну армію РФ знищено: військовий пояснив, як змінились окупантиВідео

18:26

Підірвано "Алігатор" і Мі-8: ЗМІ дізналися про удар дронів по аеродрому в РФ

18:10

Чому ранній посів перцю знижує врожайність: пояснення агрономів

17:59

Бої на фронті загальмують: військовий назвав рік завершення війни в Україні

17:48

Війська РФ відкинули на кілометри - в ЗСУ назвали результати наступу на півдні

17:33

Врятована собака знайшла загубленого друга: історія розтопила тисячі сердець

17:05

Як зробити батарею гарячішою за дві хвилини - чому радіатор гріє лише з одного бокуВідео

17:01

На Житомирщину йде довгоочікуване потепління, але радіти рано: чим засмутить погода

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти