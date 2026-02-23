"Це катастрофа": Україна на тлі війни перетворюється на країну вдів і сиріт - CNN

За словами демографині, з початку війни Україна втратила близько 10 мільйонів осіб – це загиблі, ті, хто виїхав з країни або проживає на ТОТ.

Україна входить у четвертий рік війни з рекордним падінням народжуваності та великими людськими втратами

Близько 10 млн людей вибули з демографічного балансу, а більшість біженців не повертаються

Старший вік військових і "відтік мізків" загрожують післявоєнному відновленню країни

Поки повномасштабне вторгнення Росії наближається до четвертої річниці, Україна стикається не лише з руйнуваннями та втратами на фронті, а й із стрімким виснаженням власного населення. Народжуваність падає до історичних мінімумів, мільйони людей залишають країну, а фронт забирає життя тих, хто вже має сім’ї та дітей.

Аналітики називають ситуацію безпрецедентною. За оцінками CNN, країна опинилася в епіцентрі однієї з найважчих демографічних криз сучасності. Провідний український демограф Елла Лібанова попереджає:

"Це катастрофа. Жодна країна не може існувати без людей. Навіть до війни щільність населення України була низькою і розподілялася дуже нерівномірно".

Скільки людей втратила Україна з 2022 року

За словами Лібанової, з 2022 року Україна фактично втратила близько 10 мільйонів людей - це загиблі військові та цивільні, біженці, а також ті, хто залишився на окупованих територіях. Тенденція до зниження народжуваності існувала й раніше, але війна перетворила її на обвал: сумарний коефіцієнт народжуваності впав нижче 1 дитини на жінку - рівень, який робить природне відтворення населення неможливим.

Оцінки втрат на фронті залишаються закритими, однак дослідження Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) вказує на 100–140 тисяч загиблих українців за чотири роки війни. Через підвищений призовний вік середній український боєць сьогодні має близько 43 років - значно більше, ніж у більшості армій Заходу. Це означає, що на фронті гинуть переважно люди, які вже мають сім’ї.

У країні вже 59 тисяч дітей живуть без біологічних батьків - більшість у прийомних родинах. Українські соціологи все частіше говорять про "країну вдів і сиріт".

Біженці не поспішають повертатися

За кордон офіційно виїхали близько 6 мільйонів українців - переважно жінки та діти. І, як зазначає Лібанова, час працює проти України: що довше триває війна, то менше шансів на масове повернення.

Багато хто вже інтегрувався у нові суспільства, отримав роботу, освіту, соціальні гарантії. Повернення в країну, де тривають обстріли та руйнування, для них стає дедалі менш реалістичним.

"Відтік мізків" і ризик кадрового голоду

Разом із масовою міграцією Україна втрачає й значну частину кваліфікованих фахівців. Це створює додаткові ризики для післявоєнного відновлення.

"Я сподіваюся, що найкваліфікованіші люди повернуться. Економіку та інфраструктуру потрібно буде відновлювати. Нам знадобляться робітники, причому в основному кваліфіковані. Якщо таких людей не вистачатиме, доведеться залучати іноземців, що саме по собі може бути непогано. Але я сумніваюся, що багато висококласних іноземних фахівців приїдуть сюди у великій кількості", - наголошує Лібанова.

Що далі

Експерти попереджають, що навіть після завершення війни Україна зіткнеться з довготривалими демографічними наслідками. Відновлення населення може зайняти десятиліття, а без активної державної політики - і не відбутися взагалі.

Населення України за роками / Інфографіка: Главред ​

На Україну чекає нова хвиля еміграції: експерт

Коли в Україні скасують військовий стан, країну чекатиме друга хвиля еміграції чоловіків, які поїдуть до своїх жінок, які виїхали за кордон через російське вторгнення. Таку думку озвучила директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова.

Демограф впевнена: якщо українська влада не поверне жінок після війни, чоловіки виїдуть. Цим ризиком "не можна нехтувати".

"Якщо ми не повернемо жінок, чоловіки поїдуть. Тобто тут потрібно намагатися повернути якомога більше людей з-за кордону, щоб, зокрема, зменшити новий відтік звідси. Якщо буде нормально оплачувана робота, якщо припиняться бомбардування, відключення світла, тепла, води – бажання виїхати буде менше", – сказала Лібанова в інтерв'ю ВВС Україна.

Демографічна ситуація в Україні

Як писав Главред, Україна опинилася на першому місці серед країн з найвищим рівнем смертності і найнижчим показником народжуваності в світі. Про це свідчать дані останніх звітів Центрального розвідувального управління США з глобальної статистики смертності та народжуваності.

У 2024 році демограф Олександр Гладун спрогнозував, що буде з населенням України після війни.

В Інституті демографії зробили невтішний прогноз щодо населення України. Аналітики Інституту демографії повідомили, що в найближчі роки чисельність населення України за найоптимістичнішими оцінками досягне позначки 35 мільйонів.

Також стало відомо, якою буде чисельність населення України в 2051 році.

