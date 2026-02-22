Рус
З'явились нові деталі теракту у Львові - розвідка попередила українців

Юрій Берендій
22 лютого 2026, 21:06
322
Президент заявив про наявність розвідданих щодо підготовки нових нападів Росії та повідомив деталі розслідування теракту у Львові.
З'явились нові деталі теракту у Львові - розвідка попередила українців
Теракт у Львові - з'явились нові деталі та важливе попередження розвідки / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Нацполіція

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росія, за даними розвідки, готує нові "напади на українців"
  • Президент доручив пропрацювати заходи для протидії планам РФ

Країна-агресорка Росія готує нові терористичні акти та напади на українських громадян, подібні до того, який стався у Львові в ніч на 22 лютого. Про це попередив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, яке транслював Офіс президента України.

"У нас є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі, такі фактично напади на українців. Треба більше захисту для людей", - наголосив глава держави.

відео дня

Нові деталі теракту у Львові

Зеленський повідомив, що сьогодні були заслухані доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та інших правоохоронців щодо розслідування теракту у Львові. Він підкреслив, що іншу кваліфікацію події обрати складно – це був саме цинічний і жорстокий теракт із двома вибухами, другий стався, коли на місце прибули екстрені служби.

"25 людей поранені. На жаль, одна людина, працівниця поліції, загинула, 23 роки їй було. Мої співчуття рідним та близьким. Зараз усім, хто був поранений, надається допомога. Серед поранених є важкі, лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати життя", - повідомив президент.

Президент додав, що обставини теракту зараз ретельно аналізуються. Багато фактів уже встановлено: виконавці були завербовані через Телеграм, а організація теракту має російське походження. МВС, Нацполіція та СБУ найближчим часом нададуть деталі суспільству.

Зеленський також доручив опрацювати заходи реагування, щоб запобігти подібним злочинам у майбутньому. Він зазначив, що українські правоохоронці мають досвід протидії таким загрозам і вже запобігли десяткам подібних ситуацій, постійно працюючи над протидією вербуванню.

"І потрібно більше активності та більше залученості самих громад, залученості місцевих керівників, урядових інституцій, усіх, щоб на всіх рівнях зменшувати російські можливості організації терактів та диверсій в українському тилу, - резюмував він.

Дивіться відео вибухів у Львові:

З'явились нові деталі теракту у Львові - розвідка попередила українців
/ Скріншот

Теракт у Львові - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 22 лютого у центрі Львова пролунали два сильні вибухи, які було чути в різних частинах міста. Повітряну тривогу перед цим не оголошували. Правоохоронні органи кваліфікували інцидент як терористичний акт.

Внаслідок вибухів у центральній частині міста постраждали понад 20 людей, є загибла. Жертвою стала 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. У патрульній поліції Львівщини повідомили, що старший лейтенант була родом із Волині, а згодом разом із батьками переїхала до Херсона.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про затримання особи, яку підозрюють у скоєнні теракту у Львові.

Правоохоронні органи оприлюднили відеозапис, на якому зафіксовано момент закладання вибухівки. Про це повідомили в Національній поліції України. За попередніми даними, спрацювали саморобні вибухові пристрої, які були сховані у сміттєвих контейнерах. У поліції зазначили, що їх встановила підозрювана — 33-річна жителька Рівненської області.

Інші новини:

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

теракт новини Львова Львівщина Львівська область мер Львова
Ластівки в Україні зникають не випадково: хто винен

Ластівки в Україні зникають не випадково: хто винен

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з Києва

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з Києва

Тест на геніальність: знайдіть 3 відмінності на зображенні слона у воді за 23 с

Тест на геніальність: знайдіть 3 відмінності на зображенні слона у воді за 23 с

Гороскоп Таро на тиждень з 23 лютого по 1 березня: Дівам - ризик, Леву - роздоріжжя

Гороскоп Таро на тиждень з 23 лютого по 1 березня: Дівам - ризик, Леву - роздоріжжя

Чорнота на дошці зникне за хвилини: народний лайфхак, перевірений господинями

Чорнота на дошці зникне за хвилини: народний лайфхак, перевірений господинями

