Дощ та +6 градусів: в Тернопіль скоро завітає перше весняне тепло

Жителів Тернопільщини також попередили про небезпечні метеорологічні явища.

https://glavred.net/synoptic/dozhd-i-6-gradusov-v-ternopol-skoro-pridet-pervoe-vesennee-teplo-10742978.html Посилання скопійоване

Погода в Тернополі 23 лютого / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода у Тернополі в понеділок

Чому оголошено перший рівень небезпечності

Погода в Тернопільській області у понеділок, 23 лютого, буде хмарною з проясненнями. Також можливі опади, переважно у вигляді дощу. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Зокрема, вітер завтра буде західного напрямку, 7 – 12 м/с.

відео дня

Температура повітря по області впродовж доби коливатиметься від +1 до +6 градусів. У місті Тернопіль впродовж доби очікується +2…+4 градуси.

Крім того, синоптики попередили про метеорологічні явища. Так, 23 лютого у області та місті на дорогах буде ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Коли почнеться метеорологічна весна

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні упродовж найближчого тижня буде під впливом повітряних потоків із заходу та південного заходу, тому очікується поступове та стабільне підвищення температурного фону.

За його словами, найбільш інтенсивне потепління спостерігатиметься у західних та південно-західних областях. Там вже почнеться метеорологічна весна, а в денні години у променях яскравого сонця повітря прогріватиметься іноді вище +10 градусів.

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на понеділок, 23 лютого, Житомир та область опиняться під впливом вологого атмосферного фронту, який принесе опади одразу у двох "форматах" - мокрий сніг та дощ.

Синоптики говорять, що Дніпро стоїть на порозі календарної весни — останній тиждень лютого у місті обіцяє мінливу, але поступово теплішу погоду.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред