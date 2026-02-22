Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Дощ та +6 градусів: в Тернопіль скоро завітає перше весняне тепло

Марія Николишин
22 лютого 2026, 18:40
28
Жителів Тернопільщини також попередили про небезпечні метеорологічні явища.
Дощ та +6 градусів: в Тернопіль скоро завітає перше весняне тепло
Погода в Тернополі 23 лютого / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода у Тернополі в понеділок
  • Чому оголошено перший рівень небезпечності

Погода в Тернопільській області у понеділок, 23 лютого, буде хмарною з проясненнями. Також можливі опади, переважно у вигляді дощу. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Зокрема, вітер завтра буде західного напрямку, 7 – 12 м/с.

відео дня

Температура повітря по області впродовж доби коливатиметься від +1 до +6 градусів. У місті Тернопіль впродовж доби очікується +2…+4 градуси.

Крім того, синоптики попередили про метеорологічні явища. Так, 23 лютого у області та місті на дорогах буде ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

Дощ та +6 градусів: в Тернопіль скоро завітає перше весняне тепло
Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Коли почнеться метеорологічна весна

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні упродовж найближчого тижня буде під впливом повітряних потоків із заходу та південного заходу, тому очікується поступове та стабільне підвищення температурного фону.

За його словами, найбільш інтенсивне потепління спостерігатиметься у західних та південно-західних областях. Там вже почнеться метеорологічна весна, а в денні години у променях яскравого сонця повітря прогріватиметься іноді вище +10 градусів.

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на понеділок, 23 лютого, Житомир та область опиняться під впливом вологого атмосферного фронту, який принесе опади одразу у двох "форматах" - мокрий сніг та дощ.

Синоптики говорять, що Дніпро стоїть на порозі календарної весни — останній тиждень лютого у місті обіцяє мінливу, але поступово теплішу погоду.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тернополь погода прогноз погоди Тернопільська область новини Тернополя погода Тернопіль
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Удар "Фламінго" по РФ міг поставити унікальний світовий рекорд - що відомо

Удар "Фламінго" по РФ міг поставити унікальний світовий рекорд - що відомо

19:31Війна
Бої на фронті загальмують: військовий назвав рік завершення війни в Україні

Бої на фронті загальмують: військовий назвав рік завершення війни в Україні

17:59Війна
Війська РФ відкинули на кілометри - в ЗСУ назвали результати наступу на півдні

Війська РФ відкинули на кілометри - в ЗСУ назвали результати наступу на півдні

17:48Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Ластівки в Україні зникають не випадково: хто винен

Ластівки в Україні зникають не випадково: хто винен

Тест на геніальність: знайдіть 3 відмінності на зображенні слона у воді за 23 с

Тест на геніальність: знайдіть 3 відмінності на зображенні слона у воді за 23 с

Чорнота на дошці зникне за хвилини: народний лайфхак, перевірений господинями

Чорнота на дошці зникне за хвилини: народний лайфхак, перевірений господинями

Гороскоп Таро на тиждень з 23 лютого по 1 березня: Дівам - ризик, Леву - роздоріжжя

Гороскоп Таро на тиждень з 23 лютого по 1 березня: Дівам - ризик, Леву - роздоріжжя

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з Києва

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з Києва

Останні новини

20:28

До миру в Україні ще далеко: розкрито тривожний сценарій продовження війни

20:23

Коштовніше за золото у 30 разів: як виглядає найдорожчий напій у світіВідео

20:08

Зрадниця Повалій закликала до окупації Києва - деталі

19:35

Сантехнік показав хитрий трюк: за хвилини усуває засмічення в зливі без вантузаВідео

19:31

Удар "Фламінго" по РФ міг поставити унікальний світовий рекорд - що відомоВідео

Росія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – ЛатушкоРосія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – Латушко
19:10

Чи буде наступу росіян з території Білорусі?Погляд

18:40

Дощ та +6 градусів: в Тернопіль скоро завітає перше весняне тепло

18:35

Професійну армію РФ знищено: військовий пояснив, як змінились окупантиВідео

18:26

Підірвано "Алігатор" і Мі-8: ЗМІ дізналися про удар дронів по аеродрому в РФ

Реклама
18:10

Чому ранній посів перцю знижує врожайність: пояснення агрономів

17:59

Бої на фронті загальмують: військовий назвав рік завершення війни в Україні

17:48

Війська РФ відкинули на кілометри - в ЗСУ назвали результати наступу на півдні

17:33

Врятована собака знайшла загубленого друга: історія розтопила тисячі сердець

17:05

Як зробити батарею гарячішою за дві хвилини - чому радіатор гріє лише з одного бокуВідео

17:01

На Житомирщину йде довгоочікуване потепління, але радіти рано: чим засмутить погода

16:47

Секрет здорового волосся: одна помилка, яку роблять майже всі жінки

16:36

Вранці авто не заведеться: що розряджає акумулятор лише за одну ніч

16:19

"Песимістичні прогнози": Мозгова висловилася про шлюб з Аксельродом

16:19

"Ставка не спрацювала": в РНБО заявили про гучний провал Кремля у війні

16:15

Теракт у Львові: затримано нових фігурантів, розкрито подробиці затримання "бомбістки"

Реклама
15:42

Бензин злетить у ціні: українцям назвали терміни стрімкого подорожчання

15:37

Як українською ніжно звертатися до коханого без шаблонних котиків і зайчиків

15:05

Сотні квадратних кілометрів під контролем: ДШВ пішли у контрнаступ

14:46

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з КиєваВідео

14:37

Котлети з секретним інгредієнтом, які точно вийдуть соковиті - бабусин рецепт

14:31

Жінка заклала вибухівку у сміттєві баки: свіжі подробиці теракту у ЛьвовіВідео

14:02

Фінансовий гороскоп на тиждень з 23 лютого по 1 березня

13:53

Експерти розкрили гарантований спосіб позбутися живота після 60 років

13:50

"Ми не дозволимо": Сіярто перейшов до погроз Україні через нафтопровід "Дружба"

13:43

"Розриває серце": у родині Лесі Нікітюк сталася трагедія

13:27

"Був приліт ракети, вилетіли вікна": будинок нардепа постраждав через атаку РФФотоВідео

13:15

"Дома Вови більше немає": Остапчук повідомила про приліт вночі

12:54

Що буде з графіками відключень світла після удару РФ - прогноз нардепа

12:51

Напруга на валютному ринку: що буде з курсом долара і євро в березні

12:24

Як виростити квіти там, де нічого не росте: поради експертів

11:51

Потеплішає до +13 градусів: в Україну вже йде метеорологічна весна

11:06

Горіх становить небезпеку для будинку: на якій відстані його можна саджати

11:01

Підозрювану у вчинення теракту у Львові затримали: з'явилися нові деталі

11:01

Любовний гороскоп на тиждень з 23 лютого по 1 березня

10:48

Летів рій дронів і ракет: Зеленський розповів про смертельний удар РФ по УкраїніФото

Реклама
10:26

Пережив Сталіна — де похований останній "принц України" і ким він бувВідео

10:25

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 лютого (оновлюється)

10:07

У Британії зробили гучну заяву про розгортання військ в Україні - The Telegraph

09:58

"Обрала шлях служіння людям": у Львові під час теракту загинула Вікторія Шпилька

09:32

Відключення світла в Україні - графіки на 22 лютого (оновлюється)

09:25

Гороскоп Таро на тиждень з 23 лютого по 1 березня: Дівам - ризик, Леву - роздоріжжя

09:22

Карта Deep State онлайн за 22 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:19

РФ вдарила ракетою по американському підприємству у Тростянці - деталі

09:18

Гороскоп на завтра 23 лютого: Близнюкам - цікавий вечір, Терезам - помилка

08:57

Гороскоп на тиждень з 23 лютого по 1 березня: Овну - роздратування, Рибам - диво

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти