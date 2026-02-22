Дощ та +6 градусів: в Тернопіль скоро завітає перше весняне тепло

Ви дізнаєтеся:
Погода в Тернопільській області у понеділок, 23 лютого, буде хмарною з проясненнями. Також можливі опади, переважно у вигляді дощу. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Зокрема, вітер завтра буде західного напрямку, 7 – 12 м/с.
Температура повітря по області впродовж доби коливатиметься від +1 до +6 градусів. У місті Тернопіль впродовж доби очікується +2…+4 градуси.
Крім того, синоптики попередили про метеорологічні явища. Так, 23 лютого у області та місті на дорогах буде ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).
Коли почнеться метеорологічна весна
Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні упродовж найближчого тижня буде під впливом повітряних потоків із заходу та південного заходу, тому очікується поступове та стабільне підвищення температурного фону.
За його словами, найбільш інтенсивне потепління спостерігатиметься у західних та південно-західних областях. Там вже почнеться метеорологічна весна, а в денні години у променях яскравого сонця повітря прогріватиметься іноді вище +10 градусів.
Про персону: Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
