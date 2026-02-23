Росіяни націлились на ще один обласний центр: розкрито тривожний сценарій

Жданов говорить, що Росії Запоріжжя потрібне з двох причин.

Росія має намір захопити Запорізьку область

У 2026 році російські війська спробують взяти місто в оточення

Так окупанти хочуть розширити сухопутний коридор до Криму

Головним напрямком удару країни-агресора Росії під час наступу у 2026 році буде Запоріжжя. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За його словами, Запорізьку область Росія має намір захопити в її адміністративних кордонах.

"Місто Запоріжжя російські війська спробують взяти в оточення. Якщо в 2022 році Росія стирала артилерією міста з лиця землі, а потім захоплювала їх, то зараз у неї немає сил, щоб захопити велике місто таким чином. Тому вона буде намагатися оточити Запоріжжя, щоб так витіснити звідти наші війська", - наголосив він.

Експерт вважає, що Росії Запоріжжя потрібне з двох причин – як столиця області, яку Путін включив до російської конституції, і як промисловий центр.

Крім того, на його думку, Росія буде намагатися створити буферну зону вздовж усіх територій, які вона хоче захопити.

"Так, наприклад, зараз РФ захопила частину Харківської та Дніпропетровської областей. Втім, на Дніпропетровщині російські війська поки що просто зрізають дорогу на Запоріжжя, але вони не будуть здавати захоплений шматок території і спробують його утримати", - підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Жданов також додав, що Запорізька область потрібна і важлива для Росії, тому що так розширюється сухопутний коридор до Криму, а ЗСУ з території Дніпропетровської та Кіровоградської областей не дістануться основними видами озброєння до Бердянська, Маріуполя або Перекопська.

"Росія також зараз будує автомагістраль і залізницю, простягаючи їх від Ростова до Криму. Потяги вже ходять, а автомагістраль ще будують. Крім того, російський закон зобов'язує Путіна окупувати Запоріжжя, так що, захоплюючи Запорізьку область, він виконує конституцію РФ", - підсумував він.

Весняний наступ РФ на фронті

Військовий експерт Владислав Селезньов повідомляв, що російські окупаційні війська проводять передислокацію сил і засобів, що може свідчити про підготовку до масштабних наступальних дій у квітні.

За його словами, план Москви щодо контролю над Донеччиною та Луганщиною не змінився. Наступними цілями РФ можуть стати Запорізька та Херсонська області.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, угруповання Десантно-штурмових військ проводить операцію на Олександрівському напрямку. Основними завданнями, які стоять перед підрозділами угруповання, є зрив планів армії країни-агресорки Росії щодо подальшого просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Військовий експерт Сергій Братчук заявляв, що ЗСУ успішно відкинули російських окупантів на Олександрівському напрямку. Однак ворог накопичує ресурси для весняного наступу, головною ціллю якого може стати Павлоград на Дніпропетровщині.

Крім того, окупаційна армія РФ продовжує наступальні дії на напрямку Мирнограда. Росіяни намагаються витіснити Сили оборони з північної частини міста і взяти таврійських десантників у "кліщі".

