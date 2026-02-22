Рус
Світла стане більше: нові графіки відключень для Запорізької області на 23 лютого

Юрій Берендій
22 лютого 2026, 21:51
307
23 лютого в Запорізькій області запровадять погодинні графіки відключення електроенергії для стабілізації енергосистеми — оприлюднено графіки.
Відключення світла Запоріжжя - з'явились графіки відключення світла на 23 лютого / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Коли не буде світла в Запорізькій області 23 лютого
  • Які будуть графіки відключень для Запоріжжя

23 лютого в Запорізькій області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в "Запоріжжяобленерго".

Зазначається, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго" такі заходи вводяться для стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі.

Відключення для черг і підчерг відбуватимуться згідно з визначеним графіком із урахуванням 30 хвилин, необхідних на перемикання.

Графіки відключень світла для Запорізької області на 23 лютого / Скріншот

Відключення світла 23 лютого Запорізька область черга 1.1

1.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 23 лютого Запорізька область черга 1.2

1.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 23 лютого Запорізька область черга 2.1

2.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 23 лютого Запорізька область черга 2.2

2.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 23 лютого Запорізька область черга 3.1

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 23 лютого Запорізька область черга 3.2

3.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 23 лютого Запорізька область черга 4.1

4.1: 00:00 – 00:30, 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 23 лютого Запорізька область черга 4.2

4.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 23 лютого Запорізька область черга 5.1

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 23 лютого Запорізька область черга 5.2

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 23 лютого Запорізька область черга 6.1

6.1: 00:00 – 00:30, 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 23 лютого Запорізька область черга 6.2

6.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Крім того, з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі (5 черг).

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в "Укренерго" зазначили, що в понеділок, 23 лютого, в більшості регіонів України протягом доби діятимуть обмеження електропостачання.

За словами народного депутата Сергія Нагорняка, більшість ракет, якими Росія атакувала українські енергетичні об’єкти, було перехоплено силами ППО, тому плани противника щодо масштабних руйнувань не здійснилися. Він також зазначив, що на Київщині 22 лютого зафіксовано незначні влучання по одному з об’єктів теплогенерації.

Водночас в Одесі енергетична ситуація залишається непростою. У місті продовжують цілодобово працювати Пункти незламності, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Запоріжжя Запорізька область відключення відключення світла Відключення світла Запорізька область
Світла стане більше: нові графіки відключень для Запорізької області на 23 лютого

