За словами президента, Путіну потрібна пауза.

Зеленський назвав небезпечним сценарій відмови від Донбасу / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Главред

Головні тези Зеленського:

Вихід України з Донбасу розколе суспільство

Відмова від цих земель означала б ослаблення позицій держави

Такий крок не гарантував би довгострокового миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вихід України з 20% підконтрольної Києву частини Донбасу розділив би суспільство. Крім того, на його думку, цей крок не зупинив би російського диктатора Володимира Путіна.

За словами президента, Україна не може піти на те, щоб залишити свої території.

"Я бачу це інакше. Я розглядаю це не просто як територію. Я бачу в цьому відмову та ослаблення наших позицій, відмову від сотень тисяч наших громадян, які там живуть... І я впевнений, що такий крок розділив би наше суспільство", - сказав Зеленський в інтерв'ю BBC.

На уточнювальне запитання, чи задовольнив би Путіна виведення ЗСУ з Донбасу, Зеленський відповів, що за кілька років глава Кремля все одно відновив війну.

"Ймовірно, на якийсь час це його задовольнить... йому потрібна пауза... На мій погляд, він зможе відновитися не більше ніж за кілька років. Куди він піде далі? Ми не знаємо, але те, що він захоче продовжити (війну - ред.) - це факт", - вважає президент України.

Мирні переговори і питання Донбасу

Як писав Главред, 17-18 лютого в Женеві пройшли тристоронні переговори між США, Україною і РФ.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах сторони просунулися в питаннях військового напрямку. Однак у політичних питаннях - зокрема в тому, що стосується Донбасу - у всіх сторін різна позиція.

За словами Зеленського, Росія пропонує Україні самостійно вийти з Донбасу, після чого війна нібито закінчиться. Однак Київ не може на це піти і не буде юридично визнавати території російськими.

Командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко заявив, що "віддавати території ніхто не буде". Водночас, за його словами, якщо буде існувати такий наказ від Верховного Головнокомандувача - українські військові його виконають.

Скільки ще триватиме війна: прогноз The Times

Повномасштабна війна в Україні перейшла у фазу виснажливого протистояння, в якому жодна зі сторін не здатна домогтися переломного успіху. При цьому і перспектив швидкого завершення бойових дій не проглядається — Москва демонструє готовність продовжувати кампанію, поки зберігаються ресурси, пише The Times.

Кілька раундів прямих переговорів між Києвом і Москвою не дали відчутного політичного результату — сторони обмежилися обмінами полоненими і короткостроковими домовленостями, які не вплинули на загальний хід війни.

Про джерело: The Times The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

