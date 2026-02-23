Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Це розділить суспільство": Зеленський сказав, до чого призведе вихід ЗСУ з Донбасу

Анна Ярославська
23 лютого 2026, 06:55
312
За словами президента, Путіну потрібна пауза.
Зеленський зізнався, що готовий відвести війська з Донбасу
Зеленський назвав небезпечним сценарій відмови від Донбасу / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Главред

Головні тези Зеленського:

  • Вихід України з Донбасу розколе суспільство
  • Відмова від цих земель означала б ослаблення позицій держави
  • Такий крок не гарантував би довгострокового миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вихід України з 20% підконтрольної Києву частини Донбасу розділив би суспільство. Крім того, на його думку, цей крок не зупинив би російського диктатора Володимира Путіна.

За словами президента, Україна не може піти на те, щоб залишити свої території.

відео дня

"Я бачу це інакше. Я розглядаю це не просто як територію. Я бачу в цьому відмову та ослаблення наших позицій, відмову від сотень тисяч наших громадян, які там живуть... І я впевнений, що такий крок розділив би наше суспільство", - сказав Зеленський в інтерв'ю BBC.

На уточнювальне запитання, чи задовольнив би Путіна виведення ЗСУ з Донбасу, Зеленський відповів, що за кілька років глава Кремля все одно відновив війну.

"Ймовірно, на якийсь час це його задовольнить... йому потрібна пауза... На мій погляд, він зможе відновитися не більше ніж за кілька років. Куди він піде далі? Ми не знаємо, але те, що він захоче продовжити (війну - ред.) - це факт", - вважає президент України.

Дивіться відео - Зеленський пояснив, чому Україна не може залишити Донбас:

Знімок екрана

Мирні переговори і питання Донбасу

Як писав Главред, 17-18 лютого в Женеві пройшли тристоронні переговори між США, Україною і РФ.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах сторони просунулися в питаннях військового напрямку. Однак у політичних питаннях - зокрема в тому, що стосується Донбасу - у всіх сторін різна позиція.

За словами Зеленського, Росія пропонує Україні самостійно вийти з Донбасу, після чого війна нібито закінчиться. Однак Київ не може на це піти і не буде юридично визнавати території російськими.

Командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко заявив, що "віддавати території ніхто не буде". Водночас, за його словами, якщо буде існувати такий наказ від Верховного Головнокомандувача - українські військові його виконають.

Скільки ще триватиме війна: прогноз The Times

Повномасштабна війна в Україні перейшла у фазу виснажливого протистояння, в якому жодна зі сторін не здатна домогтися переломного успіху. При цьому і перспектив швидкого завершення бойових дій не проглядається — Москва демонструє готовність продовжувати кампанію, поки зберігаються ресурси, пише The Times.

Кілька раундів прямих переговорів між Києвом і Москвою не дали відчутного політичного результату — сторони обмежилися обмінами полоненими і короткостроковими домовленостями, які не вплинули на загальний хід війни.

Інші новини:

Про джерело: The Times

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Масштабна пожежа, яка видніється за кілометри: дрони вдарили по НПС у Татарстані

Масштабна пожежа, яка видніється за кілометри: дрони вдарили по НПС у Татарстані

08:21Світ
РФ завдала удару дронами по Одеській області: загинули 20-річна дівчина і чоловік

РФ завдала удару дронами по Одеській області: загинули 20-річна дівчина і чоловік

08:19Україна
У Харкові - вибухи, місто під ракетним ударом РФ: постраждали мирні жителі

У Харкові - вибухи, місто під ракетним ударом РФ: постраждали мирні жителі

07:37Україна
Реклама

Популярне

Більше
Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з Києва

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з Києва

Гороскоп Таро на тиждень з 23 лютого по 1 березня: Дівам - ризик, Леву - роздоріжжя

Гороскоп Таро на тиждень з 23 лютого по 1 березня: Дівам - ризик, Леву - роздоріжжя

Карта Deep State онлайн за 23 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 лютого (оновлюється)

Останні новини

08:35

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 лютого (оновлюється)

08:21

Масштабна пожежа, яка видніється за кілометри: дрони вдарили по НПС у ТатарстаніВідео

08:20

Карта Deep State онлайн за 23 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:19

РФ завдала удару дронами по Одеській області: загинули 20-річна дівчина і чоловікФото

08:10

РФ встановила новий рекорд ударів по УкраїніПогляд

Росія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – ЛатушкоРосія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – Латушко
07:37

У Харкові - вибухи, місто під ракетним ударом РФ: постраждали мирні жителі

07:18

РФ атакувала Запоріжжя дронами: є загиблий і поранені, пошкоджена інфраструктура

06:55

"Це розділить суспільство": Зеленський сказав, до чого призведе вихід ЗСУ з ДонбасуВідео

06:10

РФ придумала нову тактику ударівПогляд

Реклама
05:57

Потепління вривається у Полтавську область: синоптики здивували прогнозом

04:41

Страшні секрети СРСР: названо головні таємниці, про які мовчали десятиліттями

04:03

Чому кіт раптово кусає, коли його гладять: названо справжню причинуВідео

03:30

Вони піднімуться на новий рівень: п’ятьох знаків зодіаку торкнеться рука долі

02:30

Велика космічна мрія руйнується: серйозна перешкода сплутала плани вчених

01:30

Розриви м'язів, інфекція: Шарліз Терон серйозно постраждала на зйомках

00:11

У Києві та області планують відключення електроенергії 23 лютого – графіки

22 лютого, неділя
23:25

Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

23:21

Юрій Ткач з дружиною зізналися, що спровокувало кризу в їхньому шлюбі

22:44

Ексдружина Кличка змінила професію: чим тепер займається Наталія ЄгороваВідео

22:25

Трибунал для Лукашенка: названо статті, за якими може "сісти" диктаторВідео

Реклама
22:16

"Ніхто не лізе": Матвієнко зізналася, про що не говорить з Мірзояном

21:51

Світла стане більше: нові графіки відключень для Запорізької області на 23 лютого

21:38

Кучеренко вперше після розлучення натякнула на нові стосунки: "Пробуджує в мені"

21:25

Відключення електроенергії 23 лютого: яким регіонам загрожують обмеження

21:06

З'явились нові деталі теракту у Львові - розвідка попередила українцівВідео

20:28

До миру в Україні ще далеко: розкрито тривожний сценарій продовження війни

20:23

Коштовніше за золото у 30 разів: як виглядає найдорожчий напій у світіВідео

20:08

Зрадниця Повалій закликала до окупації Києва - деталі

19:35

Сантехнік показав хитрий трюк: за хвилини усуває засмічення в зливі без вантузаВідео

19:31

Удар "Фламінго" по РФ міг поставити унікальний світовий рекорд - що відомоВідео

19:10

Чи буде наступу росіян з території Білорусі?Погляд

18:40

Дощ та +6 градусів: в Тернопіль скоро завітає перше весняне тепло

18:35

Професійну армію РФ знищено: військовий пояснив, як змінились окупантиВідео

18:26

Підірвано "Алігатор" і Мі-8: ЗМІ дізналися про удар дронів по аеродрому в РФ

18:10

Чому ранній посів перцю знижує врожайність: пояснення агрономів

17:59

Бої на фронті загальмують: військовий назвав рік завершення війни в Україні

17:48

Війська РФ відкинули на кілометри - в ЗСУ назвали результати наступу на півдні

17:33

Врятована собака знайшла загубленого друга: історія розтопила тисячі сердець

17:05

Як зробити батарею гарячішою за дві хвилини - чому радіатор гріє лише з одного бокуВідео

17:01

На Житомирщину йде довгоочікуване потепління, але радіти рано: чим засмутить погода

Реклама
16:47

Секрет здорового волосся: одна помилка, яку роблять майже всі жінки

16:36

Вранці авто не заведеться: що розряджає акумулятор лише за одну ніч

16:19

"Песимістичні прогнози": Мозгова висловилася про шлюб з Аксельродом

16:19

"Ставка не спрацювала": в РНБО заявили про гучний провал Кремля у війні

16:15

Теракт у Львові: затримано нових фігурантів, розкрито подробиці затримання "бомбістки"

15:42

Бензин злетить у ціні: українцям назвали терміни стрімкого подорожчання

15:37

Як українською ніжно звертатися до коханого без шаблонних котиків і зайчиків

15:05

Сотні квадратних кілометрів під контролем: ДШВ пішли у контрнаступ

14:46

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з КиєваВідео

14:37

Котлети з секретним інгредієнтом, які точно вийдуть соковиті - бабусин рецепт

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти