У Харкові - вибухи, місто під ракетним ударом РФ: постраждали мирні жителі

Коротко:
- Вранці 23 лютого РФ завдала ракетного удару по Харкову
- Під атакою опинилися два райони міста
- Є постраждалі
Вранці в понеділок, 23 лютого, російські окупанти атакували Харків ракетами. Вже відомо про декількох поранених.
Як повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram, Холодногірський та Основ'янський райони опинилися під ударом.
"Є інформація про одного пораненого", - зазначив він.
Терехов закликав мешканців бути обережними, тому що ракетна атака триває.
Голова Харківської ОВА Олег Синегубов уточнив, що, за попередньою інформацією, в результаті ворожої атаки на Харків постраждав 55-річний чоловік. Медики надають всю необхідну допомогу.
За його словами, ще один потерпілий звернувся за допомогою до лікарів. Детальна інформація з'ясовується.
Про персону: Ігор Терехов
Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.
Як писав Главред, вранці 23 лютого армія РФ також атакувала Запоріжжя дронами. В результаті атаки одна людина загинула, ще одна - отримала поранення. Пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури.
В ніч на 22 лютого Росія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку по Україні. Під ударами опинилися щонайменше чотири обласні центри, а в Києві в результаті обстрілу загорівся житловий будинок.
В ніч на 21 лютого російська армія атакувала Одесу, Суми та Запорізьку область. В результаті російського удару пошкодження фіксуються в різних районах. В Одесі є руйнування інфраструктури, чотирьох житлових будинків та навчального закладу.
РФ може посилити балістичний терор: думка експерта
У 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України. Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
За його словами, противник може розширити перелік цілей і перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.
Про персону: Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
