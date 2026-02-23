Рус
У Харкові - вибухи, місто під ракетним ударом РФ: постраждали мирні жителі

Анна Ярославська
23 лютого 2026, 07:37
Ракетна атака триває. Містян закликали бути обережними.
Ракетний удар, рятувальник
РФ атакувала Харків ракетами / Колаж: Главред, фото: ДержНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Вранці 23 лютого РФ завдала ракетного удару по Харкову
  • Під атакою опинилися два райони міста
  • Є постраждалі

Вранці в понеділок, 23 лютого, російські окупанти атакували Харків ракетами. Вже відомо про декількох поранених.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram, Холодногірський та Основ'янський райони опинилися під ударом.

"Є інформація про одного пораненого", - зазначив він.

Терехов закликав мешканців бути обережними, тому що ракетна атака триває.

Голова Харківської ОВА Олег Синегубов уточнив, що, за попередньою інформацією, в результаті ворожої атаки на Харків постраждав 55-річний чоловік. Медики надають всю необхідну допомогу.

За його словами, ще один потерпілий звернувся за допомогою до лікарів. Детальна інформація з'ясовується.

У Харкові - вибухи, місто під ракетним ударом РФ: постраждали мирні жителі
​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Як писав Главред, вранці 23 лютого армія РФ також атакувала Запоріжжя дронами. В результаті атаки одна людина загинула, ще одна - отримала поранення. Пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури.

В ніч на 22 лютого Росія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку по Україні. Під ударами опинилися щонайменше чотири обласні центри, а в Києві в результаті обстрілу загорівся житловий будинок.

В ніч на 21 лютого російська армія атакувала Одесу, Суми та Запорізьку область. В результаті російського удару пошкодження фіксуються в різних районах. В Одесі є руйнування інфраструктури, чотирьох житлових будинків та навчального закладу.

РФ може посилити балістичний терор: думка експерта

У 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України. Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, противник може розширити перелік цілей і перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

новини Харкова новини України ракетний удар Олег Синегубов Ігор Терехов
Котлети з секретним інгредієнтом, які точно вийдуть соковиті - бабусин рецепт

