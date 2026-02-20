Виробляв комплектуючі для Іскандерів і Орешника: завдано удару по заводу РФ

Удмуртія знаходиться в 1400 кілометрах від кордону з Україною.

Нанесено удар по заводу РФ / Колаж Главред, фото: скріншот з відео

Завод знаходиться за 1400 км від кордону

Там виробляють комплектуючі для Іскандерів і Орешника

Було завдано удару по військовому заводу в Удмуртії, в місті Воткінск. На цьому заводі випускають двигуни для "Іскандерів" і "Орешника".

Як повідомляє OSINT-канал Dnipro Osint (Гарбуз), для удару були застосовані ракети Фламінго.

За даними "Гарбуза", було влучення у виробничі цехи. Підприємство випускає двигуни для ракет "Іскандер" і міжконтинентальних балістичних ракет (зокрема "Орешника").

Військовий завод в Удмуртії, по якому прилетіло, знаходиться приблизно в 1400 км від кордону з Україною.

Тим часом співвласник і головний дизайнер компанії Fire Point опублікував відео з моментами запусків ракет Фламінго і наступним коментарем

"Ось невелике відео. Без контексту. Контекст - пізніше", - йдеться в підписі до відео.

Чи можуть ракети "Фламінго" залишити Москву без електроенергії - оцінка експерта

Сценарій масштабного блекауту в Москві не можна виключати. Таку думку в коментарі Главреду висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За його словами, Україна має достатні можливості, щоб теоретично вивести з ладу енергосистему російської столиці навіть без застосування крилатих ракет Tomahawk. Водночас він підкреслив, що відсутність цих ракет ускладнює завдання через потужну систему протиповітряної оборони Москви.

Ракета Фламінго / Інфографіка: Главред

Експерт зазначив, що навколо міста створено два ешелони ППО, подолати які вкрай складно. Проте, за його оцінкою, таке завдання може бути реалізовано при одночасному використанні декількох типів ракет, зокрема "Фламінго", "Паляниця" і "Пекло".

Удари ракетою "Фламінго" - останні новини

Як писав Главред, протягом січня 2026 року Сили оборони України провели ряд результативних ударів по стратегічному полігону "Капустін Яр" в Астраханській області Росії. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, метою стали ангарні комплекси, де здійснюється підготовка до запуску міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності. Для удару застосовувалися, зокрема, ракети FP-5 "Фламінго".

Пізніше авіаційний експерт Костянтин Криволап звернув увагу, що ракета "Фламінго" вразила саме визначені цілі, а не прилеглу територію, що свідчить про її високу точність. Він підкреслив, що удар був нанесений по полігону "Капустін Яр", розташованому на відстані понад 600 кілометрів, і ракета змогла точно влучити в ангари.

