Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Виробляв комплектуючі для Іскандерів і Орешника: завдано удару по заводу РФ

Сергій Кущ
20 лютого 2026, 23:51
105
Удмуртія знаходиться в 1400 кілометрах від кордону з Україною.
Нанесено удар по заводу РФ
Нанесено удар по заводу РФ / Колаж Главред, фото: скріншот з відео

Ви дізнаєтеся:

  • Завод знаходиться за 1400 км від кордону
  • Там виробляють комплектуючі для Іскандерів і Орешника

Було завдано удару по військовому заводу в Удмуртії, в місті Воткінск. На цьому заводі випускають двигуни для "Іскандерів" і "Орешника".

Як повідомляє OSINT-канал Dnipro Osint (Гарбуз), для удару були застосовані ракети Фламінго.

відео дня

За даними "Гарбуза", було влучення у виробничі цехи. Підприємство випускає двигуни для ракет "Іскандер" і міжконтинентальних балістичних ракет (зокрема "Орешника").

Військовий завод в Удмуртії, по якому прилетіло, знаходиться приблизно в 1400 км від кордону з Україною.

Тим часом співвласник і головний дизайнер компанії Fire Point опублікував відео з моментами запусків ракет Фламінго і наступним коментарем

"Ось невелике відео. Без контексту. Контекст - пізніше", - йдеться в підписі до відео.

Чи можуть ракети "Фламінго" залишити Москву без електроенергії - оцінка експерта

Сценарій масштабного блекауту в Москві не можна виключати. Таку думку в коментарі Главреду висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За його словами, Україна має достатні можливості, щоб теоретично вивести з ладу енергосистему російської столиці навіть без застосування крилатих ракет Tomahawk. Водночас він підкреслив, що відсутність цих ракет ускладнює завдання через потужну систему протиповітряної оборони Москви.

Ракета Фламінго
Ракета Фламінго / Інфографіка: Главред

Експерт зазначив, що навколо міста створено два ешелони ППО, подолати які вкрай складно. Проте, за його оцінкою, таке завдання може бути реалізовано при одночасному використанні декількох типів ракет, зокрема "Фламінго", "Паляниця" і "Пекло".

Удари ракетою "Фламінго" - останні новини

Як писав Главред, протягом січня 2026 року Сили оборони України провели ряд результативних ударів по стратегічному полігону "Капустін Яр" в Астраханській області Росії. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, метою стали ангарні комплекси, де здійснюється підготовка до запуску міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності. Для удару застосовувалися, зокрема, ракети FP-5 "Фламінго".

Пізніше авіаційний експерт Костянтин Криволап звернув увагу, що ракета "Фламінго" вразила саме визначені цілі, а не прилеглу територію, що свідчить про її високу точність. Він підкреслив, що удар був нанесений по полігону "Капустін Яр", розташованому на відстані понад 600 кілометрів, і ракета змогла точно влучити в ангари.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ракета Фламінго
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Замах на Зеленського: російські агенти жили поруч з ОП - CNN

Замах на Зеленського: російські агенти жили поруч з ОП - CNN

00:48Війна
Виробляв комплектуючі для Іскандерів і Орешника: завдано удару по заводу РФ

Виробляв комплектуючі для Іскандерів і Орешника: завдано удару по заводу РФ

23:51Війна
"Я цього і побоювався": "Флеш" повідомив про нову розробку окупантів у сфері БПЛА

"Я цього і побоювався": "Флеш" повідомив про нову розробку окупантів у сфері БПЛА

22:41Україна
Реклама

Популярне

Більше
Зараз це виглядає дико: які дивні звички були практично у всіх в СРСР

Зараз це виглядає дико: які дивні звички були практично у всіх в СРСР

Що додати у воду, щоб живці не гнили, а проростали: простий домашній спосіб

Що додати у воду, щоб живці не гнили, а проростали: простий домашній спосіб

Тест на геніальність: спробуйте знайти 3 відмінності на зображенні за 23 секунди

Тест на геніальність: спробуйте знайти 3 відмінності на зображенні за 23 секунди

Де в Україні найчистіша питна вода: результати досліджень

Де в Україні найчистіша питна вода: результати досліджень

Гороскоп на сьогодні 21 лютого: Левам - розчарування, Водоліям - щастя

Гороскоп на сьогодні 21 лютого: Левам - розчарування, Водоліям - щастя

Останні новини

01:20

Відключення електроенергії 21 лютого: дані про графіки для Києва та області

00:48

Замах на Зеленського: російські агенти жили поруч з ОП - CNN

00:00

Наліт накопичувався роками: як відмити душову лійку зсерединиВідео

20 лютого, п'ятниця
23:51

Виробляв комплектуючі для Іскандерів і Орешника: завдано удару по заводу РФВідео

22:41

"Я цього і побоювався": "Флеш" повідомив про нову розробку окупантів у сфері БПЛА

Росія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – ЛатушкоРосія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – Латушко
22:35

ЗСУ пішли в контратаку і відбили сотні кілометрів: деталі від Зеленського

22:26

Росія готує удар по енергетиці України - Шмигаль

22:26

Як позбутися пилу в будинку надовго: прості способи, які працюютьВідео

22:02

Мороз, туман і ожеледь: яка погода буде в Харкові на вихідних

Реклама
21:43

Vodafone різко підвищує тарифи: названо терміни і нові ціни після подорожчання

21:24

У ГУР все знали: The Guardian розповіла, як починалася війна в Україні

20:56

Діти Степана Гіги розповіли про причину смерті батька і долю його творчої спадщини

20:45

Головоломка для геніїв: лише одиниці знайдуть рибу серед восьминогів за 45 с

20:40

Минуло 2 тисячі років і дещо вціліло: будівельники натрапили на давнє поселення

20:29

"На прицілі" Гордон і Юсов: гучні деталі підготовки резонансних вбивствФото

20:17

І Patriot не потрібен: експерт назвав спосіб убезпечити Україну від балістики

20:00

Пасажири літака роблять це постійно: експерт вказав на небезпеку

19:49

Три знаки зодіаку опиняться на піку успіху вже зовсім скоро - хто вони

19:46

Морози до -14 повертаються: на Тернопільщину насувається потужний антициклон

19:39

Досить терпіти затхлий запах рушників: рішення виявилося простішим, ніж думалиВідео

Реклама
19:11

Будапешт заблокував кредит для Києва на 90 млрд євро - FT

19:10

Чоловік показав, як влаштований "найменший будинок": в ньому не можна стоятиВідео

19:10

Історичний момент для Угорщини: чому Орбан робить з України "ворога"Погляд

19:06

"Пригоди Бампера і Суса 2" скоро на ТЕТ: улюблений дует повертається з новими романами та авантюрами новини компанії

18:55

"Систематично знімає": українці скаржаться на комісію в ПриватБанку

18:36

Нові масивні удари РФ по Україні: у Кабміні розкрили цілі та терміни

18:25

Білосніжна ванна за лічені хвилини: один засіб прибере наліт та жовтизнуВідео

18:24

Дівчина показала свою помісь пітбуля і хаскі: як виглядає собакаВідео

18:00

"За знімальний день": український актор розкрив свій рекордний гонорар від NetflixВідео

18:00

Як девелопери відповідають на енергетичні виклики війни: розбираємо досвід ЖК Gravity Park новини компанії

17:43

Зеленський натякнув на ймовірність зустрічі з Путіним: про що можуть домовитися

17:42

Проти аптечного ринку застосовуються старі технології чорного піару - Кушнірук

17:29

Голлівудська акторка удостоїлася зірки на алеї слави - хто вона

17:19

Небезпечні хижаки ширяться Україною - хто вони і чому їх стає більшеВідео

16:57

"Дуже прискіпливий": фіналістка "Холостяка" розійшлась з відомим співаком.

16:36

В Україні запровадили "єЧек" у смартфоні: які зміни чекають на українців

16:35

Купюри чотирьох номіналів виводять з обігу: НБУ пояснив, що робити українцям

16:33

В ЄС зробили гучну заяву про завершення війни в Україні й назвали умову

16:23

Долар та євро здивували змінами: новий курс валют на 23 лютого

16:17

Як посмажити рибу без запаху, як у ресторані: про цей метод знають одиниці

Реклама
16:00

Доленосний березень 2026: на Тельців чекає кохання, гроші та важливі рішення

15:51

На Житомирщині знову вдарить сильний мороз: коли очікується до -20°C

15:47

"Під сильним тиском": ЄС не ухвалив 20-й пакет санкції проти Росії

15:25

Можуть розірватися прямо під час руху: водіїв закликали перевірити шини

15:24

Обличчя відомого ведучого постраждало в ДТП — як він виглядає зараз

15:19

Кому потрібно молитися про зцілення 21 лютого: яке церковне свято

15:18

Як зрозуміти, що перед вами аморальна людина: 7 неочевидних ознак

15:14

В Лукашенка залишилося менше 5 років: дипломат пояснив, що РФ зробить з диктатором

14:58

Українцям розповіли, які частини м'яса смачніші та ще й дешевші за філе і вирізку

14:39

Коли народжуються люди, які мають особливу місію: вони обрані Всесвітом

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти