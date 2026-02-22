Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Бої на фронті загальмують: військовий назвав рік завершення війни в Україні

Марія Николишин
22 лютого 2026, 17:59
374
Федоренко також сказав, коли може бути підписана мирна угода.
Бої на фронті загальмують: військовий назвав рік завершення війни в Україні
Терміни завершення війни в Україні / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключові тези:

  • РФ може втратити фінансову можливість вести війну проти України
  • Коли це станеться, Москві доведеться сідати за стіл переговорів
  • У 2027 році розпочнеться гальмівний шлях інтенсивності ведення бойових дій

Під кінець 2026 року через низку проблем країна-агресор Росія може втратити спроможності для ведення активних бойових дій в Україні. Про це заявив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в інтерв’ю УНІАН.

"Не буде за що купувати людей, які воюють проти України. Не буде можливості виготовляти у необхідній кількості озброєння і мати можливість нарощувати бойові спроможності шляхом виготовлення озброєння, модернізації необхідних номенклатур озброєння та інших засобів", - наголосив він.

відео дня

За його словами, коли РФ втратить фінансову можливість вести війну проти України, Москві доведеться сідати за стіл переговорів.

"В такому разі Кремль не буде висувати на переговорах неприйнятні для України вимоги", - каже командир.

Крім того, на його думку, у 2026 році відбудуться найбільш інтенсивні бої на фронті. Оскільки РФ хоче використати цей час, аби захопити якомога більше української території.

"2027 рік стане роком, коли Росія не буде мати спроможності нарощувати потенціал для окупації України, для знищення української держави. І перша половина року - це буде гальмівний шлях інтенсивності ведення бойових дій. І до середини року, цілком ймовірно, що може бути підписана мирна угода", - підсумував Федоренко.

Чи можливе перемир'я з РФ

Керівник політико-правових програм Українського Центру громадського розвитку Ігор Рейтерович заявляв, що говорити про якесь швидке завершення війни в Україні або перемир'я з Росією поки що немає сенсу.

На його думку, війна може закінчитися раптово.

"Не обов'язково скоро, але саме раптово — така ймовірність існує, і її не можна ігнорувати", - наголосив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що попри всю важкість ситуації у війні, 2025 рік приніс Україні важливу стратегічну перемогу – під кінець року Росія почала втрачати більше солдатів, ніж встигає вербувати.

Командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко казав, що Україна може воювати ще кілька років, а перемогою мало б стати повернення всіх окупованих територій.

Екс-командувач армією США в Європі Бен Годжес заявляв, що не вірить у закінчення війни Росії в Україні в 2026 році. За його словами, Кремль не зацікавлений у мирі.

Читайте також:

Про персону: Юрій Федоренко

Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти.

9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Бої на фронті загальмують: військовий назвав рік завершення війни в Україні

Бої на фронті загальмують: військовий назвав рік завершення війни в Україні

17:59Війна
Війська РФ відкинули на кілометри - в ЗСУ назвали результати наступу на півдні

Війська РФ відкинули на кілометри - в ЗСУ назвали результати наступу на півдні

17:48Фронт
"Ставка не спрацювала": в РНБО заявили про гучний провал Кремля у війні

"Ставка не спрацювала": в РНБО заявили про гучний провал Кремля у війні

16:19Війна
Реклама

Популярне

Більше
Ластівки в Україні зникають не випадково: хто винен

Ластівки в Україні зникають не випадково: хто винен

Тест на геніальність: знайдіть 3 відмінності на зображенні слона у воді за 23 с

Тест на геніальність: знайдіть 3 відмінності на зображенні слона у воді за 23 с

Чорнота на дошці зникне за хвилини: народний лайфхак, перевірений господинями

Чорнота на дошці зникне за хвилини: народний лайфхак, перевірений господинями

Карта Deep State онлайн за 22 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на тиждень з 23 лютого по 1 березня: Дівам - ризик, Леву - роздоріжжя

Гороскоп Таро на тиждень з 23 лютого по 1 березня: Дівам - ризик, Леву - роздоріжжя

Последние новости

18:40

Дощ та +6 градусів: в Тернопіль скоро завітає перше весняне тепло

18:35

Професійну армію РФ знищено: військовий пояснив, як змінились окупантиВидео

18:26

Підірвано "Алігатор" і Мі-8: ЗМІ дізналися про удар дронів по аеродрому в РФ

18:10

Чому ранній посів перцю знижує врожайність: пояснення агрономів

17:59

Бої на фронті загальмують: військовий назвав рік завершення війни в Україні

Росія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – ЛатушкоРосія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – Латушко
17:48

Війська РФ відкинули на кілометри - в ЗСУ назвали результати наступу на півдні

17:33

Врятована собака знайшла загубленого друга: історія розтопила тисячі сердець

17:05

Як зробити батарею гарячішою за дві хвилини - чому радіатор гріє лише з одного бокуВидео

17:01

На Житомирщину йде довгоочікуване потепління, але радіти рано: чим засмутить погода

Реклама
16:47

Секрет здорового волосся: одна помилка, яку роблять майже всі жінки

16:36

Вранці авто не заведеться: що розряджає акумулятор лише за одну ніч

16:19

"Песимістичні прогнози": Мозгова висловилася про шлюб з Аксельродом

16:19

"Ставка не спрацювала": в РНБО заявили про гучний провал Кремля у війні

16:15

Теракт у Львові: затримано нових фігурантів, розкрито подробиці затримання "бомбістки"

15:42

Бензин злетить у ціні: українцям назвали терміни стрімкого подорожчання

15:37

Як українською ніжно звертатися до коханого без шаблонних котиків і зайчиків

15:05

Сотні квадратних кілометрів під контролем: ДШВ пішли у контрнаступ

14:46

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з КиєваВидео

14:37

Котлети з секретним інгредієнтом, які точно вийдуть соковиті - бабусин рецепт

14:31

Жінка заклала вибухівку у сміттєві баки: свіжі подробиці теракту у ЛьвовіВидео

Реклама
14:02

Фінансовий гороскоп на тиждень з 23 лютого по 1 березня

13:53

Експерти розкрили гарантований спосіб позбутися живота після 60 років

13:50

"Ми не дозволимо": Сіярто перейшов до погроз Україні через нафтопровід "Дружба"

13:43

"Розриває серце": у родині Лесі Нікітюк сталася трагедія

13:27

"Був приліт ракети, вилетіли вікна": будинок нардепа постраждав через атаку РФФотоВидео

13:15

"Дома Вови більше немає": Остапчук повідомила про приліт вночі

12:54

Що буде з графіками відключень світла після удару РФ - прогноз нардепа

12:51

Напруга на валютному ринку: що буде з курсом долара і євро в березні

12:24

Як виростити квіти там, де нічого не росте: поради експертів

11:51

Потеплішає до +13 градусів: в Україну вже йде метеорологічна весна

11:06

Горіх становить небезпеку для будинку: на якій відстані його можна саджати

11:01

Підозрювану у вчинення теракту у Львові затримали: з'явилися нові деталі

11:01

Любовний гороскоп на тиждень з 23 лютого по 1 березня

10:48

Летів рій дронів і ракет: Зеленський розповів про смертельний удар РФ по УкраїніФото

10:26

Пережив Сталіна — де похований останній "принц України" і ким він бувВидео

10:25

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 лютого (оновлюється)

10:07

У Британії зробили гучну заяву про розгортання військ в Україні - The Telegraph

09:58

"Обрала шлях служіння людям": у Львові під час теракту загинула Вікторія Шпилька

09:32

Відключення світла в Україні - графіки на 22 лютого (оновлюється)

09:25

Гороскоп Таро на тиждень з 23 лютого по 1 березня: Дівам - ризик, Леву - роздоріжжя

Реклама
09:22

Карта Deep State онлайн за 22 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:19

РФ вдарила ракетою по американському підприємству у Тростянці - деталі

09:18

Гороскоп на завтра 23 лютого: Близнюкам - цікавий вечір, Терезам - помилка

08:57

Гороскоп на тиждень з 23 лютого по 1 березня: Овну - роздратування, Рибам - диво

08:50

Зеленський скоро може зустрітися з Путіним: Віткофф назвав терміни

08:10

Як РФ може виявитися зберігачем іранського ядерного матеріалумнение

08:06

Теракт у Львові: відомо про одну загиблу та більше десятка постраждалихВидео

07:14

Росія задала комбінований удар по Україні: перші наслідки у Києві та інших регіонахФото

06:14

Як не дати стоногам захопити ваш будинок: від них можна позбутися назавждиВидео

06:10

У провалі контрнаступу винен Байденмнение

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти