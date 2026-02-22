Бої на фронті загальмують: військовий назвав рік завершення війни в Україні

Федоренко також сказав, коли може бути підписана мирна угода.

РФ може втратити фінансову можливість вести війну проти України

Коли це станеться, Москві доведеться сідати за стіл переговорів

У 2027 році розпочнеться гальмівний шлях інтенсивності ведення бойових дій

Під кінець 2026 року через низку проблем країна-агресор Росія може втратити спроможності для ведення активних бойових дій в Україні. Про це заявив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в інтерв’ю УНІАН.

"Не буде за що купувати людей, які воюють проти України. Не буде можливості виготовляти у необхідній кількості озброєння і мати можливість нарощувати бойові спроможності шляхом виготовлення озброєння, модернізації необхідних номенклатур озброєння та інших засобів", - наголосив він. відео дня

За його словами, коли РФ втратить фінансову можливість вести війну проти України, Москві доведеться сідати за стіл переговорів.

"В такому разі Кремль не буде висувати на переговорах неприйнятні для України вимоги", - каже командир.

Крім того, на його думку, у 2026 році відбудуться найбільш інтенсивні бої на фронті. Оскільки РФ хоче використати цей час, аби захопити якомога більше української території.

"2027 рік стане роком, коли Росія не буде мати спроможності нарощувати потенціал для окупації України, для знищення української держави. І перша половина року - це буде гальмівний шлях інтенсивності ведення бойових дій. І до середини року, цілком ймовірно, що може бути підписана мирна угода", - підсумував Федоренко.

Чи можливе перемир'я з РФ

Керівник політико-правових програм Українського Центру громадського розвитку Ігор Рейтерович заявляв, що говорити про якесь швидке завершення війни в Україні або перемир'я з Росією поки що немає сенсу.

На його думку, війна може закінчитися раптово.

"Не обов'язково скоро, але саме раптово — така ймовірність існує, і її не можна ігнорувати", - наголосив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що попри всю важкість ситуації у війні, 2025 рік приніс Україні важливу стратегічну перемогу – під кінець року Росія почала втрачати більше солдатів, ніж встигає вербувати.

Командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко казав, що Україна може воювати ще кілька років, а перемогою мало б стати повернення всіх окупованих територій.

Екс-командувач армією США в Європі Бен Годжес заявляв, що не вірить у закінчення війни Росії в Україні в 2026 році. За його словами, Кремль не зацікавлений у мирі.

