Відключення електроенергії 23 лютого: яким регіонам загрожують обмеження

Час і обсяг застосування відключень за певною адресою дізнаватися на офіційних сторінках обленерго в регіоні.

https://glavred.net/ukraine/otklyucheniya-elektroenergii-23-fevralya-kakim-regionam-grozyat-ogranicheniya-10743017.html Посилання скопійоване

Українців попередили про нові відключення електроенергії / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

23 лютого в Україні обмежуватимуть електропостачання

Час і обсяг відключень можна дізнаватися на сторінках обленерго

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила про те, що в понеділок, 23 лютого, будуть обмежувати електропостачання.

Це стосується більшості регіонів України протягом доби, йдеться в повідомленні в Telegram "Укренерго".

відео дня

"Завтра, 23 лютого, в більшості регіонів України протягом доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться в повідомленні.

Причина введення обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

У НЕК підкреслили, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Час і обсяг застосування відключень за певною адресою дізнаватися на офіційних сторінках обленерго в регіоні.

/ Главред

Експерт розповів, де з електроенергією найбільші проблеми

За словами енергетичного фахівця Геннадія Рябцева, найбільш напружена ситуація з енергопостачанням зараз складається в прифронтових регіонах, в першу чергу в Одеській та Харківській областях.

При цьому, незважаючи на регулярні удари по Києву, столиці вдається отримувати електрику у відносно стабільному обсязі. Хоча труднощі з енергопостачанням зберігаються і там, ситуація в Києві помітно краща, ніж у більшості інших міст країни.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що після ударів РФ ситуація з енергетикою в Одесі залишається складною. У місті продовжують цілодобово працювати Пункти нездоланності.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Нагадаємо, раніше армія РФ вкотре атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК. Це вже 31-а велика підстанція компанії в Одеській області, яку пошкодив ворог.

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред