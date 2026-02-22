Відключення електроенергії 23 лютого: яким регіонам загрожують обмеження

Головне:
Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила про те, що в понеділок, 23 лютого, будуть обмежувати електропостачання.
Це стосується більшості регіонів України протягом доби, йдеться в повідомленні в Telegram "Укренерго".
"Завтра, 23 лютого, в більшості регіонів України протягом доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться в повідомленні.
Причина введення обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
У НЕК підкреслили, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Час і обсяг застосування відключень за певною адресою дізнаватися на офіційних сторінках обленерго в регіоні.
Експерт розповів, де з електроенергією найбільші проблеми
За словами енергетичного фахівця Геннадія Рябцева, найбільш напружена ситуація з енергопостачанням зараз складається в прифронтових регіонах, в першу чергу в Одеській та Харківській областях.
При цьому, незважаючи на регулярні удари по Києву, столиці вдається отримувати електрику у відносно стабільному обсязі. Хоча труднощі з енергопостачанням зберігаються і там, ситуація в Києві помітно краща, ніж у більшості інших міст країни.
Раніше повідомлялося про те, що після ударів РФ ситуація з енергетикою в Одесі залишається складною. У місті продовжують цілодобово працювати Пункти нездоланності.
Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.
Нагадаємо, раніше армія РФ вкотре атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК. Це вже 31-а велика підстанція компанії в Одеській області, яку пошкодив ворог.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
