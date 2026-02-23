РФ атакувала Запоріжжя дронами: є загиблий і поранені, пошкоджена інфраструктура

Упродовж доби окупанти завдали 754 удари по 44 населених пунктах регіону.

РФ атакувала Запоріжжя дронами / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

Вранці 23 лютого армія РФ атакувала Запоріжжя дронами

Загинув 33-річний чоловік, поранений 45-річний чоловік

Пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури

Вранці в понеділок, 23 лютого, армія РФ атакувала Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна - отримала поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури. Загинув 33-річний чоловік, поранено чоловіка 45 років.

Крім того, за словами Федорова, ще четверо людей отримали поранення в результаті ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району

Протягом доби окупанти завдали 754 удари по 44 населених пунктах регіону.

Війська РФ здійснили 28 авіаційних ударів, 487 БПЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували населені пункти. Крім того, окупанти здійснили чотири обстріли з РСЗО і 235 артилерійських ударів. Надійшло 56 повідомлень про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури.

​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 22 лютого Росія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку по Україні. Під ударами опинилися щонайменше чотири обласні центри, а в Києві в результаті обстрілу загорівся житловий будинок.

В ніч на 21 лютого російська армія атакувала Одесу, Суми та Запорізьку область. В результаті російського удару пошкодження фіксуються в різних районах. В Одесі є руйнування інфраструктури, чотирьох житлових будинків і навчального закладу.

Попередня атака сталася в ніч на 17 лютого, коли під ударами опинилися Одеська, Дніпропетровська області та Бурштин в Івано-Франківській області. Тоді були пошкоджені промислові об'єкти, житлові будинки та інфраструктура.

Коли РФ скоротить кількість атак по Україні: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що з потеплінням можна очікувати скорочення повітряних ударів РФ.

"До літа, я думаю, їхня кількість зменшиться. У теплий період року росіяни будуть акцентувати увагу на інших об'єктах", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

На його думку, РФ повністю не відмовиться від ударів по об'єктах енергетики, проте зосередиться на інших цілях.

"Втім, в цілому, і навесні, і влітку, і восени 2026 року Росія все одно буде завдавати удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. Зараз, взимку, вона максимально активізувала ці удари, навесні їх стане менше, але вони будуть зберігатися", - додав Коваленко.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

