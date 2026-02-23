Якою повинна бути перемога України: Зеленський розкрив головні аспекти

Зеленський додав, що повернення територій - це перемога справедливості.

Зеленський сказав, у чому полягає перемога України / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Головне із заяви Зеленського:

Перемога України - це збереження незалежності

Путін не зупиниться на Україні

Головне - відновлення нормального життя українців і припинення трагедій

Перемога України полягає не тільки в поверненні територій, а й у збереженні людей і незалежності. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.

Зокрема, під час бесіди ведучий зазначив, що багато аналітиків за межами Білого дому, а також президент США Дональд Трамп та інші чиновники вважають, що Україна не зможе виграти війну. І в разі, якщо не піде на поступки Росії, то і зовсім програє. З цієї причини у Зеленського запитали, чи має рацію Трамп та інші.

"Де ви зараз? Сьогодні ви в Києві, у столиці нашої батьківщини, Україні. Я дуже вдячний за це. Чи програємо ми. Звичайно, ні, адже ми боремося за незалежність України", - сказав глава держави.

Він наголосив, що перемога означає відновлення нормального життя українців і припинення трагедій.

"Я вважаю, що зупинити (главу Кремля Володимира Путіна, - ред.) сьогодні і не допустити окупації України - це перемога для всього світу. Тому що Путін не зупиниться на Україні", - підкреслив Зеленський.

Президент також переконаний, що в майбутньому Україна обов'язково поверне свою територію. Але якщо зробити цю спробу зараз, враховуючи кількість людей у російській армії - це означало б втрату мільйонів українців.

"Ми розуміємо ціну таких кроків. У вас не буде достатньо людей, ви будете втрачати. А що таке земля без людей? Чесно кажучи, нічого", - пояснив він.

За його словами, перемога України крім збереження людей полягає ще й у збереженні незалежності. Що ж стосується повернення територій - це вже буде перемога справедливості.

"Перемога України - це збереження нашої незалежності, а перемога справедливості для всього світу - це повернення всіх наших земель", - підсумував Зеленський.

Коли може завершитись війна в Україні

Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко говорив, що під кінець 2026 року через низку проблем Росія може втратити спроможності для ведення активних бойових дій в Україні.

За його словами, коли РФ втратить фінансову можливість вести війну проти України, Москві доведеться сідати за стіл переговорів.

"Перша половина 2027 року - це буде гальмівний шлях інтенсивності ведення бойових дій. І до середини року, цілком ймовірно, що може бути підписана мирна угода", - зауважив він.

Війна - останні новини України

Як повідомляв Главред, Зеленський вже говорив, що вихід України з 20% підконтрольної Києву частини Донбасу розділив би суспільство. Крім того, на його думку, цей крок не зупинив би російського диктатора Володимира Путіна.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що у 2025 році країна-агресорка Росія готувалася до великої наступальної кампанії, однак українському військовому командуванню вдалося зірвати ці плани, зокрема не допустити повного захоплення Донбасу та просування на території ще трьох областей.

Водночас високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас сказала, що Росія, як сторона, відповідальна за розв'язання війни, повинна піти на поступки на шляху до підписання мирної угоди.

Про джерело: BBC Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення. За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

