Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Якою повинна бути перемога України: Зеленський розкрив головні аспекти

Марія Николишин
23 лютого 2026, 09:52
74
Зеленський додав, що повернення територій - це перемога справедливості.
Якою повинна бути перемога України: Зеленський розкрив головні аспекти
Зеленський сказав, у чому полягає перемога України / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Головне із заяви Зеленського:

  • Перемога України - це збереження незалежності
  • Путін не зупиниться на Україні
  • Головне - відновлення нормального життя українців і припинення трагедій

Перемога України полягає не тільки в поверненні територій, а й у збереженні людей і незалежності. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.

Зокрема, під час бесіди ведучий зазначив, що багато аналітиків за межами Білого дому, а також президент США Дональд Трамп та інші чиновники вважають, що Україна не зможе виграти війну. І в разі, якщо не піде на поступки Росії, то і зовсім програє. З цієї причини у Зеленського запитали, чи має рацію Трамп та інші.

відео дня

"Де ви зараз? Сьогодні ви в Києві, у столиці нашої батьківщини, Україні. Я дуже вдячний за це. Чи програємо ми. Звичайно, ні, адже ми боремося за незалежність України", - сказав глава держави.

Він наголосив, що перемога означає відновлення нормального життя українців і припинення трагедій.

"Я вважаю, що зупинити (главу Кремля Володимира Путіна, - ред.) сьогодні і не допустити окупації України - це перемога для всього світу. Тому що Путін не зупиниться на Україні", - підкреслив Зеленський.

Президент також переконаний, що в майбутньому Україна обов'язково поверне свою територію. Але якщо зробити цю спробу зараз, враховуючи кількість людей у російській армії - це означало б втрату мільйонів українців.

"Ми розуміємо ціну таких кроків. У вас не буде достатньо людей, ви будете втрачати. А що таке земля без людей? Чесно кажучи, нічого", - пояснив він.

За його словами, перемога України крім збереження людей полягає ще й у збереженні незалежності. Що ж стосується повернення територій - це вже буде перемога справедливості.

"Перемога України - це збереження нашої незалежності, а перемога справедливості для всього світу - це повернення всіх наших земель", - підсумував Зеленський.

Коли може завершитись війна в Україні

Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко говорив, що під кінець 2026 року через низку проблем Росія може втратити спроможності для ведення активних бойових дій в Україні.

За його словами, коли РФ втратить фінансову можливість вести війну проти України, Москві доведеться сідати за стіл переговорів.

"Перша половина 2027 року - це буде гальмівний шлях інтенсивності ведення бойових дій. І до середини року, цілком ймовірно, що може бути підписана мирна угода", - зауважив він.

Війна - останні новини України

Як повідомляв Главред, Зеленський вже говорив, що вихід України з 20% підконтрольної Києву частини Донбасу розділив би суспільство. Крім того, на його думку, цей крок не зупинив би російського диктатора Володимира Путіна.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що у 2025 році країна-агресорка Росія готувалася до великої наступальної кампанії, однак українському військовому командуванню вдалося зірвати ці плани, зокрема не допустити повного захоплення Донбасу та просування на території ще трьох областей.

Водночас високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас сказала, що Росія, як сторона, відповідальна за розв'язання війни, повинна піти на поступки на шляху до підписання мирної угоди.

Читайте також:

Про джерело: BBC

Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення.

За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ змінює тактику ударів по Україні: що стане ціллю замість енергетики — ISW

РФ змінює тактику ударів по Україні: що стане ціллю замість енергетики — ISW

09:59Україна
"Це катастрофа": Україна на тлі війни перетворюється на країну вдів і сиріт - CNN

"Це катастрофа": Україна на тлі війни перетворюється на країну вдів і сиріт - CNN

09:55Україна
Якою повинна бути перемога України: Зеленський розкрив головні аспекти

Якою повинна бути перемога України: Зеленський розкрив головні аспекти

09:52Війна
Реклама

Популярне

Більше
Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з Києва

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з Києва

Карта Deep State онлайн за 23 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 лютого (оновлюється)

Вони піднімуться на новий рівень: п’ятьох знаків зодіаку торкнеться рука долі

Вони піднімуться на новий рівень: п’ятьох знаків зодіаку торкнеться рука долі

Останні новини

10:47

Росіяни націлились на ще один обласний центр: розкрито тривожний сценарій

10:24

Китайський гороскоп на завтра 24 лютого: Бикам - проблеми, Півням - плітки

10:21

Не 23 лютого: нова дата Дня захисників та зашитниць

10:19

"Хороша росіянка" Земфіра злякалася українських прапорів і зникла зі сцени — деталі

09:59

РФ змінює тактику ударів по Україні: що стане ціллю замість енергетики — ISW

Війна не закінчиться до кінця 2027 року: Жданов – про оточення Запоріжжя і плани Путіна на ДніпроВійна не закінчиться до кінця 2027 року: Жданов – про оточення Запоріжжя і плани Путіна на Дніпро
09:55

"Це катастрофа": Україна на тлі війни перетворюється на країну вдів і сиріт - CNN

09:52

Якою повинна бути перемога України: Зеленський розкрив головні аспекти

09:25

"Сам усвідомлює": Олена Мозгова приголомшила зізнанням про руйнування стосунків

09:09

Що робити з озимим часником навесні: поради для великого врожаюВідео

Реклама
09:01

Україна поверне території, але є нюанс: Зеленський зробив важливу заяву

08:35

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 лютого (оновлюється)

08:21

Масштабна пожежа, яка видніється за кілометри: дрони вдарили по НПС у ТатарстаніВідео

08:20

Карта Deep State онлайн за 23 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:19

РФ завдала удару дронами по Одеській області: загинули 20-річна дівчина і чоловікФото

08:10

РФ встановила новий рекорд ударів по УкраїніПогляд

07:37

У Харкові - вибухи, місто під ракетним ударом РФ: постраждали мирні жителі

07:18

РФ атакувала Запоріжжя дронами: є загиблий і поранені, пошкоджена інфраструктура

06:55

"Це розділить суспільство": Зеленський сказав, до чого призведе вихід ЗСУ з ДонбасуВідео

06:10

РФ придумала нову тактику ударівПогляд

05:57

Потепління вривається у Полтавську область: синоптики здивували прогнозом

Реклама
04:41

Страшні секрети СРСР: названо головні таємниці, про які мовчали десятиліттями

04:03

Чому кіт раптово кусає, коли його гладять: названо справжню причинуВідео

03:30

Вони піднімуться на новий рівень: п’ятьох знаків зодіаку торкнеться рука долі

02:30

Велика космічна мрія руйнується: серйозна перешкода сплутала плани вчених

01:30

Розриви м'язів, інфекція: Шарліз Терон серйозно постраждала на зйомках

00:11

У Києві та області планують відключення електроенергії 23 лютого – графіки

22 лютого, неділя
23:25

Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

23:21

Юрій Ткач з дружиною зізналися, що спровокувало кризу в їхньому шлюбі

22:44

Ексдружина Кличка змінила професію: чим тепер займається Наталія ЄгороваВідео

22:25

Трибунал для Лукашенка: названо статті, за якими може "сісти" диктаторВідео

22:16

"Ніхто не лізе": Матвієнко зізналася, про що не говорить з Мірзояном

21:51

Світла стане більше: нові графіки відключень для Запорізької області на 23 лютого

21:38

Кучеренко вперше після розлучення натякнула на нові стосунки: "Пробуджує в мені"

21:25

Відключення електроенергії 23 лютого: яким регіонам загрожують обмеження

21:06

З'явились нові деталі теракту у Львові - розвідка попередила українцівВідео

20:28

До миру в Україні ще далеко: розкрито тривожний сценарій продовження війни

20:23

Коштовніше за золото у 30 разів: як виглядає найдорожчий напій у світіВідео

20:08

Зрадниця Повалій закликала до окупації Києва - деталі

19:35

Сантехнік показав хитрий трюк: за хвилини усуває засмічення в зливі без вантузаВідео

19:31

Удар "Фламінго" по РФ міг поставити унікальний світовий рекорд - що відомоВідео

Реклама
19:10

Чи буде наступу росіян з території Білорусі?Погляд

18:40

Дощ та +6 градусів: в Тернопіль скоро завітає перше весняне тепло

18:35

Професійну армію РФ знищено: військовий пояснив, як змінились окупантиВідео

18:26

Підірвано "Алігатор" і Мі-8: ЗМІ дізналися про удар дронів по аеродрому в РФ

18:10

Чому ранній посів перцю знижує врожайність: пояснення агрономів

17:59

Бої на фронті загальмують: військовий назвав рік завершення війни в Україні

17:48

Війська РФ відкинули на кілометри - в ЗСУ назвали результати наступу на півдні

17:33

Врятована собака знайшла загубленого друга: історія розтопила тисячі сердець

17:05

Як зробити батарею гарячішою за дві хвилини - чому радіатор гріє лише з одного бокуВідео

17:01

На Житомирщину йде довгоочікуване потепління, але радіти рано: чим засмутить погода

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти