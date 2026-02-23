Потепління вривається у Полтавську область: синоптики здивували прогнозом

Ви дізнаєтесь:
- Як зміниться температура повітря у понеділок
- Якими опадами супроводжуватиметься потепління на Полтавщині
В останній тиждень лютого 2026 року на Полтавщині синоптики прогнозують чергові температурні гойдалки. Температура повітря буде підвищуватися до 0 градусів.
Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології. На дорогах все ще збережеться ожеледиця, прогнозується слабка ожеледь, місцями опади у вигляді дощу та снігу.
Погода 23 лютого
У Полтаві та області понеділок буде хмарним. До кінця доби очікується мокрий сніг та дощ, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря по області протягом дня коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Водночас у Полтаві очікується від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.
Погода 24 лютого
У вівторок на Полтавщині очікуються невеликі опади, хмарність, вітер змінних напрямків, 2-7 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Коли в Україну прийде метеорологічна весна - прогноз
Главред писав, що за словами метеоролога Ігоря Кібальчича, погода в Україні упродовж найближчого тижня буде під впливом повітряних потоків із заходу та південного заходу, тому очікується поступове та стабільне підвищення температурного фону.
Найбільш інтенсивне потепління спостерігатиметься у західних та південно-західних областях. Там вже почнеться метеорологічна весна, а в денні години у променях яскравого сонця повітря прогріватиметься іноді вище +10 градусів.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що на Рівненщині 23 лютого очікується хмарна погода. Вночі йтиме мокрий сніг, який переходить у дощ, а вдень прогнозують невеликий дощ. Дорожнє покриття залишатиметься слизьким через ожеледицю.
Раніше синоптик Наталія Діденко повідомила, що в останній тиждень лютого в Україні очікується більш стабільна та тепла погода. Однак потепління супроводжуватиметься опадами та туманами.
Напередодні стало відомо, що Дніпро стоїть на порозі календарної весни — останній тиждень лютого у місті обіцяє мінливу, але поступово теплішу погоду. Містян чекають морозні ранки, мокрий сніг, хмарність і відчутний температурний стрибок уже 1 березня.
Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології
Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.
