Потепління вривається у Полтавську область: синоптики здивували прогнозом

Анна Косик
23 лютого 2026, 05:57
На Полтавщину повертаються теплі повітряні маси.
Потепління вривається у Полтавську область: синоптики здивували прогнозом
Погода на Полтавщині 23-24 лютого / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Як зміниться температура повітря у понеділок
  • Якими опадами супроводжуватиметься потепління на Полтавщині

В останній тиждень лютого 2026 року на Полтавщині синоптики прогнозують чергові температурні гойдалки. Температура повітря буде підвищуватися до 0 градусів.

Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології. На дорогах все ще збережеться ожеледиця, прогнозується слабка ожеледь, місцями опади у вигляді дощу та снігу.

Погода 23 лютого

У Полтаві та області понеділок буде хмарним. До кінця доби очікується мокрий сніг та дощ, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря по області протягом дня коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Водночас у Полтаві очікується від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.

погода в полтаве 23 февраля
Погода в Полтаві 23 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Погода 24 лютого

У вівторок на Полтавщині очікуються невеликі опади, хмарність, вітер змінних напрямків, 2-7 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

погода в полтаве 24 февраля
Погода в Полтаві 24 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Коли в Україну прийде метеорологічна весна - прогноз

Главред писав, що за словами метеоролога Ігоря Кібальчича, погода в Україні упродовж найближчого тижня буде під впливом повітряних потоків із заходу та південного заходу, тому очікується поступове та стабільне підвищення температурного фону.

Найбільш інтенсивне потепління спостерігатиметься у західних та південно-західних областях. Там вже почнеться метеорологічна весна, а в денні години у променях яскравого сонця повітря прогріватиметься іноді вище +10 градусів.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на Рівненщині 23 лютого очікується хмарна погода. Вночі йтиме мокрий сніг, який переходить у дощ, а вдень прогнозують невеликий дощ. Дорожнє покриття залишатиметься слизьким через ожеледицю.

Раніше синоптик Наталія Діденко повідомила, що в останній тиждень лютого в Україні очікується більш стабільна та тепла погода. Однак потепління супроводжуватиметься опадами та туманами.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Напередодні стало відомо, що Дніпро стоїть на порозі календарної весни — останній тиждень лютого у місті обіцяє мінливу, але поступово теплішу погоду. Містян чекають морозні ранки, мокрий сніг, хмарність і відчутний температурний стрибок уже 1 березня.

Читайте також:

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології

Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

погода Полтавщина новини Полтави прогноз погоди Полтавська область Погода в Україні Погода на завтра Погода на сьогодні Погода на тиждень погода завтра Погода в Полтаві
