Ціль не енергетика: РФ готує нові атаки на Україну, які міста під загрозою

Росіяни, скоріш за все, з настанням тепла змінять тактику масованих обстрілів України.

Росіяни можуть запускати дрони і ракети по нових цілях / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія, УНІАН

Що сказав Якубець:

Росія не припинятиме обстрілів весною та влітку

Новою ціллю РФ можуть стати об'єкти волопостачання

Найбільша загроза ударів нависла над містами-мільйонниками

Країна-агресорка Росія протягом усієї зими атакує Україну дронами та ракетами. Головними цілями обстрілів РФ є об'єкти енергетики. Хоча на носі вже весна, та ворог не планує припиняти удари по Україні. При цьому цілі атак, найімовірніше, зміняться.

Як повідомив в етері Київ24 колишній командувач Аеромобільних військ ЗСУ Іван Якубець, навесні та влітку росіяни можуть наносити удари по об'єктах, що забезпечують водопостачання.

За його словами, під загрозою в першу чергу будуть міста-мільйонники, тобто Київ, Одеса, Харків та Дніпро, а також області центри.

"Як правило, такі удари будуть використовуватися саме там, де найбільша скупченість населення. Крім того, третім фактом треба розраховувати, обов'язково будуть удари по заводам, підприємствам, військово-промисловому комплексу", - пояснив Якубець.

Колишній командувач Аеромобільних військ ЗСУ додав, що росіяни можуть і надалі наносити масштабні удари, залучаючи по 400 дронів і 50-60 ракет. При цьому, треба готуватися до загроз з боку Білорусі.

Якубець вважає, що для захисту треба встановлювати перешкоди РЕБ вздовж північного кордону.

Якими ракетами Росія обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Якими будуть російські обстріли до кінця опалювального сезону

Главред писав, що за словами експерта з питань авіаційного ринку Богдана Долінце, російська окупаційна армія, ймовірно, продовжить наносити удари дронами по цивільній інфраструктурі України до завершення опалювального сезону.

Він пояснив, що ворог не має можливості використовувати зброю з точки зору військової, тому переорієнтовує її проти цивільного населення, цивільної критичної інфраструктури. Та з високою ймовірністю, до завершення зимового періоду ми побачимо продовження саме такої тактики.

Російські обстріли України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 17 лютого російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок атаки загинула жінка, ще шестеро людей постраждали, зокрема, двоє дітей.

Нещодавно у Донецькій області російський БпЛА атакував автомобіль з працівниками Слов'янської ТЕС. Внаслідок обстрілу стало відомо про трьох загиблих людей.

Напередодні стало відомо, що російська армія атакувала Одесу. Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкт інфраструктури та цивільні будівлі. В одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку.

Про персону: Іван Якубець Іван Якубець - полковник запасу, військовий експерт, член експертного складу Центру дослідження армій, конверсії та роззброєння. У 1998-2005 роках Якубець командував Аеромобільними військами Сухопутних військ Збройних сил України (АМВ СВ ЗСУ).

