РФ завдала удару дронами по Одеській області: загинули 20-річна дівчина і чоловік

В результаті атаки пошкоджено виробничі та складські приміщення, адміністративні будівлі, приміщення автомагазину, транспортні засоби.

https://glavred.net/ukraine/rf-udarila-dronami-po-odesskoy-oblasti-pogibli-20-letnyaya-devushka-i-muzhchina-10743065.html Посилання скопійоване

Що відомо про атаку РФ на Одеську область / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками

Під ударом опинилися об'єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури

Загинули дві людини — 20-річна дівчина та чоловік близько 45 років

В ніч на 23 лютого армія країни-агресора РФ знову атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об'єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, загинули дві людини. Щонайменше троє людей постраждали, їм надається необхідна допомога.

відео дня

"На жаль, в результаті нічного ворожого обстрілу загинули 20-річна дівчина і чоловік приблизно 45 років. Також постраждали три людини у віці від 23 до 45 років. Двоє з них перебувають у важкому стані", - уточнив Кіпер пізніше.

За його словами, в результаті атаки пошкоджено виробничі та складські приміщення, адміністративні будівлі, приміщення автомагазину, транспортні засоби.

​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Крім того, один з безпілотників влучив у квартиру в багатоповерховому будинку без детонації. Психологи ДСНС надали допомогу мешканцям.

Пожежі оперативно ліквідували рятувальники. На місцях працюють екстрені та комунальні служби.

Правоохоронці документують чергові військові злочини країни-агресора проти мирного населення Одеської області.

Атака РФ на Україну 23 лютого 2026 року - останні новини

Як писав Главред, вранці 23 лютого армія РФ також атакувала Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна - отримала поранення. Пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури.

Крім того, вранці 23 лютого російські окупанти атакували Харків ракетами. Під атакою опинилися два райони міста - Холодногірський та Основ'янський. Вже відомо про декількох поранених.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого Росія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку по Україні. Під ударами опинилися щонайменше чотири обласні центри, а в Києві в результаті обстрілу загорівся житловий будинок.

Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

РФ придумала нову тактику ударів: думка експерта

Росія все більш цинічно застосовує терористичну тактику подвійних ударів. Вони регулярно використовують її проти рятувальників і медиків, які прибувають на місце атак ракетами і дронами. Про це заявив радник міністра оборони, блогер, журналіст Олексій Копитько.

"Ми змушені констатувати, що росіяни нарощують удари дронами на глибину 50-80 км від ЛБС, вбиваючи мирних жителів і атакуючи логістику. Це об'єктивна реальність", - додав він.

Інші новини:

Про персону: Олексій Копитько Радник міністра оборони, блогер, журналіст. Проживає у Харкові. Активно коментує в соцмережах події, що відбуваються в країні і світі. Працював координатором проєкту "Флот-2017". До цього обіймав посаду заступника голови правління Українського центру розвитку музейної справи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред