Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ завдала удару дронами по Одеській області: загинули 20-річна дівчина і чоловік

Анна Ярославська
23 лютого 2026, 08:19
85
В результаті атаки пошкоджено виробничі та складські приміщення, адміністративні будівлі, приміщення автомагазину, транспортні засоби.
Наслідки атаки дронів на Одеську область
Що відомо про атаку РФ на Одеську область / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками
  • Під ударом опинилися об'єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури
  • Загинули дві людини — 20-річна дівчина та чоловік близько 45 років

В ніч на 23 лютого армія країни-агресора РФ знову атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об'єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, загинули дві людини. Щонайменше троє людей постраждали, їм надається необхідна допомога.

відео дня

"На жаль, в результаті нічного ворожого обстрілу загинули 20-річна дівчина і чоловік приблизно 45 років. Також постраждали три людини у віці від 23 до 45 років. Двоє з них перебувають у важкому стані", - уточнив Кіпер пізніше.

За його словами, в результаті атаки пошкоджено виробничі та складські приміщення, адміністративні будівлі, приміщення автомагазину, транспортні засоби.

РФ завдала удару дронами по Одеській області: загинули 20-річна дівчина і чоловік
​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Крім того, один з безпілотників влучив у квартиру в багатоповерховому будинку без детонації. Психологи ДСНС надали допомогу мешканцям.

Пожежі оперативно ліквідували рятувальники. На місцях працюють екстрені та комунальні служби.

Правоохоронці документують чергові військові злочини країни-агресора проти мирного населення Одеської області.

  • Атака РФ на Одещину 23 лютого
    Атака РФ на Одещину 23 лютого Фото: ДСНС У
  • Атака РФ на Одещину 23 лютого
    Атака РФ на Одещину 23 лютого Фото: ДСНС У
  • Атака РФ на Одещину 23 лютого
    Атака РФ на Одещину 23 лютого Фото: ДСНС У
  • Атака РФ на Одещину 23 лютого
    Атака РФ на Одещину 23 лютого Фото: ДСНС У

Атака РФ на Україну 23 лютого 2026 року - останні новини

Як писав Главред, вранці 23 лютого армія РФ також атакувала Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна - отримала поранення. Пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури.

Крім того, вранці 23 лютого російські окупанти атакували Харків ракетами. Під атакою опинилися два райони міста - Холодногірський та Основ'янський. Вже відомо про декількох поранених.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого Росія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку по Україні. Під ударами опинилися щонайменше чотири обласні центри, а в Києві в результаті обстрілу загорівся житловий будинок.

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

РФ придумала нову тактику ударів: думка експерта

Росія все більш цинічно застосовує терористичну тактику подвійних ударів. Вони регулярно використовують її проти рятувальників і медиків, які прибувають на місце атак ракетами і дронами. Про це заявив радник міністра оборони, блогер, журналіст Олексій Копитько.

"Ми змушені констатувати, що росіяни нарощують удари дронами на глибину 50-80 км від ЛБС, вбиваючи мирних жителів і атакуючи логістику. Це об'єктивна реальність", - додав він.

Інші новини:

Про персону: Олексій Копитько

Радник міністра оборони, блогер, журналіст. Проживає у Харкові. Активно коментує в соцмережах події, що відбуваються в країні і світі. Працював координатором проєкту "Флот-2017". До цього обіймав посаду заступника голови правління Українського центру розвитку музейної справи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Одеса Одеська область новини України новини Одеси атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Масштабна пожежа, яка видніється за кілометри: дрони вдарили по НПС у Татарстані

Масштабна пожежа, яка видніється за кілометри: дрони вдарили по НПС у Татарстані

08:21Світ
РФ завдала удару дронами по Одеській області: загинули 20-річна дівчина і чоловік

РФ завдала удару дронами по Одеській області: загинули 20-річна дівчина і чоловік

08:19Україна
У Харкові - вибухи, місто під ракетним ударом РФ: постраждали мирні жителі

У Харкові - вибухи, місто під ракетним ударом РФ: постраждали мирні жителі

07:37Україна
Реклама

Популярне

Більше
Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з Києва

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з Києва

Гороскоп Таро на тиждень з 23 лютого по 1 березня: Дівам - ризик, Леву - роздоріжжя

Гороскоп Таро на тиждень з 23 лютого по 1 березня: Дівам - ризик, Леву - роздоріжжя

Карта Deep State онлайн за 23 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 лютого (оновлюється)

Останні новини

08:35

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 лютого (оновлюється)

08:21

Масштабна пожежа, яка видніється за кілометри: дрони вдарили по НПС у ТатарстаніВідео

08:20

Карта Deep State онлайн за 23 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:19

РФ завдала удару дронами по Одеській області: загинули 20-річна дівчина і чоловікФото

08:10

РФ встановила новий рекорд ударів по УкраїніПогляд

Росія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – ЛатушкоРосія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – Латушко
07:37

У Харкові - вибухи, місто під ракетним ударом РФ: постраждали мирні жителі

07:18

РФ атакувала Запоріжжя дронами: є загиблий і поранені, пошкоджена інфраструктура

06:55

"Це розділить суспільство": Зеленський сказав, до чого призведе вихід ЗСУ з ДонбасуВідео

06:10

РФ придумала нову тактику ударівПогляд

Реклама
05:57

Потепління вривається у Полтавську область: синоптики здивували прогнозом

04:41

Страшні секрети СРСР: названо головні таємниці, про які мовчали десятиліттями

04:03

Чому кіт раптово кусає, коли його гладять: названо справжню причинуВідео

03:30

Вони піднімуться на новий рівень: п’ятьох знаків зодіаку торкнеться рука долі

02:30

Велика космічна мрія руйнується: серйозна перешкода сплутала плани вчених

01:30

Розриви м'язів, інфекція: Шарліз Терон серйозно постраждала на зйомках

00:11

У Києві та області планують відключення електроенергії 23 лютого – графіки

22 лютого, неділя
23:25

Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

23:21

Юрій Ткач з дружиною зізналися, що спровокувало кризу в їхньому шлюбі

22:44

Ексдружина Кличка змінила професію: чим тепер займається Наталія ЄгороваВідео

22:25

Трибунал для Лукашенка: названо статті, за якими може "сісти" диктаторВідео

Реклама
22:16

"Ніхто не лізе": Матвієнко зізналася, про що не говорить з Мірзояном

21:51

Світла стане більше: нові графіки відключень для Запорізької області на 23 лютого

21:38

Кучеренко вперше після розлучення натякнула на нові стосунки: "Пробуджує в мені"

21:25

Відключення електроенергії 23 лютого: яким регіонам загрожують обмеження

21:06

З'явились нові деталі теракту у Львові - розвідка попередила українцівВідео

20:28

До миру в Україні ще далеко: розкрито тривожний сценарій продовження війни

20:23

Коштовніше за золото у 30 разів: як виглядає найдорожчий напій у світіВідео

20:08

Зрадниця Повалій закликала до окупації Києва - деталі

19:35

Сантехнік показав хитрий трюк: за хвилини усуває засмічення в зливі без вантузаВідео

19:31

Удар "Фламінго" по РФ міг поставити унікальний світовий рекорд - що відомоВідео

19:10

Чи буде наступу росіян з території Білорусі?Погляд

18:40

Дощ та +6 градусів: в Тернопіль скоро завітає перше весняне тепло

18:35

Професійну армію РФ знищено: військовий пояснив, як змінились окупантиВідео

18:26

Підірвано "Алігатор" і Мі-8: ЗМІ дізналися про удар дронів по аеродрому в РФ

18:10

Чому ранній посів перцю знижує врожайність: пояснення агрономів

17:59

Бої на фронті загальмують: військовий назвав рік завершення війни в Україні

17:48

Війська РФ відкинули на кілометри - в ЗСУ назвали результати наступу на півдні

17:33

Врятована собака знайшла загубленого друга: історія розтопила тисячі сердець

17:05

Як зробити батарею гарячішою за дві хвилини - чому радіатор гріє лише з одного бокуВідео

17:01

На Житомирщину йде довгоочікуване потепління, але радіти рано: чим засмутить погода

Реклама
16:47

Секрет здорового волосся: одна помилка, яку роблять майже всі жінки

16:36

Вранці авто не заведеться: що розряджає акумулятор лише за одну ніч

16:19

"Песимістичні прогнози": Мозгова висловилася про шлюб з Аксельродом

16:19

"Ставка не спрацювала": в РНБО заявили про гучний провал Кремля у війні

16:15

Теракт у Львові: затримано нових фігурантів, розкрито подробиці затримання "бомбістки"

15:42

Бензин злетить у ціні: українцям назвали терміни стрімкого подорожчання

15:37

Як українською ніжно звертатися до коханого без шаблонних котиків і зайчиків

15:05

Сотні квадратних кілометрів під контролем: ДШВ пішли у контрнаступ

14:46

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з КиєваВідео

14:37

Котлети з секретним інгредієнтом, які точно вийдуть соковиті - бабусин рецепт

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаОлена ЗеленськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти