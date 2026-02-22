Удар 'Фламінго' по РФ міг поставити унікальний світовий рекорд - що відомо

Україна могла встановити новий рекорд дальності застосування ракет, завдавши удару на відстань понад 1300 кілометрів від кордону, вказали аналітики.

https://glavred.net/war/udar-flamingo-po-rossii-ustanovil-unikalnyy-mirovoy-rekord-chto-izvestno-10742984.html Посилання скопійоване

Удар Фламінго по Росії міг поставити унікальний рекорд / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Сили оборони уразили ракетами "Фламінго" стратегічне російське підприємство

Українська атака могла поставити світовий рекорд по дальності бойового застосування

Удар української крилатої ракети FP-5 "Фламінго" по АТ "Воткинський завод" в Удмуртії може виявитися рекордним за дальністю бойового застосування. Про це повідомило видання Defense Express.

Як зазначається, 20 лютого Сили оборони України завдали ураження по виробництву балістичних ракет у Росії, зокрема по "Воткинському заводу", де виготовляють ракети для комплексів "Іскандер-М" і БРСД "Орєшнік". Факт застосування саме крилатих ракет "Фламінго" раніше офіційно підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

відео дня

"І цілком можливо, що цей удар міг побити своєрідний рекорд за дальністю бойових пусків крилатих ракет, перевершивши результат російського "Калібра"", - йдеться у матеріалі.

Аналітики звертають увагу, що відстань від державного кордону України до цього об’єкта по прямій перевищує 1300 кілометрів. Водночас для точнішої оцінки дальності польоту необхідно враховувати, що пускові установки зазвичай розміщуються на певній відстані від кордону, а також те, що ракета могла маневрувати в польоті, обходячи або ускладнюючи роботу російських систем протиповітряної оборони.

"І якщо пуски відбувалися, наприклад, на відстані у 100-150 км від кордону, а під час польоту через маневрування до загальної дальності додалося ще умовних 200 км, то цілком можливо, що загально українська крилата ракета для атаки на "Воткинський завод" могла подолати 1600-1650 км а то й більше - залежно від того, наскільки глибоко з території України проходили пуски, а також наскільки складним був її маршрут. І цілком ймовірно, що цими пусками FP-5 "Фламінго" Україна якщо не побила світовий рекорд за дальністю польоту ракети під час бойових пусків, то точно обігнала РФ з її "Калібрами"", - наголошують фахівці.

Дивіться відео пуску ракет "Фламінго":

/ Скріншот

У Defense Express нагадали про російський удар по Сирії 7 жовтня 2015 року. Тоді відбулися перші бойові запуски крилатих ракет 3М14 "Калібр", які, за інформацією російського Міноборони, подолали близько 1500 кілометрів до цілі.

Експерти звертають увагу, що ці ракети рухалися складною траєкторією та на малій висоті. Тому можна припустити, що оголошена дальність у півтори тисячі кілометрів уже враховувала виконані під час польоту маневри.

"Щоправда, варто відзначити, що йдеться про публічну визнану дальність - так, наприклад, можна згадати той факт, що РФ з Каспійського моря здійснювала удари "Калібрами" по території України, під час яких ці крилаті ракети могли подолати й більшу за 1600-1700 км відстань - але про такі рекорди РФ, принаймні публічно, не заявляла", - резюмують аналітики.

Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Яка особливість удару ракет "Фламінго" по "Капустиному Яру" - думка експерта

Як писав Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголосив, що полігон "Капустин Яр" є одним із головних майданчиків у Росії для випробування новітніх ракет і ракетних технологій, а також використовується для бойових пусків міжконтинентальних балістичних ракет.

За його словами, попри наявність інших подібних об’єктів, жоден із них не має такого масштабу й значення, як "Капустин Яр".

"Фактично, Україна вкотре показала всьому світу, що російською ядерною доктриною можна насправді зробити... а точніше, що нею можна підтерти. Особливість таких ударів полягає і в тому, що ракета "Фламінго" мала можливість прорвати російську ешелоновану ППО і вдарити по настільки важливому об'єкту, привівши його зараз, фактично, в стан небезпечної зони, з підвищеними ризиками і фактичною непрацездатністю", - наголосив він у дописі в Telegram.

Удари ракетами "Фламінго" по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 21 лютого підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару вглиб Росії ракетами FP-5 "Фламінго". Внаслідок атаки було уражено важливі об’єкти воєнно-промислового комплексу та логістики ворога. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Зокрема, підтверджено влучання по підприємству оборонної промисловості "Воткинський завод" у місті Воткінськ в Удмуртії.

За даними OSINT-каналу Dnipro Osint, удар здійснили саме ракетами "Фламінго", які влучили у виробничі цехи. Завод, по якому було завдано удару, розташований приблизно за 1400 кілометрів від українського кордону.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна має обмежений запас ракет "Фламінго". Він також повідомив, що російські війська знищили одну з виробничих ліній цих ракет, однак її вже переміщено та відновлено.

Інші новини:

Про джерело: Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред