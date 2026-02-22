Юрій Ткач з дружиною зізналися, що спровокувало кризу в їхньому шлюбі

Пара ретельно працювала над відновленням стосунків.

https://glavred.net/starnews/yuriy-tkach-s-zhenoy-priznalis-chto-sprovocirovalo-krizis-v-ih-brake-10743035.html Посилання скопійоване

Юрій Ткач дружина - комік зі своєю другою половинкою висловилися про проблеми в шлюбі / колаж: Главред, фото: instagram.com/yuriy_tkach, instagram.com/viktoriya_tka4

Коротко:

Юрій і Вікторія Ткач розповіли, що зіпсувало їхні стосунки

Пара поділилася, як рятувала свій шлюб

Український комік Юрій Ткач і його дружина Вікторія скоро відзначать 12-ту річницю весілля. За цей час пара пережила багато чого, в тому числі і кризу стосунків, яка настала у 2024 році.

На подкасті "Кажуть! Брешуть?" Вікторія зізналася, що в якийсь момент у неї з'явилася гостра нестача особистого простору. Невдоволення одне одним накопичувалося, що вилилося в сімейний конфлікт. "Якщо мене починають обмежувати, мені стає некомфортно і мені хочеться звідти втекти. Юра любить контролювати. Раніше було так: "А де?", "А чого?", "А коли?", "А чому?". У мене одразу відчуття, що мене починають затискати", - каже вона.

відео дня

Ткачі не стали пускати все на самоплив, коли ситуація погіршилася. Вони прийняли рішення на деякий час відсторонитися один від одного, що дало їм усвідомити справжню цінність їхніх стосунків.

"Іноді людям потрібен простір для того, щоб оновити насамперед себе і повернутися одне до одного вже з новим розумінням. Буває, люди не згодні з цим, тому залишаються, "доїдають" одне одного і врешті просто розходяться. Хоча могли б дати цей простір, щоб зрозуміти, чи потрібно їм це взагалі. Нам потрібен був час, зробити відстань одне від одного, зрозуміти, що серед цього є кохання", - зазначає Вікторія.

Юрій Ткач дружина - комік зі своєю другою половинкою висловилися про проблеми в шлюбі / Скріншот YouTube

Пара навіть звернулася до фахівця - психотерапевт допоміг їм розібратися з внутрішніми проблемами їхньої сім'ї. "11 років у нас було наче все добре, а потім виявилося, що це такий треш. Мені довелося йти до психотерапевта, щоб розібратися, у чому була проблема і на що саме Віка ображалась. Я почав працювати над собою, розслабився, усвідомив, почав займатися собою і полюбив себе. І Віка теж", - згадує Юрій.

Юрій і Вікторія Ткач з донькою / фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська співачка Лілія Сандулеса вийшла заміж вп'яте. 67-річна артистка близько трьох років приховувала свій новий шлюб від громадськості.

Також Мelovin зробив тривожну заяву після розставання з нареченим-парамедиком. Український співак прийняв непросте рішення щодо своєї музичної кар'єри.

Читайте також:

Про персону: Юрій Ткач Юрій Ткач - український комік, телеактор. Відомий ролями в ситкомах "Країна У" і "Одного разу під Полтавою". Учасник телевізійних шоу "Танці з зірками-4", "Ліга сміху" та "Ігри приколів". У 2019 році став членом журі шоу "Розсміши коміка. Діти" та актором у шоу "Вечірній квартал" замість Володимира Зеленського, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред