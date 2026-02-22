Юрій Ткач з дружиною зізналися, що спровокувало кризу в їхньому шлюбі

Коротко:
Український комік Юрій Ткач і його дружина Вікторія скоро відзначать 12-ту річницю весілля. За цей час пара пережила багато чого, в тому числі і кризу стосунків, яка настала у 2024 році.
На подкасті "Кажуть! Брешуть?" Вікторія зізналася, що в якийсь момент у неї з'явилася гостра нестача особистого простору. Невдоволення одне одним накопичувалося, що вилилося в сімейний конфлікт. "Якщо мене починають обмежувати, мені стає некомфортно і мені хочеться звідти втекти. Юра любить контролювати. Раніше було так: "А де?", "А чого?", "А коли?", "А чому?". У мене одразу відчуття, що мене починають затискати", - каже вона.
Ткачі не стали пускати все на самоплив, коли ситуація погіршилася. Вони прийняли рішення на деякий час відсторонитися один від одного, що дало їм усвідомити справжню цінність їхніх стосунків.
"Іноді людям потрібен простір для того, щоб оновити насамперед себе і повернутися одне до одного вже з новим розумінням. Буває, люди не згодні з цим, тому залишаються, "доїдають" одне одного і врешті просто розходяться. Хоча могли б дати цей простір, щоб зрозуміти, чи потрібно їм це взагалі. Нам потрібен був час, зробити відстань одне від одного, зрозуміти, що серед цього є кохання", - зазначає Вікторія.
Пара навіть звернулася до фахівця - психотерапевт допоміг їм розібратися з внутрішніми проблемами їхньої сім'ї. "11 років у нас було наче все добре, а потім виявилося, що це такий треш. Мені довелося йти до психотерапевта, щоб розібратися, у чому була проблема і на що саме Віка ображалась. Я почав працювати над собою, розслабився, усвідомив, почав займатися собою і полюбив себе. І Віка теж", - згадує Юрій.
Юрій Ткач - український комік, телеактор. Відомий ролями в ситкомах "Країна У" і "Одного разу під Полтавою". Учасник телевізійних шоу "Танці з зірками-4", "Ліга сміху" та "Ігри приколів". У 2019 році став членом журі шоу "Розсміши коміка. Діти" та актором у шоу "Вечірній квартал" замість Володимира Зеленського, повідомляє Вікіпедія.
