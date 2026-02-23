Рус
У Києві та області планують відключення електроенергії 23 лютого – графіки

Олексій Тесля
23 лютого 2026, 00:11
У Києві поділу на підгрупи не буде — для кожної конкретної адреси складено окремий графік подачі електроенергії.
У Києві обмежуватимуть постачання електроенергії / Колаж: Главред, фото УНІАН

Головне:

  • Вводять тимчасові індивідуальні графіки відключень у Києві
  • Для кожної адреси складено окремий графік подачі електроенергії

У Києві знову вводять тимчасові індивідуальні графіки відключення електроенергії.

Про відповідні зміни на понеділок, 23 лютого, повідомила компанія ДТЕК на своїй сторінці в Facebook.

Цього разу поділу на підгрупи не буде — для кожної конкретної адреси складено окремий графік подачі електроенергії.

Жителям рекомендують уточнювати інформацію про обмеження на 23 лютого через офіційні канали компанії: в Telegram, Viber або на сайті постачальника.

Також повідомляється, що в Київській області в цей день відключення відбуватимуться за раніше затвердженими чергами.

Ситуація з енергопостачанням: коментар Міненерго

Енергосистема України продовжує працювати в напруженому режимі. На об'єктах, які постраждали в результаті обстрілів, ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи цілодобово.

У Міністерстві енергетики України повідомили, що після останньої масової атаки РФ і засідання оперативного штабу з усунення її наслідків у Києві та області енергомережа зберігає працездатність. Однак зараз вона функціонує з максимальним навантаженням.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

