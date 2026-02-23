"Хороша росіянка" Земфіра злякалася українських прапорів і зникла зі сцени — деталі

Співачка призупинила кар'єру.

https://glavred.net/starnews/horoshaya-russkaya-zemfira-ispugalas-ukrainskih-flagov-i-propala-so-sceny-detali-10743089.html Посилання скопійоване

Де зараз Земфіра / колаж: Главред, фото: instagram.com, Земфіра

Ви дізнаєтеся:

Земфіра відмовилася від виступів

Що сталося зі співачкою

Російська співачка Земфіра, яка раніше висловлювалася проти терористичної війни РФ проти України, раптово зникла з радарів. Як повідомляють російські ЗМІ, артистка злякалася проявів підтримки України на своїх концертах і вирішила призупинити кар'єру.

Земфіра вирішила переїхати з Парижа, де жила останнім часом, до Лондона. Також співачка має намір деякий час не виходити на сцену і відпочити від публічного життя. Однак, за даними ЗМІ, причиною раптової творчої відпустки може бути спроба убезпечити себе перед російською владою і дистанціюватися від теми підтримки України.

відео дня

Земфіра з Ренатою Литвиновою / фото: instagram.com, Земфіра

"Співачка боїться, що її можуть затримати і депортувати до Росії, де нібито заарештують за жовто-сині прапори на концертах, опозиційні плакати та інше антиросійське", — повідомляють російські ЗМІ.

Як стверджують інсайдери, Земфіра свідомо відмовилася від великих сольних шоу, а для корпоративних виступів виставила практично нездійсненні умови. Крім гонорару в 150 тис. євро і перельоту на приватному джет, виконавиця має намір перевіряти зв'язки замовника з РФ.

Земфіра з Аллою Пугачовою / фото: instagram.com, Земфіра

Земфіра про війну — позиція співачки

З початку повномасштабного вторгнення в 2022 році співачка висловлювалася проти війни. На концертах в рамках світового туру вона неодноразово виголошувала антивоєнні промови, заявляючи, що її країна "знищує Україну і саму себе". Незабаром після початку бойових дій артистка покинула Росію і переїхала до Франції. Вона була визнана іноземним агентом, однак не погодилася з цим статусом і заявила, що досі сплачує податки в РФ, тим самим спонсоруючи війну проти України. Також співачка продемонструвала своє ставлення до українського прапора, коли "з кам'яним обличчям підняла його і, не розгортаючи, забрала за лаштунки" на концерті на Кіпрі.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що російський співак Філіп Кіркоров таємно поїхав до Алли Пугачової за кордон. Перед Днем святого Валентина Алла Пугачова полетіла на гастролі до Німеччини. Однак Філіп Кіркоров не побажав проводити свято в розлуці з нареченою

Також перша леді Олена Зеленська розповіла про проблему, яка позбавила її відчуття нормального життя. Після початку повномасштабного вторгнення зіткнулася з гострим стресом, який з часом переріс у постійне відчуття страху.

Вас може зацікавити:

Про особу: Земфіра Земфіра — сучасна російська авторка-виконавиця, музикантка, композиторка, повідомляє Вікіпедія. Стала відомою в 1998 році і з тих пір здобула популярність у Росії, Україні та інших країнах пострадянського простору. Ще в 2014 році Земфіра висловила солідарність з Україною, замінивши контент свого сайту на відео з виконанням пісні "Відпусти" групи "Океан Ельзи" і відзначивши особливу "душевність" українських музикантів. Пізніше, в 2015 році, вона підняла український прапор на фестивалі в Тбілісі, проте вже через рік під час концерту у Вільнюсі наполегливо попросила фанатів прибрати синьо-жовтий стяг із зали. Незважаючи на антивоєнні висловлювання в подальшому, в 2020 році співачка була внесена до бази "Миротворець" за маніпулювання суспільно значущою інформацією та заперечення російської агресії. 24 лютого 2022 року співачка розмістила в своєму Instagram публікацію з текстом "Ні війні", але все ж відіграла заплановані раніше два концерти в Москві (24 лютого), де виконала свою пісню "Не стріляйте".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред