Магнітна буря вгатила по Україні - коли очікувати на максимальний удар

Поки на Сонці панує відносне затишшя, сонячний вітер продовжує атакувати Україну.

Магнітна буря / Фото: згенероване ШІ (ChatGPT)

Ви дізнаєтесь:

Якого рівня магнітна буря накрила Україну 23 лютого

Який прогноз сонячної активності на 23-25 лютого

Коли очікується стабілізація геомагнітного поля

Магнітна буря жовтого рівня накрила Україну у понеділок, 23 лютого. Попри відносний спокій на поверхні Сонця, Земля відчуває вплив сонячного вітру. Про це повідомив Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У понеділок, 23 лютого, очікується найбільш напружений день. Рівень сонячної активності підніметься до К-індексу 4,7 (жовтий рівень), що відповідає середній магнітній бурі. Існує висока ймовірність переходу в категорію G1 (мала буря) через вплив високошвидкісних потоків із корональних дір.

У вівторок, 24 лютого, активність почне поступово знижуватися. К-індекс становитиме 3,7 (зелений рівень), що класифікується як слабка магнітна буря. Ризик періодичних штормів рівня G1 все ще зберігається.

У середу, 25 лютого, геомагнітне поле стабілізується. Очікується низька активність із К-індексом 2,7.

Магнітні бурі в лютому:

Чи відбулися спалахи на Сонці

За даними спостережень EarthSky, попри бурю в понеділок, загальна активність Сонця зараз оцінюється як низька. За останню добу на сонячному диску було зареєстровано лише слабкі спалахи класів B та C.

"На сонячному диску, зверненому до Землі, майже не залишилося активних плям. Область AR4374 зникла з поля зору через обертання Сонця, а єдина помітна група плям AR4377 демонструє ознаки розпаду", - зазначили експерти.

Синоптики прогнозують, що період спокою триватиме до 24 лютого. Активність може знову зрости лише тоді, коли з протилежного боку Сонця повернуться старі, більш енергійні області.

Чи чекати на полярне сяйво

Через посилення сонячного вітру 23 лютого існує ймовірність виникнення полярного сяйва. Якщо планетарний індекс Kp досягне позначки 5, вогні у небі можуть побачити жителі високих широт, зокрема в районах Единбурга та північних штатів США. В Україні спостерігати таке явище малоймовірно через недостатню потужність викидів.

Симптми впливу магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Кому варто бути обережними

У дні магнітних бур метеозалежним людям, а також тим, хто має хронічні серцево-судинні захворювання, варто приділити особливу увагу здоров'ю:

Дотримуйтеся режиму сну. Уникайте надмірних фізичних та емоційних навантажень. Пийте достатню кількість води та відмовтеся від міцної кави.

Про джерело: Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) Центр прогнозування космічної погоди (англ. Space Weather Prediction Center, SWPC) - лабораторія та сервісний центр Національної метеорологічної служби США, що входить до складу Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, розташований у Боулдері, штат Колорадо. Центр постійно контролює та прогнозує стан космічного навколоземного середовища, надаючи інформацію про сонячно-земні зв'язки й видаючи офіційні оповіщення та попередження про космічну погоду для США.

