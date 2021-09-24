"Працював законно, але хочуть депортувати": чоловікові українки, яка народила чотирьох дітей, загрожує видворення з Польщі

Олексій Кучер з дружиною Мариною / соцмережі

Українцю Олексію Кучеру, чоловікові Марини, яка нещодавно в Польщі народила відразу чотирьох синів, навіть незважаючи на те, що він багато років працював в країні легально, все одно загрожує депортація.

Ще навесні нинішнього року на один з польських заводів, з яким співпрацює Олексій, прийшли з перевіркою прикордонники. Вони переглядали всі документи, і виявили, що у чоловіка не вистачає документа, який дозволяє йому працювати директором компанії в Польщі.

"Тобто, жити я тут можу, але для того, щоб керувати або володіти компанією, потрібен був ще один дозвіл, якого у мене не виявилося. Я про це не знав. Але, як розумієте, незнання закону не звільняє від відповідальності", - говорить чоловік в коментарі порталу Обозреватель.

Кучеру довелося сплатити штраф, але, тим не менш, в його паспорті вже поставили штамп про депортацію. "Поки я можу перебувати в Польщі у зв'язку з пандемією. Але як тільки вона закінчиться, мені доведеться покинути цю країну", - з гіркотою каже чоловік.

Оскільки Олексій з Мариною живуть і працюють в Польщі легально і багато років платять податки, то у них є державна медична страховка. Жінка і новонароджені отримують Медичний Догляд. Вагітність Українки вели відразу два фахівці, а тепер, як повідомляють в лікарні, за чотирма новонародженими хлопчиками спостерігають всі неонатологи цієї установи.

Реклама

Читайте такжеНародила від ґвалтівника: на Рівненщині педофіл поглумився над 12-річною падчеркою

Нагадаємо, Українка кілька днів тому в Польщі в лікарні міста Вроцлав Українка народила відразу чотирьох дітей - хлопчиків масою від 1270 до 1550 грамів.

Причому жінка разом з чоловіком вже виховує 16-річного сина.

Як кажуть медики, випадки таких пологів відбуваються приблизно один раз на 10 тисяч.