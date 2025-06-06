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Сезон тільки почався, а ціни вже шокують: скільки коштує малина в Україні

Руслан Іваненко
6 червня 2025, 14:31оновлено 6 червня, 15:54
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Мінфін повідомив, що через складне виробництво ціна малини тримається на високому рівні.
малина
Рітейлери пояснюють високу ціну малини складністю збору, логістики та обробки продукції / Колаж: Главред, фото: Главред

Читайте в матеріалі:

  • Чому ціна малини шокує українців
  • У якому супермаркеті найдорожча ягода
  • Що кажуть про це експерти та чиновники

З початком літа українці дедалі частіше звертають увагу на сезонні ягоди та фрукти. Ціни на них залишаються високими, і хоча полуниця та черешня поступово дешевшають, вартість малини може шокувати навіть досвідчених покупців.

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Згідно з даними Мінфіну, малина нині коштує значно дорожче за полуницю. Причини — складність збирання та обробки, а також логістичні труднощі. Крім того, "технології виробництва на широкий ринок вимагають немаленьких інвестицій", — зазначають фахівці.

Станом на 6 травня ціни на малину в українських супермаркетах такі:

  • Новус — 199 грн за 100 г (без знижки — 359 грн) або 219 грн за 300 г;
  • Сільпо — 399,90 грн за 100 г;
  • Метро — 415,90 грн за 125 г;
  • Fruit Time — 423,75 грн за 150 г.

За таких цін малина стає справжнім делікатесом на полицях магазинів.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україні можуть подорожчати два базові білкові продукти – експерт назвав причину. Раніше досить доступні білкові продукти можуть стати розкішшю для українців.

Також раніше повідомлялося, що ціни впали вже на 38% – в Україні різко дешевшає популярний продукт. Є декілька причин зниження цін на цей овоч.

Окрім цього, заморозки у квітні знищили також і поточний урожай абрикосів. Як результат, і цей продукт буде дорогим та дефіцитним.

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Що відомо про Міністерство фінансів України?

Міністерство фінансів України (Мінфін України) — центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, а також визначає політику у митній та податковій сфері. Міністерство відповідає за те, щоб створювати фінансове забезпечення для виконання державних функцій та умови для стабільного розвитку економіки шляхом ефективного, збалансованого, неупередженого та прозорого управління державними фінансами, пише Вікіпедія.

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