Тодоренко перестала приховувати великий живіт: відео потрапило в мережу

Зрадниця Тодоренко засвітила величезний живіт на урочистому заході.

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Регіна Тодоренко вагітна втретє / колаж: Главред, фото: instagram.com/reginatodorenko/

Коротко:

Як зараз виглядає Тодоренко

Де її застукали з великим животом

Колись українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, а тепер зрадниця України, підтвердила третю вагітність.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Тодоренко гуляла на річниці весілля Преснякова і одягла обтислу сукню, яка підкреслила живіт ведучої.

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Тодоренко підтвердила третю вагітність / Фото скріншот

У Регіни Тодоренко та її чоловіка-росіянина, 39-річного колишнього залежного Влада Топалова, вже є двоє синів - шестирічний Михайло та дворічний Мирослав. Ведуча раніше розповідала, що стикалися з серйозними проблемами зі здоров'ям. Запроданка зізнавалася в соцмережах, що лікарі забороняли їй народжувати через сколіоз, з яким вона роками бореться.

Тодоренко підтвердила третю вагітність / Фото скріншот

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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно зрадницю Регіну Тодоренко запідозрили у вагітності. Ведуча опублікувала знімок з відпочинку і шанувальники вирішили, що вона чекає на третю дитину.

А також раніше Тодоренко розповіла, що разом із дітьми та чоловіком-путіністом Владом Топаловим, вирушила на Мальдіви. Але, водночас, поскаржилася, як вона втомилася і зізналася, що зовсім без сил.

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Хто така Регіна Тодоренко? Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.

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