Тодоренко перестала приховувати великий живіт: відео потрапило в мережу

Коротко:
- Як зараз виглядає Тодоренко
- Де її застукали з великим животом
Колись українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, а тепер зрадниця України, підтвердила третю вагітність.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Тодоренко гуляла на річниці весілля Преснякова і одягла обтислу сукню, яка підкреслила живіт ведучої.
У Регіни Тодоренко та її чоловіка-росіянина, 39-річного колишнього залежного Влада Топалова, вже є двоє синів - шестирічний Михайло та дворічний Мирослав. Ведуча раніше розповідала, що стикалися з серйозними проблемами зі здоров'ям. Запроданка зізнавалася в соцмережах, що лікарі забороняли їй народжувати через сколіоз, з яким вона роками бореться.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно зрадницю Регіну Тодоренко запідозрили у вагітності. Ведуча опублікувала знімок з відпочинку і шанувальники вирішили, що вона чекає на третю дитину.
А також раніше Тодоренко розповіла, що разом із дітьми та чоловіком-путіністом Владом Топаловим, вирушила на Мальдіви. Але, водночас, поскаржилася, як вона втомилася і зізналася, що зовсім без сил.
Вас також може зацікавити:
- Зрадниця Тодоренко засвітила живіт, що випирає
- "Це просто не моє": як зрадниця Регіна Тодоренко кинула Влада Топалова
- Плачуть соціальні служби: Тодоренко показала, як жорстоко виховує дітей
Хто така Регіна Тодоренко?
Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред